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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Kai įprasti užkandžiai pabosta: netikėti teminio „Maximos“ saldumynų ir užkandžių mėnesio deriniai, kuriuos verta išbandyti

REKLAMA / 2026-09-24 08:49 / šaltinis: tv3.lt
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Ledai su trupintais bulvių traškučiais, kruasanas su saulėgrąžų sviestu ar picos skonio spurga su kumpiu ir sūriu. Iš pirmo žvilgsnio tokie deriniai gali pasirodyti mažų mažiausiai neįprasti. Tačiau kartais norisi kažko naujo, neįprasto, nekasdieniško. Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė pastebi, kad visiškai naujais skoniais galima paversti parduotuvėje įprastai įsigyjamus užkandžius, kartu jiems priderinus teminį saldumynų ir užkandžių mėnesio asortimentą.

Kai įprasti užkandžiai pabosta: netikėti teminio „Maximos“ saldumynų ir užkandžių mėnesio deriniai, kuriuos verta išbandyti

Ledai su trupintais bulvių traškučiais, kruasanas su saulėgrąžų sviestu ar picos skonio spurga su kumpiu ir sūriu. Iš pirmo žvilgsnio tokie deriniai gali pasirodyti mažų mažiausiai neįprasti. Tačiau kartais norisi kažko naujo, neįprasto, nekasdieniško. Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė pastebi, kad visiškai naujais skoniais galima paversti parduotuvėje įprastai įsigyjamus užkandžius, kartu jiems priderinus teminį saldumynų ir užkandžių mėnesio asortimentą.

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Bene vienas garsiausių tokių netradicinių užkandžių – amerikietiškose mugėse išpopuliarėjęs gruzdintas „Snickers“ batonėlis. Jis gerai atšaldomas, apvoliojamas tirštoje blynų tešloje ir 2–3 minutėms panardinamas į 180 laipsnių temperatūros aliejų. 

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Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė sako, kad ypatingų, netikėtų kulinarinių atradimų galima atrasti ir parduotuvėje įsigijus visiškai įprastų užkandžių bei desertų. Tam nereikia nei sudėtingos konditerinės technikos, nei ypatingų įgūdžių – pakanka pakeisti jų temperatūrą ar tekstūrą ir nebijoti eksperimentuoti. 

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„Mūsų tinkle iki spalio 5 dienos vykstančio teminio saldumynų ir užkandžių mėnesio asortimente yra daugybė nebrangių pasirinkimų, kurie ir patys savaime laužo įprasto užkandžio taisykles, ir tokių, kuriuos suderinus su įprastais produktais, galima išgauti visiškai naujų skonių. Pagrindinė eksperimento taisyklė – paprasta: ieškokite kontrastų. Saldų derinkite su sūriu ar rūgščiu, traškų – su kreminiu, šaltą – su ką tik pašildytu produktu“, – pasakoja E. Vareikytė.

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Marinuotų agurkų skonis – ne tik agurkams 

Vienas ryškiausių šio teminio mėnesio asortimento netikėtumų – baltymų turintys „Van Holten’s“ marinuotų agurkų skonio užkandžiai su krapais ar česnakais. Jei jų gana rūgštus ir sūrus skonis pasirodys pernelyg intensyvus, jį galima sušvelninti kreminiais priedais. Pavyzdžiui, tepamu varškės sūriu „Almette“. Norint dar ryškesnio kontrasto, į jį galima įmaišyti šaukštelį medaus. 

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„Šiuos nebrangius užkandžius galima ne tik valgyti vienus, bet ir naudoti vietoje džiūvėsėlių. Smulkiai sutrintas marinuotų agurkų ir krapų skonio užkandis suteiks pikantiškumo orkaitėje kepamam sūriui ar apibarsčius karštą sumuštinį. Panašiu principu galima eksperimentuoti ir su baltymų turinčiais lęšių traškučiais „Me2U“ ar vakuume keptais grybų bei šparaginių pupelių užkandžiais „Crunchitos“, kurie taip pat puikiai dera ir su česnakiniu kreminio sūrio padažu ar tiesiog šalia džiovinto sūrio „Džiugas“ kamuoliukų“, – idėjomis dalijasi E. Vareikytė.

