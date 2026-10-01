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TV3 naujienos > Gyvenimas > Jaunimo linija

„Jaunimo linija“ spalį skelbia emocinės sveikatos mėnesiu ir kviečia uždegti žalią šviesą gyvenimui

REKLAMA / 2026-10-01 10:33 / šaltinis: tv3.lt
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Spalį „Jaunimo linija“ jau šeštąjį kartą kviečia visą Lietuvą jungtis prie nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ ir skelbia spalį emocinės sveikatos mėnesiu. Visą mėnesį visuomenė, organizacijos, verslai, mokyklos, miestai ir bendruomenės kviečiami daugiau dėmesio skirti savo ir kitų emocinei bei psichikos sveikatai, kalbėtis, išgirsti vieni kitus ir kurti daugiau tikro žmogiško ryšio.

Žalia šviesa gyvenimui
GALERIJA (8)

Spalį „Jaunimo linija“ jau šeštąjį kartą kviečia visą Lietuvą jungtis prie nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ ir skelbia spalį emocinės sveikatos mėnesiu. Visą mėnesį visuomenė, organizacijos, verslai, mokyklos, miestai ir bendruomenės kviečiami daugiau dėmesio skirti savo ir kitų emocinei bei psichikos sveikatai, kalbėtis, išgirsti vieni kitus ir kurti daugiau tikro žmogiško ryšio.

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Šių metų akcijos žinutė – „JausmAI – ne AI. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti.“

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Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, padėti rasti informaciją ar suformuluoti atsakymą, tačiau jis nepakeis tikro pokalbio, artumo ir jausmo, kad esi ne vienas. Kartais, kai sunku, reikia ne tobulo atsakymo ar patarimo, o žmogaus, kuris paklaustų, kaip iš tiesų jautiesi, išklausytų ir pabūtų šalia.

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Spalio 9–10 d. Lietuva uždegs žalią šviesą gyvenimui

Akcijos kulminacija vyks spalio 9–10 d., minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Šiomis dienomis visa Lietuva kviečiama simboliškai uždegti žalią šviesą gyvenimui – žaliai apšviesti pastatus, objektus ir erdves, apsirengti žaliai, o savo bendruomenėse ir komandose inicijuoti pokalbius, diskusijas, paskaitas ar kitas veiklas emocinės sveikatos tema. Prie akcijos galima jungtis ir savo iniciatyvomis bei dalintis akcijos žinute komunikacijos kanaluose.

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Prie akcijos vis dar galima prisijungti ir registruotis. Užsiregistravę dalyviai gaus visą reikalingą akcijos medžiagą. Registracija į akciją: https://forms.gle/ej8eq5QjhZbvYBCp8.

Akcijos programa spalį

Spalio 8 d. 10 val. – emocinio atsparumo pamokų pristatymas. Jau antrus metus „Jaunimo linija“ įgyvendina 8–12 klasių moksleiviams skirtą emocinio atsparumo pamokų projektą, kurį nemokamai dovanoja Lietuvos mokykloms ir jaunimui. Šiemet projektą papildys kinas, video pamokos su žinomais jaunimo autoritetais ir metodinė medžiaga pedagogams. Registruotis ir gauti visą projekto medžiagą galima iki spalio 8 d. Registracija: https://forms.gle/4ky5hr8XhSsENvRZ7.

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Spalio 8–10 d. Pasaulinę psichikos sveikatos dieną minės ir pati „Jaunimo linijos“ bendruomenė. Akcijos žinutę organizacija pirmiausia įgyvendins savo bendruomenėje – stiprins tarpusavio ryšį. Darbuotojai ir savanoriai susitiks miško terapijoje, eis į koncertą, susitiks pokalbiams ir skirs laiko buvimui kartu.

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Spalio 9 d. 16 val. – „Jaunimo linijos“ ir Vilniaus universiteto organizuojamas stand-up vakaras. Jaunimui skirtame vakare pasirodys komikai Miglė Miglinaitė, Kristoforas Vaidutis ir Tomašas Rynkevičius, dalyvaus VU lektorė Milda Pivoriūtė ir VU alumnai. Renginys nemokamas. 

Spalio 15 d. 17 val. – kartu su ISM Executive School organizuojamas renginys vadovams apie emocinį atsparumą lyderystėje. Ekspertinėmis įžvalgomis dalinsis Birutė Ruplytė ir Eugenijus Laurinaitis, o praktikų diskusijoje dalyvaus Diana Bukantaitė, Mantas Katinas, Tomas Balžekas, Ingrida Šimonytė ir doc. dr. Olga Štangej. Diskusiją moderuos Rytis Juozapavičius. Renginys uždaras.

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Junkitės prie „Jaunimo linijos“ nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ – visą spalį skirkime daugiau dėmesio emocinei sveikatai ir kurkime daugiau gyvo ryšio.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Jaunimo linija“ spalį skelbia emocinės sveikatos mėnesiu ir kviečia uždegti žalią šviesą gyvenimui

Skirkite paramą emocinei pagalbai

Paremkite „Jaunimo liniją“ – skirkite 5 Eur trumpuoju numeriu 1408 arba prisidėkite internetu. Jūsų parama padeda užtikrinti, kad daugiau jaunų žmonių sulauktų emocinės pagalbos tada, kai jos labiausiai reikia.

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Daugiau apie akciją: zaliasviesagyvenimui.lt.

Nacionalinę akciją „Žalia šviesa gyvenimui“ organizuoja „Jaunimo linija“.

Žalią šviesą įžiebia: „ACME grupė“ ir „TELE2“.Kūrybos partneris: kūrybinė reklamos agentūra „Tarela“.

#žaliašviesagyvenimui2026 #JausmaiNeAI

Straipsnį parengė: Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“.

Gairės:
jaunimo linija
emocinė pagalba

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Gairės:
jaunimo linija
emocinė pagalba
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