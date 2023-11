Jokiu būdu nedarykite to kapinėse: galite sulaukti bėdų

Kapinės yra pagarbos vieta ir yra tam tikrų dalykų, kurių lankydamiesi kapinėse niekada neturėtumėte daryti. Štai keletas dalykų, kurių niekada nederėtų daryti lankantis kapinėse, rašo allaboutgrave.com.

Fotografavimas arba filmavimas be leidimo

Fotografuoti ar filmuoti kapinėse be leidimo yra nemandagu ir to reikėtų vengti. Kapinės yra gedulo vieta, todėl kapų ir antkapinių paminklų fotografavimas ar vaizdo įrašinėjimas be leidimo gali būti vertinamas kaip empatijos ten palaidotiems žmonėms ir jų artimiesiems stoka.

Be to, kapinėse gali galioti konkrečios taisyklės ir nurodymai dėl fotografavimo ir filmavimo, todėl būtina jų paisyti ir prireikus gauti leidimą.

REKLAMA

REKLAMA

Per garsiai kalbate arba skleidžiate nereikalingą triukšmą

Lankymasis kapinėse gali būti emocionali patirtis, todėl svarbu prisiminti, kad esate čia tam, kad atiduotumėte pagarbą mirusiajam ir pagerbtumėte jo atminimą. Nors dauguma žmonių tai supranta, kai kurie vis tiek gali kelti nereikalingą triukšmą arba kalbėti per garsiai.

REKLAMA

Garsus kalbėjimas ar nereikalingas triukšmas kapinėse gali būti vertinamas kaip nemandagus ir trukdyti pagerbti mirusįjį. Geriausia kapinėse būti tyliai ir kalbėti tik tada, kai reikia.

Sėdėjimas arba gulėjimas ant kapų

Sėdėjimas ar gulėjimas ant kapų yra vienas iš dalykų, kurių niekada negalima daryti kapinėse. Svarbu prisiminti, kad kapinės yra pagarbos vieta, todėl nederėtų sėdėti ant bet kurio kapo ar jį trikdyti.

Tokie veiksmai gali būti vertinami kaip prieštaraujantys kapinių etiketui ir įžeidžiantys ten palaidotus asmenis bei jų artimuosius.

REKLAMA

REKLAMA

Nepalikite šiukšlių

Palikti šiukšles kapinėse yra ne tik nepagarbu, bet ir žalinga aplinkai bei kapinių istorijai. Lengva pamiršti, kad kapinės yra ne tik mirties vieta, bet ir svarbus priminimas apie mūsų praeitį.

Užtikrindami, kad kapinėse neliktų šiukšlių, galime padėti užtikrinti, kad šios vietos išliktų gerbiamos, švarios ir gražios ateinančioms kartoms. Svarbu ne tik pasiimti visas šiukšles su savimi, kai paliekate kapines, bet taip pat labai svarbu padėti palaikyti švarą, kol ten esate.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nesimylėkite ir nesibučiuokite

Saulei leidžiantis ir mėnuliui kylant kapinės gali atrodyti puiki vieta romantiškam pasimatymui. Tačiau prieš pradėdami pernelyg šėlti tarp paminklų prisiminkite, kad kapinės yra šventa erdvė, paskutinio poilsio vieta tiems, kurie išėjo iš gyvenimo.

Užsiimti intymia veikla kapinėse yra nepagarba mirusiesiems ir jų artimiesiems. Vietoj to skirkite akimirką pagarbai ir prisiminkite tuos, kurie išėjo prieš mus. O jei ieškote romantiškos vietos, daugybė kitų pasaulio vietų bus tinkamesnės.

REKLAMA

Nevaikščiokite per kapus

Vaikščiojimas per kapus kapinėse gali atrodyti smulkmena, tačiau iš tikrųjų tai yra didelės nepagarbos mirusiesiems ir jų artimiesiems ženklas. Kiekvienas kapas yra paskutinio poilsio vieta žmogui, kuris buvo mylimas ir branginamas gyvenime.

Vaikščiojimas per jų kapus prilygsta jų atminimo trypimui. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad kapų žymės ir antkapiai gali būti trapūs ir lengvai pažeidžiami, todėl vaikščiojimas per juos gali padaryti nepataisomą žalą.