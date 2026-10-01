Įspėja „iPhone“ naudotojus: kuo skubiau atlikite 1 veiksmą

„Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius pataria atnaujinimo neatidėlioti ir paaiškina, kaip vos per kelias minutes pasitikrinti savo telefono programinės įrangos versiją.
„Apple“ nurodo, kad aptikta saugumo spraga galėjo leisti programišiams pasinaudoti specialiai paruoštais failais ir taip paveikti įrenginio veikimą. Bendrovė taip pat skelbia turinti informacijos, kad ši spraga galėjo būti panaudota sudėtingose, į konkrečius žmones nukreiptose atakose.
Pasak minėto operatoriaus inovacijų eksperto Arnoldo Lukošiaus, paprastam vartotojui svarbiausia žinoti vieną dalyką – tokiais atvejais nereikėtų ilgai atidėlioti sistemos atnaujinimo.
„Kai gamintojas išleidžia saugumo pataisą, tai reiškia, kad buvo rasta silpna vieta, kuria teoriškai galėtų pasinaudoti programišiai.
Vartotojui nereikia gilintis į technines detales – svarbiausia kuo greičiau įsidiegti naujausią siūlomą versiją ir taip užverti galimą kelią į savo įrenginį“, – sako A. Lukošius.
Pasitikrinti galima per minutę
„Apple“ spragą ištaisė atnaujintoje „iOS 26“ versijoje, o suderinamuose įrenginiuose galima pereiti ir prie naujesnės „iOS 27“. Svarbiausia įsitikinti, kad telefone įdiegta naujausia „Apple“ siūloma programinės įrangos versija.
„Pasitikrinti labai paprasta: telefone reikia atsidaryti „Settings“, pasirinkti „General“, o tada – „Software Update“. Ten iškart matysite, ar jūsų įrenginiui siūlomas naujas atnaujinimas. Jei jis yra – verta jį įsidiegti neatidėliojant“, – pataria A. Lukošius.
Prieš atnaujinimą rekomenduojama prisijungti prie patikimo „Wi-Fi“ tinklo ir pasirūpinti, kad telefonas būtų pakankamai įkrautas. Jei įrenginyje saugoma svarbi informacija, pravartu turėti ir atsarginę duomenų kopiją.
„Programinės įrangos atnaujinimai nėra skirti vien naujoms funkcijoms ar išvaizdos pokyčiams. Nemaža jų dalis susijusi būtent su saugumu. Todėl įprotis reguliariai atnaujinti telefoną yra vienas paprasčiausių būdų sumažinti įvairių kibernetinių grėsmių riziką“, – sako inovacijų ekspertas.
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