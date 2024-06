Įspėja besideginančius lietuvius: pajutę šiuos ženklus – nedelsdami kreipkitės pagalbos

TV3 laidoje „Sveikatos DNR“ svečiavosi bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Julius Kalibatas, kuris papasakojo, kokie yra saulės smūgio simptomai, bei kuo jis skiriasi nuo šilumos smūgio.

Įspėja mėgėjus degintis

Pasak J. Kalibato, šiluminiai smūgiai, kai nėra saulės, nėra tokie dažni. Turi būti tam specifinės sąlygos bei specifinė aplinka, tačiau žmonės kenčia nuo saulės smūgio.

Visi norime džiaugtis saulė ir ji mums labai reikalinga tam, kad gamintųsi vitaminas D, o Lietuvoje mums yra didžiulis saulės trūkumas bei, žinoma, vitamino D, todėl visi, kurie gali – bėga į gamtą prie ežerų, jūros, deginasi saulėje, bet reikia žinoti, kad gali ištikti saulės smūgis, nuo kurio dažniausiai kenčia smegenys, jei galva nėra pridengta.

„Žmonės dažnai nori, kad ir veidas gražiai įdegtų, ne tik visas kūnas, todėl neužsidengia galvos, o tuomet saulės poveikis sklinda į smegenų dangalus. Saulės smūgio simptomai gali būti tokie: sąmonės pritemimas, regos sutrikimai, dezorientacija, gali būti ir visiškas sąmonės praradimas, haliucinacijos.

Tai tikrai pavojinga būsena. Be to, saulė veikia mūsų odą, vytosi odos uždegimas, jei jis stipresnis, antros stadijos, tuomet atsiranda ir pūslės. Įsivaizduojat, jei visa oda yra nudegusi ir tu esi raudonas, kaip virtas vėžys – tai be abejonės labai sunki būklė.

Tokiu atveju gali atsirasti ir pykinimas, vėmimas, viduriavimas, raumenų skausmai ar spazmai, pakyla ir bendra temperatūra, o tuomet, žinoma reikalinga pagalba“, – įspėja biomedicinos mokslų daktaras.

Specialistas įvardino ir vieną didžiausių skirtumų tarp šilumos bei saulės smūgio: saulės smūgio simptomai gali atsirasti ne iš karto – ir po 4 ir po 6 valandų. Žmogus gali jaustis gerai, džiaugtis savo įdegiu, o nuėjus į viešbutį ar namo pamato, kad jam yra pakilusi temperatūra, skauda galvą, pykina, vemia, atsiranda noras viduriuoti.

Jis jaučiasi tikrai labai blogai ir galvoja, kad viskas praeis, todėl nesikviečia pagalbos, o tai gali užsibaigti labai liūdnai.

