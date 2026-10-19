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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Išdavė kiaušinienės kepimo gudrybę: išeis daug skanesnė

2026-10-19 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-19 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiaušinienė – vienas populiariausių pusryčių patiekalų, tačiau net ir toks paprastas valgis ne visada pavyksta tobulas. Kartais kiaušiniai tampa per sausi, kieti ar įgauna nemalonią guminę tekstūrą. Vis dėlto norint paruošti minkštą ir kreminę kiaušinienę, nereikia nei brangių produktų, nei sudėtingų gaminimo technikų. Svarbiausia pasirinkti tinkamus ingredientus ir atidžiai stebėti kepimo procesą.

Kiaušinienė (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (7)

Kiaušinienė – vienas populiariausių pusryčių patiekalų, tačiau net ir toks paprastas valgis ne visada pavyksta tobulas. Kartais kiaušiniai tampa per sausi, kieti ar įgauna nemalonią guminę tekstūrą. Vis dėlto norint paruošti minkštą ir kreminę kiaušinienę, nereikia nei brangių produktų, nei sudėtingų gaminimo technikų. Svarbiausia pasirinkti tinkamus ingredientus ir atidžiai stebėti kepimo procesą.

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Vos keli paprasti žingsniai gali padėti paruošti gardžius pusryčius, o viena gudrybė gali pakeisti ir galutinę patiekalo tekstūrą, rašoma mirror.co.uk.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kiaušinienė

Tobulai kiaušinienei prireiks vos kelių ingredientų

Pateikiamame „BBC Food“ ​​recepte vienai porcijai rekomenduojama naudoti du kiaušinius, sviestą ir druską. Taip pat galima įberti šiek tiek pipirų, jei norisi ryškesnio skonio.

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Pirmiausia įmuškite du kiaušinius į dubenį, pagardinkite druska bei pipirais ir švelniai išplakite šakute, kol tryniai ir baltymai visiškai susimaišys.

Viena svarbiausių gudrybių – druską įberti dar prieš kepant kiaušinienę. Taip ji tolygiai pasiskirstys mišinyje ir galės paveikti kiaušinių baltymų struktūrą. Tinkamai paruošti kiaušiniai gali išlikti minkštesni, o jų tekstūra – švelnesnė.

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Svarbiausia – neperkepti kiaušinių

Paruošę kiaušinių mišinį, pastatykite keptuvę ant vidutinės ugnies ir įdėkite šaukštą sviesto. Palaukite, kol jis ištirps ir pradės putoti, o tuomet supilkite išplaktus kiaušinius.

Iš karto pradėkite juos švelniai maišyti mediniu šaukštu. Kepant svarbu nuolat judinti kiaušinių masę, kad ji tolygiai šiltų ir nesusiformuotų dideli, kieti gabalėliai.

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Paprastai šis procesas trunka apie tris–penkias minutes, tačiau laikas priklauso nuo keptuvės, kaitros ir kiaušinių kiekio. Todėl geriausia stebėti ne vien laikrodį, bet ir paties patiekalo tekstūrą.

Paprastas sviesto triukas suteiks kremiškumo

Kai kiaušiniai bus beveik iškepę, nukelkite keptuvę nuo ugnies ir įmaišykite dar vieną šaukštą sviesto. Tai vienas svarbiausių šio recepto žingsnių, padedančių išgauti švelnesnę ir kremiškesnę tekstūrą.

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Net ir nukėlus keptuvę nuo kaitros, kiaušiniai dar kurį laiką keps dėl likutinės šilumos. Todėl nereikėtų laukti, kol jie visiškai sutvirtės keptuvėje – antraip patiekalas gali tapti sausas.

Galiausiai kiaušinienę patiekite iš karto, kol ji dar šilta ir puri. Šis paprastas receptas parodo, kad gardiems pusryčiams kartais užtenka vos kelių ingredientų, tinkamos kaitros ir atidaus gaminimo.

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