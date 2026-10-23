Iššūkis: ar išspręsite penktadienio kryžiažodį? Spalio 23 d.

Gerų idėjų gali pamėtėti ir naujas penktadienio kryžiažodis. Jeigu jis tiksliai ir nepasakys, ką veikti, tai tikrai pagerins smegenų veiklą - tuomet tikrai kils puikių minčių apie savaitgalį!
Taigi, ar išgliaudysite naują šio penktadienio kryžiažodį?
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Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 38
Gegužės 23 d. Serija 37
Gegužės 16 d. Serija 36
Gegužės 9 d. Serija 35
Balandžio 25 d. Serija 34
Balandžio 25 d. Serija 33
Balandžio 18 d. Serija 32
Balandžio 11 d. Serija 31
Balandžio 4 d. Serija 30
Kovo 28 d. Serija 29
Kovo 21 d. Serija 28
Kovo 14 d. Serija 27
Kovo 7 d. Serija 26
Vasario 28 d. Serija 25
Vasario 21 d. Serija 24
Vasario 14 d. Serija 23
Vasario 7 d. Serija 22
Sausio 31 d. Serija 21
Sausio 24 d. Serija 20
Sausio 17 d. Serija 19
Sausio 10 d. Serija 18
Sausio 3 d. Serija 17
Gruodžio 27 d. Serija 16
Gruodžio 20 d. Serija 15
Gruodžio 13 d. Serija 14
Gruodžio 6 d. Serija 13
Lapkričio 29 d. Serija 12
Lapkričio 22 d. Serija 11
Lapkričio 8 d. Serija 10
Lapkričio 1 d. Serija 9
Spalio 25 d. Serija 8
Spalio 18 d. Serija 7
Spalio 11 d. Serija 6
Spalio 4 d. Serija 5
Rugsėjo 27 d. Serija 4
Rugsėjo 20 d. Serija 3
Rugsėjo 13 d. Serija 2
Rugsėjo 6 d. Serija 1
Gegužės 31 d. Serija 21
Gegužės 24 d. Serija 20
Gegužės 17 d. Serija 19
Gegužės 10 d. Serija 18
Gegužės 3 d. Serija 17
Balandžio 26 d. Serija 16
Balandžio 19 d. Serija 15
Balandžio 12 d. Serija 14
Balandžio 5 d. Serija 13
Kovo 29 d. Serija 12
Kovo 22 d. Serija 11
Kovo 15 d. Serija 10
Kovo 8 d. Serija 9
Kovo 1 d. Serija 8
Vasario 22 d. Serija 7
Vasario 15 d. Serija 6
Vasario 8 d. Serija 5
Vasario 1 d. Serija 4
Sausio 25 d. Serija 3
Sausio 18 d. Serija 2
Sausio 11 d. Serija 1
Sausio 4 d. Serija 17
Gruodžio 28 d. Serija 16
Gruodžio 21 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Lapkričio 2 d. Serija 8
Spalio 26 d. Serija 7
Spalio 19 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 21
Gegužės 25 d. Serija 20
Gegužės 11 d. Serija 19
Gegužės 4 d. Serija 18
Balandžio 27 d. Serija 17
Balandžio 20 d. Serija 16
Balandžio 13 d. Serija 15
Balandžio 6 d. Serija 14
Kovo 30 d. Serija 13
Kovo 23 d. Serija 12
Kovo 16 d. Serija 11
Kovo 9 d. Serija 10
Kovo 2 d. Serija 9
Vasario 24 d. Serija 8
Vasario 17 d. Serija 7
Vasario 10 d. Serija 6
Vasario 3 d. Serija 5
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