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Avižinis batonėlis gali tapti ir šiltu desertu 

Migdolų, karamelės ir juodųjų serbentų skonio avižiniai batonėliai „Beginnings Flapjack“ įprastai valgomi tiesiog kaip greitas ir sotus užkandis, tačiau jų tekstūra leidžia kurti ir netikėtus desertus. Pavyzdžiui, juos supjausčius kąsnio dydžio gabalėliais ir trumpai pašildžius orkaitėje, avižiniai batonėliai puikiai derės su „Kinder Bueno“ ledais. 

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„Karamelinių batonėlių skonį galima išryškinti žiupsneliu druskos, migdolų – šaukšteliu „Milka“ šokoladinio kremo, o juodųjų serbentų batonėlį „pastiprinti“ šviežiomis ar šaldytomis uogomis“, – sako E. Vareikytė. 

Dar vienas netradicinis būdas – sutrupintą avižinį batonėlį naudoti vietoje trupininio deserto pagrindo, juo apibarstant ledus ar užberiant ant pašildyto kruasano. Intensyvesnio šokoladinio skonio mėgėjai savo eksperimentus gali pagardinti ir vienu ar keliais šaukšteliais tirpios kakavos „Nesquik“.

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Desertų dalimi gali tapti ir gėrimai

Pasak „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovės, eksperimentuoti galima ne tik su maistu. „Pasiflorų ir mango, apelsinų ir raudonųjų uogų skonio gazuoti gėrimai „Slap“ tinka visiems gaiviems desertams, kuriuose svarbūs burbuliukai ir rūgštelė. 

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Pavyzdžiui, apelsininį gėrimo variantą galima užpilti ant „Kinder Bueno“ ledų ir pasigaminti amerikietiško „float“ tipo desertą. Pasiflorų ir mango skonis dera su mangų arba persikų skonio „Boujee 3D“ vaisių formos ledais, o raudonųjų uogų gėrimu galima paskaninti užšaldomus guminukus“, – pavyzdžių pateikia E. Vareikytė. 

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Sumaniai panaudoti galima net ir koncentruotą kavos gėrimą „Jacobs Espresso“, jame išmirkant batonėlius, kruasanus ar spurgas. O iš fermentuoto arbatos gėrimo „FYK Kombucha“, į taurę įdėjus tų pačių „Boujee 3D“ ledų ar šaldytų uogų, galima greitai paruošti nebrangų gaivinantį kokteilį.

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Šalčio ir karščio kontrastas 

Vienas paprasčiausių būdų įprastą saldumyną paversti ekstravagantišku – pakeisti natūralią jo temperatūrą ar jį patiekti su priešingos temperatūros priedu. 

„Pavyzdžiui „Prince Polo“ ar „Kinder Bueno“ vaflinius batonėlius galima perpjauti išilgai, pertepti „Milka“ šokoladiniu kremu ir kelioms minutėms įdėti į šaldiklį. Priešingas variantas – pašildyti kruasaną ar pyragėlį, jį įpjauti ir į vidų įdėti kaušelį ledų. Kruasanus taip pat galima skaninti „Nutella“ kremu, sutrupintais „Raffaello“ saldainiais ar saulėgrąžų sviestu. Verta pamėginti ir šaltą traškų derinį – pasirinktus ledus pagardinus smulkintais traškučiais“, – siūlo E. Vareikytė. 

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Mažiau saldžių pasirinkimų mėgėjams verta išbandyti lietuvišką batonėlį „Sveikeris“, kurį galima įtrupinti į natūralų jogurtą. Norint kažko sūraus, galima tepamuoju sūriu „suklijuoti“ krekerius, į vidų taip pat įbėrus trupintų džiovinto „Džiugo“ sūrio kamuoliukų. 

„Svarbiausia – nebijoti eksperimentuoti, ypač su šeimos nariais ar bičiuliais. Neįprastų kulinarinių eksperimentų degustacija tikrai taps smagia ir įsimintina rudens vakarų pramoga“, – apibendrina E. Vareikytė.

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

Gairės:
maxima
saldumynai
Kruasanas

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Gairės:
maxima
saldumynai
Kruasanas
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