Įspėja dėl lietuvių pamėgtos pramogos žiemą: gali skaudžiai atsiliepti jūsų sveikatai

Pasak gydytojos, sveikos mitybos ir gyvensenos konsultantės Astos Keturkienės, maudantis šaltame telkinių vandenyje, žmogaus organizme vyksta įvairiausi procesai. Visgi, kaip gydytojai, vienas svarbiausių yra toksinų valymas.

„Toksinams šalinti neturime kanalų, nes tokie kanalai organizme yra skirti tik šalinti maisto perdirbimo atliekoms, per inkstus, odą, žarnyną. Kuomet kaupiasi toksinai, jie užkemša mažuosius kanalus, pavyzdžiui, kapiliarus ir jos pradeda sunkiau funkcionuoti.

Maudynių metu lediniame vandenyje išsiskiria streso hormonai, adrenalinas, kurie sutraukia odoje kraujagysles ir pagerina kraujo tekėjimą. Tuomet kraujas su didesne jėga persmelkia vidinius organus, smulkias kraujagysles, kurios buvo užkimštos, nefunkcionavo, negavo maistinių medžiagų ir dėl padidinto slėgio tuos toksinius iš užsikimšusių kanalų išvalo.

Tada jie tarsi atjaunėja, apsivalo ir geriau pradeda atlikti vėl savo funkcijas. Mokslininkai tokius procesus vadina kapiliarų gimnastika. Jie taip pat sako, kad maudynių lediniame vandenyje metu yra 200 procentų geriau pernešama deguonies, padaugėja gerųjų kraujo kūnelių, šalinami peptidai, radioaktyvios medžiagos, tie patys toksinai, nes kraujas geriau prakošia vidinius organus“, – aiškina specialistė.

Buvusios pažeistos ląstelės tokio proceso metu turi progą atsinaujinti, gerėja kraujotaka, apsivalo nereikalingos medžiagos ir žinoma, atsiranda daugiau energijos. Stiprėja ir venų sienelės, kurios labai dažnai būna nukentėjusios dėl suprastėjusio raumenų tonuso:

„Be to, man labai dar svarbus yra poveikis imuninei sistemai, kadangi padaugėja kraujo kūnelių – limfocitų. Maudynių metu taip pat išsiskiria laimės, džiaugsmo hormonai – endorfinai, o tuo pačiu atsikratome ir emocijų, kurias būname prikaupę, suspaudę savyje.

Antinksčiai taip pat išskiria adrenaliną, streso hormonus, gliukokortikoidus, kurie turi priešuždegiminį poveikį, nuskausmina. Pavyzdžiui, maudynių metu, radikulitą turėjęs žmogus išlipęs iš vandens nebejaučia skausmo. Maudynių šaltame vandenyje metu pasigamina daugiau energijos, gerėja raumenų tonusas.“

Visgi, netinkamai ir nepasiruošus maudantis vandenyje antinksčiams galima ir pakenkti, nes dažnai muštruojami, kaip sako A. Keturkienė, jie išseks, o tuomet nebeliks energijos ir imuniteto, kuris galės apginti asmenį nuo ligų.

„Todėl prie tokios veiklos turi būti būtinai sveika gyvensena, nes negalima vien tik maudytis lediniame vandenyje ir tikėti, kad būsime sveiki, nors valgysime nesveika, greitą maistą. Turi būti visas derinys“, – pabrėžia moteris.

Taip pat, dar vienas labai svarbus ir naudingas procesas yra tai, jog lediniame vandenyje žmogaus oda pasidengia plonu, neigiamu krūvio sluoksniu: „Tai svarbu, kuomet gyvename įvairiausių prietaisų apsuptyje ir esame padengti teigiamu elektros įkrovos sluoksniu. Vandenyje mes pasidengiame neigiamu ir taip „nusinuliname“. Prie to paties yra sunaikinamos odos bakterijos, kurios dažniausiai būna teigiamo krūvio. Aktyvuojasi termoreguliaciniai receptoriai, mokslininkų yra sakoma, kad didėja estrogeno ir testosterono hormonų gamyba, dėl to gerėja reprodukcija, žinoma, jeigu tų organų neperšalame.“

Ne vieta ir ne laikas rodytis prieš kitus

Sveikos mitybos ir gyvensenos konsultantė pasakoja, kad nerekomenduoja maudynėmis eketėje užsiimti tiems žmonėms, kurie turi rimtų širdies ir kraujagyslių ligų.

„Nepatariu eiti į vandenį tiems, kurie labai bijo ir nuogąstauja arba eina tik dėl to, kad galės įkelti nuotrauką. Reikia suprasti, kad einame dėl savęs ir dėl sveikatos. Taip pat nepatartina maudytis lediniame vandenyje tiems, kurie turi aukštą spaudimą, nes maudynių metu jis dar labiau padidėja.

