Kaip geriau pasirūpinti savo sąnariais?

Sąnarių skausmas – gana dažnas pacientų skundas. Paprastai sąnarius skauda dėl uždegiminių ligų, kremzlės degeneracijos, įvairių traumų ir pažeidimų, didesnių biomechaninių apkrovų. Jaunesniems asmenims dažniau pasitaiko autoimuninių procesų, pažeidžiančių sąnarių audinius ir normalias jų funkcijas. Jei sąnarių skausmas trunka ilgai ir yra tinkamai negydomas, gali būti reikšmingai apribotas paciento judrumas, sumažėti normalus fizinis aktyvumas. Silpnėja raumenys, blogėja gyvenimo kokybė – ne tik fizinė, bet ir emocinė būklė.
Labai svarbu tikslią sąnarių skausmo priežastį nustatyti kaip galima anksčiau ir pradėti ją gydyti, kontroliuoti. Vieni svarbiausių patarimų yra reguliarios, gerai parinktos, adekvačios fizinės veiklos taikymas, kūno svorio kontrolė ir tinkamos avalynės pasirinkimas. Kaip dar galima geriau pasirūpinti savo sąnariais?
Žinokite, kuriais atvejais padeda šaltis, o kuriais – šiluma
Šaltis labiau tinkamas po sąnarių traumų ir esant tinimams. Jis veiksmingai malšina ūminį uždegimą ir visus būdingiausius jo požymius – skausmą, tinimą, paraudimą.
Šiluma dažniau naudinga tuomet, kai jaučiamas sąnario sustingimas, kamuoja lėtinis skausmas ir vargina raumenų įtampa.
Žinant šią pagrindinę taisyklę ir teisingai pasirenkant šilumą arba šaltį, galima tikrai veiksmingai bei saugiai sumažinti sąnarių skausmo keliamą diskomfortą.
Apgalvotai vartokite skausmą malšinančius vaistus
Trumpalaikiam simptomų palengvinimui gali pasitarnauti skausmą malšinantys vaistai, pavyzdžiui:
- paracetamolis (kai skausmas gana nestiprus ir nėra uždegiminio skausmo pobūdžio ir (arba) negalima vartoti nesteroidinių vaistų nuo uždegimo);
- per burną vartojami nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) – įprastai pirmosios eilės vaistai, tinkami sąnarių skausmo malšinimui;
- vietinio poveikio NVNU – tepalai, geliai, kremai, pleistrai ir t.t. Kartais gali būti derinami su geriamuoju paracetamoliu, taip išgaunant didesnį bendrąjį efektyvumą ir išlaikant gana aukštą sisteminio saugumo rodiklį.
Tarkime, sergant osteoartritu, vietinio poveikio NVNU gali būti rekomenduojami pirmiausiai būtent paviršinių sąnarių skausmui mažinti, pavyzdžiui, kai skauda plaštakų ar kelių sąnarius. Geliai, tepalai kremai pasižymi mažesne nepageidaujamų reiškinių rizika, tačiau jų poveikis pakankamas ne visuomet. Jei nėra kontraindikacijų, skiriami geriamieji NVNU, arba, tam tikrais atvejais – paracetamolis. Bet kokie vaistai ar jų deriniai turi būti vartojami tik pasitarus su gydytoju arba vaistininku.
Ūminis raumenų ar sąnarių skausmas kartais būna toks stiprus, kad skubi ir veiksminga pagalba – tiesiog būtina. Dolmen skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas numalšinti raumenų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Nepasitikėkite begalinėmis maisto papildų galiomis
Maisto papildas yra maisto papildas. Jo poveikis neįrodytas klinikiniais tyrimais, o kontrolė – ne tokia griežta kaip vaistinių preparatų, todėl nereikėtų jais pasitikėti kaip panacėja. Nors rinkoje itin gausu maisto papildų, savo sudėtyje turinčių gliukozamino, chondroitino, kolageno, hialurono rūgšties, ciberžolės ekstrakto ir kitų sudėtinių dalių, moksliniai įrodymai tikrai nėra vienareikšmiai. Nors kai kuriems asmenims šie maisto papildai padeda sušvelninti patiriamus simptomus, vis dėlto poveikis dažniausiai yra tik švelnus, be to, pasireiškia tikrai ne visiems. Maisto papildai tiesiog nėra pajėgūs atkurti susidėvėjusių kremzlių, nors mokslininkai tikisi, kad ateityje tai bus tikrai įmanoma ir netgi gana paprasta ( šiuo metu kuriami ir išbandomi metodai, kurie, kaip teigiama, ateityje bus prieinami ir plačiajai visuomenei, nes, deja, sąnarių problemų atsiranda vis jaunesniame amžiuje).
Rinkitės priešuždegiminiu poveikio pasižyminčią mitybą
Sąnariams labai „patinka“, jei mityboje gausu daržovių ir vaisių, ankštinių augalų bei viso grūdo produktų; alyvuogių aliejaus, riešutų bei valgomųjų sėklų ir riebiųjų žuvų. Tyrimai rodo, kad būtent tokia mityba, dažnai įvardijama kaip Viduržemio jūros dieta, padeda veiksmingai sumažinti lėtinius uždegimus organizme. Taip pat padės rūkymo (jei rūkote) atsisakymas (padeda išvengti ligų progresavimo), miego kokybės gerinimas (padeda geriau atsistatyti audiniams).
Nenumokite ranka į rytinį sąnarių sustingimą
Stebėkite sąnarių būklę ir jokiais būdais neignoruokite rytinio sąnarių sustingimo. Jei pastebite, kad sąnariai rytais būna sustingę ilgiau kaip 30–60 minučių; jei jie tinsta ir parausta, o skausmas pasireiškia simetriškai (abiejose kūno pusėse), tai rodo, kad organizme gali vystytis uždegiminės būklės. Būtina kreiptis į gydytoją, nes ankstyva diagnozė ir tinkamai pritaikytas gydymas gali būti labai svarbūs ir padėti išvengti sunkių, negrįžtamų sąnarių pažeidimų.
Skubi gydytojo konsultacija būtina tuomet, kai sąnarys ar keli sąnariai stipriai ištinsta, tampa raudoni ir karšti. Neatidėliotinų veiksmų reikia imtis ir tuomet, jei kartu atsiranda karščiavimas, sutrinka galūnės funkcija, patyrus traumą stebima deformacija ir sąnarių skausmas labai stiprus bei intensyvėjantis. Minėtieji simptomai gali pranešti apie lūžį, infekciją ar kitą skubios apžiūros reikalaujančią būklę.
Sportuokite atsargiai ir nepamirškite emocinės gerovės
Prieš bet kokį fizinį krūvį visuomet atlikite apšilimą ir krūvį didinkite atsargiai, palaipsniui. Naudokite tik tinkamą ir pritaikytą sporto įrangą/ techniką. Visuomet skirkite laiko atsistatymui. Atminkite, kad reguliari ir adekvati vidutinio intensyvumo fizinė veikla paprastai daug naudingesnė nei totalus sąnarių tausojimas ir fizinio krūvio vengimas.
Emocinė sveikata – taip pat labai svarbi, nes lėtiniai sąnarių skausmai veikia ne tik asmens mobilumą ir fizinę, bet ir emocinę sveikatą. Nuolat patiriamas skausmas didina nerimo, miego sutrikimų, depresijos ir socialinės atskirties riziką. Taigi labai svarbu tinkamai kontroliuoti skausmą – ir ne tik vaistiniais preparatais, bet ir fiziniu aktyvumu, kokybišku miegu, streso valdymu ir, jei to reikia, psichologine pagalba.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
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