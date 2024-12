Išvydęs, kas pasirodė danguje, Alvydas griebė kamerą: tai išvysti pasiseka nedažnam

Penktadienio vakarą Vievyje užfiksuotas reginys sužavėjo visus.

Nepaprastas reginys

Socialiniame tinkle „Facebook“, „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje šeštadienį buvo paskelbtas įrašas apie vėlyvą penktadienio vakarą užfiksuotą dangų skrodžiantį meteorą.

„O jums ar pavyko penktadienį vakare – šeštadienio naktį pamatyti krentantį meteorą?

Alvydas Klimavičius | Orų entuziastai

Vievis. 2024-12-13, 21:50 val.

„Šiuo metu lyja Geminidų meteorais. Dar nevėlu lįsti laukan pasigrožėti. Vaizdas iš stebėjimo kameros 4x apkirptas, tai kokybė šiaip sau“, – buvo rašoma įraše.

Kaip anksčiau pranešė „Orai ir klimatas Lietuvoje“, naktį iš penktadienio į šeštadienį buvo Geminidų meteorų lietaus pikas.

„Naktį iš penktadienio į šeštadienį bus Geminidų meteorų lietaus pikas. Skirtingais vertinimais kris iki 100-150 meteorų per valandą, tačiau praktikoje tiek nepastebėsite. Reikia labai tamsaus dangaus. Be to Mėnulis labai trukdo. Daug kur trukdys dar ir debesys.

Žiūrėti reikia į rytinę-pietinę dangaus pusę, tačiau kaip ir su Perseidais (rugpjūtį) pavieniai meteorai gali pralėkti žiūrint kitur. Jeigu stebėsite dangų paryčiais, tuomet dairytis reikėtų po pietinę-vakarinę dangaus pusę“, – prieš savaitgalį skelbė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

Geminidų pikas

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad šiuo metu fiksuojamas meteorų Geminidų pikas. Manoma, kad panašus vaizdas buvo užfiksuotas dar gruodžio 2-ą dieną.

Tokį vaizdą Lietuvoje išvysti pavyksta ne taip jau dažnai, o „Orai ir klimatas Lietuvoje“ savo socialinio tinklo paskyroje pasidalijo įžvalgomis apie pasirodžiusį reginį.

„Sekmadienį vakare 20:41-20:42 val. virš Lietuvos rytinėje dangaus pusėje sužibo baltai žalsvas meteoras (bolidas). Galbūt kažkas netyčia užfiksavote vairuodami arba tai padarė namo kieme įtaisyta kamera.

Nesu astronomas ir negaliu teigti užtikrintai, tačiau šis ryškus meteoras galbūt buvo Geminidų meteorų lietaus pradžios ženklas (jie įprastai krenta tarp gruodžio 4-17 d.; pikas būna 12-13-14 dienomis).

Nežiūrint to, dėl įprastinio cepelinmečio (debesuoto dangaus) šio meteorų lietaus niekas Lietuvoje per daug neakcentuoja, priešingai nei Perseidų (kurie krenta rugpjūčio mėnesį ir daugelis naktibaldų juos pastebi).

Kas nežinote: meteorai sužimba dėl labai didelio (15-70 km/s) įskriejimo greičio ir trinties viršutiniuose atmosferos sluoksniuose. Tai sukelia švytėjimą.

Jei kosminė dulkelė – mažas akmenukas truputį didesnis, tuomet tai sužimba gerokai ryškiau ir būna vadinama bolidu. Daugelis meteorų sudega 80-140 km aukštyje“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.