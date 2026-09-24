Iššūkis: ar išspręsite ketvirtadienio kryžiažodį? Rugsėjo 24 d.

Kviečiame trumpam atitraukti mintis nuo kasdienių rūpesčių ir išbandyti savo žinias – išspręskite ketvirtadienio kryžiažodį, kuriame laukia įvairiausių temų klausimai.
Lietuvoje ir visame pasaulyje milijonai žmonių nuolat sprendžia įvairius kryžiažodžius. Ir ne be reikalo, nes jie gerina protinę veiklą, atmintį, dėmesį ir suteikia gerų emocijų po teisingų sprendimų.
Skaičiuojama, kad tarp skirtinguose kraštuose ir kartose kryžiažodžius yra pamėgę iki 30–50 proc. visų žmonių. Ir Lietuvoje jų turėtų būti panašiai – jei skaitote šiuos žodžius, tikriausiai irgi mėgstate juos.
Ar pavyks teisingai išspręsti naują šio ketvirtadienio kryžiažodį?
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