Tas pats galioja ir tiems, kurie turi širdies ritmo sutrikimo problemas, nes maudantis apskritai visiems padidėja širdies susitraukimų dažnis kokiais 40 kartų per minutę. Todėl tie, kas turi šiuos sutrikimus, geriau vengia tokių maudynių, nes jos gali dar labiau išprovokuoti bėdas“, – įspėja Asta Keturkienė.

Anot gydytojos, nerekomenduojama maudytis ir asmenims, kurie serga epilepsija ar turi alergiją šalčiui. Žinoma, maudynių eketėje vengti reikėtų ir asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio:

„Turintys alergiją šalčiui pirmiausiai turėtų ją išsigydyti, nes ir taip yra su ja kas veikti. Be to, rizika maudytis yra ir tiems, kurie turi padidėjusi kraujo krešumą. Tokiems asmenims negalima pernelyg dažnai ir daug stimuliuoti kraujagyslių su padidėjusiu adrenalinu.“

Kaip nepakenkti sveikatai ir elgtis teisingai?

Dauguma aspektų, pasak A. Keturkienės, priklauso nuo žmogaus, kiek jis yra pasiruošęs ir įgudęs tai daryti. Visgi, moteris pataria, kad prieš lendant į ledinį vandenį kūnas būtų įšilęs, todėl geriausiai tai daryti po pirties.

„Esu už tai, kad žmogaus kūnas pirmiausiai būtų įkaitęs, po pirties – tobula, tačiau galima prieš tai ir pasportuoti, pabėgioti ar dar kaip nors apšilti. Jeigu į eketę lendame po pirties – būtina panardinti galvą.

Mūsų kūne yra apie 60-70 procentų vandens, o tuo tarpu galvoje – 90 procentų, todėl pirtyje mes turime saugoti galvos smegenis, dengti galvą. Kada mes įlendame į vandenį, mūsų kraujagyslės spazmuoja ir gali pakilti spaudimas galvoje, o to mums visai nereikia, nes mūsų tikslas yra išlyginti savo kraujospūdį, tačiau tai galioja jei einame maudytis po pirties“, – aiškina moteris.

Jeigu į vandenį lendate neapšilę – galvos nardinti po juo nerekomenduojama. Svarbiausia, pasak pašnekovės, prieš pradedant užsiimti tokia veikla yra svarbu suvokti, dėl kokio tikslo mes maudysimės vandenyje. Jeigu į jį eisite tik todėl, kad norite pasirodyti, bus visai kitoks poveikis, o gali užpulti ir ligos:

„Ilgainiui galima dėl tų išskiriamų gliukokortikoidų apsigauti, manydami, jog dingo visi skausmai. Vandenyje reikia būti tiek, kiek patys jaučiate, jog jame jaučiatės gerai. Vienam užteks minutės, kitam reikės ilgiau, tačiau dėl to reikia save labai gerai jausti.

Jeigu žmogus dreba vandenyje ir bando prilygti kitiems, to daryti nereikėtų, nes tai yra negerai. Negalima savęs lyginti su kitais, nes visi esame skirtingi. Tokia klaida yra dažniausia užsiimant maudynėmis lediniame vandenyje veikla, dėl to paskui atsiranda ir genitalijų uždegimai, gerklės skausmas. Protingai elgiantis ir tai darant – galima viso to išvengti.“

Sveikos mitybos ir gyvensenos specialistė, gydytoja Asta Keturkienė pirmą kartą einantiems maudytis į ledinį vandenį rekomenduoja tai daryti kartu su jau patyrusiais ir ilgą laiką užsiiminėjančiais tokia veikla sveikuoliais:

„Su jais galima kartu pasimokyti. Jei žmogus yra sveikas, turi nuostatą, kad daro tai dėl sveikatos, nebijo, tuomet patariu gerai apšilti. Žinoma, jeigu žmogus labai šąla, turi jautresnę psichiką, jautresnius sąnarius, tuomet tokia veikla gal net išvis nereikėtų užsiimti. Įkaitusiam žmogui neturėtų nieko nutikti, na, apart rizikos grupės asmenų.

Dar kartą noriu paminėti, kad šioje vietoje nereikėtų mandravoti, nes ne dėl pasirodymo, o dėl sveikatos tą darote. Verta prisipratinti bandant grūdintis, maudantis kontrastiniame duše. Be to, nereikėtų eiti maudytis prisivalgius. Taip pat svarbu yra po maudynių šilti laikyti pėdas, nesėdėti ant ledo, kad nepakenktumėte genitalijoms.“