Išsipūtusį pilvą kentusi mama negalėjo patikėti, ką medikai rado jos viduje: visi liko šokiruoti

Trečiadienį (vasario 5 d.) ji kreipėsi į teismą prieš „Mount Sinai“ medicinos centrą, dabar žinomą kaip „Aurora Sinai“ medicinos centras, esantį Milvokyje, rašoma unilad.com.

Negalėjo patikėti, ką medikai rado viduje

1989 m., būdama 25-erių, D. Lowe buvo hospitalizuota Mount Sinai medicinos centre dėl „probleminio nėštumo“ su dvyniais.

Ji gimdė cezario pjūvio operacijos būdu, tačiau patyrė komplikacijų, dėl kurių jai vėliau buvo atlikta histerektomija – chirurginė procedūra, per kurią pašalinama gimda ir gimdos kaklelis. Po šios operacijos ji buvo prijungta prie gyvybę palaikančių aparatų, o tuo metu jai įvestas maitinimo vamzdelis.

Praėjus daugiau nei trims dešimtmečiams, D. Lowe vis skundėsi skrandžio problemomis – jos pilvas nuolat būdavo išsipūtęs, o tai apsunkindavo kasdienę veiklą, pavyzdžiui, apsipirkimą ar vaikščiojimą po prekybos centrą.

Tačiau tik praėjusių metų balandį, kai jai buvo atliekama kita operacija, chirurgas aptiko, kad jos kūne vis dar yra paliktas maitinimo vamzdelis.

Ieškinys dėl medicininio aplaidumo

Dabar D. Lowe teisia medicinos centrą dėl medicininio aplaidumo, pareigų pažeidimo ir patirtos emocinės kančios. Ji išreiškė nusivylimą ir skausmą, kurį patyrė per daugelį metų:

„Kaip jie galėjo taip pasielgti? Kas galėjo padaryti tokią klaidą? Tai per daug – neturėčiau to patirti. Jie atėmė visą mano gyvenimą. Man buvo tik 25-eri, negalėjau turėti daugiau vaikų, o dabar vis dar visa tai išgyvenu. Negaliu daryti to, ką anksčiau dariau.“

Ji taip pat pridūrė: „Nenorėčiau, kad kas nors patirtų tai, ką patyriau aš – kai nežinai, kas vyksta tavo viduje, tiesiog stengiesi gyventi diena iš dienos.“

Jos advokatas B'Ivory LaMarr šią situaciją įvertino kaip vieną iš rimčiausių medicininio aplaidumo atvejų:

„Tai turbūt pats skandalingiausias tariamas aplaidumas, kokį esu kada nors matęs. Manome, kad tai yra pats šiurpiausias medicininio aplaidumo pavyzdys valstijoje.“

Tuo tarpu Aurora Sinai medicinos centro atstovai išplatino trumpą pareiškimą: „Mums teisiškai nebuvo pranešta apie šį ieškinį, todėl daugiau komentarų pateikti negalime.“