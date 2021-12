Kalėdoms pakvietė draugę į svečius ir stipriai nusivylė: tokio jos poelgio nesitikėjo

Mamų forume „Mumsnet“ ji paklausė, ar pasielgė neprotingai, kad iškart atšaukė kvietimą draugei dėl tokio jos įžūlumo. Paaiškėjo, kad moteris nori atsivežti savo tris vaikus ir buvusįjį, su kuriuo nuolat ginčijasi.

Paaiškindama sudėtingą situaciją, moteris rašė: „Abi esame imigrantės, todėl palaikome artimą ryšį, nes šalyje, kurioje gyvename, neturime šeimos. Draugė paprastai Kalėdas praleisdavo su mumis. Prieš kelerius metus ji susipažino su vaikinu ir jie abu atvyko pas mus 2019 metais, nes jo vaikai buvo su mama.

Pernai dėl karantino visi Kalėdas šventė savo namuose. Pernai draugė nusprendė vykti į gimtąją šalį, o dabar turi kūdikį, bet neseniai išsiskyrė su vaiko tėčiu. Šiemet ji negali išvykti, nes Covid-19 vėl ima plisti, todėl pas mus atvyks vėl, kaip įprasta. Šį rytą, gavau žinutę iš jos, kad per šias Kalėdas jos buvęs vyras turi savo vaikų, taigi pas mane jie bus penkiese“.

Moteris nesusilaikė ir tiesiai šviesiai atsakė draugei. „Pasiunčiau jai žinutę: „Kas per velniava?“. Ji visada laukiama, bet jis nebuvo pakviestas.

Nesutinka dėl koronaviruso

„Tada ji man skambina labai susierzinusi, nusiminusi, nes, jos buvęs vyras nori praleisti Kalėdas su savo vaikais. Puiku, tegul jis tai daro. Bet ne mano namuose ir ne mano lėšomis“.

Ji tęsė: „Būsiu atvira, prieš Covid-19 tikriausiai būčiau sutikusi, nes Kalėdų proga visada turėdavome daug svečių (30–40 žmonių), bet dabar viskas kitaip. Be to, jie nuolat kivirčijasi dėl bet ko. Esu to liudininkė. Jie ginčijasi net kiek šaukštų mišrainės vaikams įsidėti į lėkštę“.

Situaciją apsunkina tai, kad moters dukters imunitetas yra susilpnėjęs, todėl ji, siekdama sumažinti Covid-19 riziką, jau buvo nusprendusi Kalėdų dieną apsiriboti savo šeima ir viena drauge. Prašydama patarimo, ji prisipažino, kad jaučiasi „kalta“, o internautai ją sutartinai palaikė, rašo mirror.co.uk

Viena mama tiesiai šviesiai parašė: „Penki žmonės jūsų sąskaita?! Kurie gali pyktis ir ginčytis? Ačiū, tikrai ne!“. Kitas rašė: „Nesijaudinkite dėl to, jūsų draugė tikra rakštis tam tikroje vietoje. Esu tikra, kad ji ir jos buvęs vyras bei jo vaikai sutiks gražias Kalėdas pas ją. Arba jį. Arba bet kur kitur. Tai ne jūsų problema“.