Išdavė 8 patiekalus, kurie pritraukia sėkmę: turėkite sutikdami Naujus metus

„Naujieji metai Lietuvoje – ne ką mažesnė šventė nei Kūčios ar Kalėdos, todėl matome, kad žmonės jiems pradeda ruoštis jau dabar. Pastebime, kad per šią šventę tinklo pirkėjai linkę pasimėgauti įmantresniais ingredientais. Kadangi šios šventės vaišių stalo neriboja jokios maisto ruošimo taisyklės, pirkėjų krepšeliuose vyrauja įvairovė: nuo jūros gėrybių iki paukštienos ar jautienos, įvairiausių vaisių, sūrių, kumpių, žąsų kepenėlių paštetų, kaštainių“, – teigia V. Budrienė.

Tuo tarpu, Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad įvairiose šalyse egzistuoja skirtingos Naujųjų metų valgių, nešančių laimę, tradicijos. Pavyzdžiui, tam, kad ateinantys metai būtų sėkmingi, Ispanijoje Naujųjų metų išvakarėse tradiciškai suvalgomos 12 vynuogių. Skandinavai ir lenkai mano, kad laimę šventės išvakarėse jiems atneš marinuota silkė, italai – dešrelių ir lęšių troškinys, o japonai Naujųjų metų išvakarėse valgo soba makaronus, rašoma pranešime spaudai.

8 sėkmę nešantys valgiai

V. Juodkazienė dalijasi net 8 patiekalais bei ingredientais, kurie, norint, kad ateinantys metai būtų sėkmingi, turėtų puikuotis ant naujametinio stalo.

Tortas. Tai – neatsiejama bet kokios šventės, o ką jau kalbėti apie Naujuosius metus, šventinio stalo dalis. Todėl prieš Naujuosius pravartu pasigaminti arba įsigyti šventišką tortą. Be to, sakoma, kad torto valgymas dar ir atneša laimę. Pavyzdžiui, graikai per Naujuosius valgo tortą Vasilopitą. Šis duonos pyragas gaminamas su migdolais. Tačiau tai dar ne viskas, į jo vidų įdedama moneta arba kitas gražus niekutis, o tas, kuris atsipjaus gabalėlį su paslėpta dovana, – bus sėkmingas visus ateinančius metus.

Azijietiški makaronai. Dėl savo ilgos formos makaronai yra ilgaamžiškumo simbolis. Būtent dėl šios priežasties japonai ir kinai Naujųjų metų išvakarėse valgo makaronus. Gaminant makaronų patiekalus jų negalima nei pjaustyti, nei laužyti, o įsidėjus makaroną į burną, jį taip pat reikia suvalgyti visą, vienu ypu. Tikima, kad kaip tik todėl lydės sėkmė, laimė ir ilgaamžiškumas.

Lęšiai. Italų namuose Naujųjų metų išvakarėse valgomi lęšiai. Tiesa, šis patiekalas valgomas dar ir tam tikru metu – per patį vidurnaktį. Lęšiai Italijoje dažniausiai gaminami su kiauliena ir dešrelėmis. Kadangi lęšiai yra apvalios formos, sakoma, kad jie simbolizuoja finansinį klestėjimą.

Kiauliena. Kuboje kiaulės simbolizuoja augimą ir pažangą ateinančiais metais. Taigi, įprasta, kad šioje šalyje per Naujuosius metus žmonės valgo šoninę ar kitas šios rūšies mėsos dalis. Žmonės taip pat valgo kiaulės formos sausainius ar kitus jas primenančius kepinius. Nesvarbu, ar tai būtų sumuštiniai su kumpiu, kepti kiaulienos gabalėliai, ar šoninė, jeigu Naujuosius metus planuojate sutikti valgydami kiaulieną, ateinančiais metais galite tikėtis pažangos.

Vaisiai. Įvairiausiose šalyse per Naujuosius metus populiaru valgyti vaisius. Pavyzdžiui, Ispanijoje ir Meksikoje žmonės suvalgo 12 vynuogių, kai laikrodis išmuša vidurnaktį. Šis skaičius simbolizuoja laimę, skirtą kiekvienam metų mėnesiui. Graikijoje žmonės Naujųjų metų išvakarėse valgo granatų sėklas, kurios simbolizuoja vaisingumą ir gyvybę. O filipiniečiai švenčia valgydami apvalius vaisius, tokius kaip mangai ir arbūzai. Jų kultūroje tai simbolizuoja sėkmę.

Žaliosios daržovės. Žalios daržovės, tokios kaip kopūstai, špinatai, brokoliai, reiškia pinigus. Danai per Naujuosius metus skanauja kale kopūstus, juos derindami su cinamonu ir cukrumi, o daugelis amerikiečių Naujųjų metų išvakares švenčia skanaudami lapinius kopūstus su kiauliena. Taigi, kuo daugiau žalumynų valgysite, tuo daugiau sėkmės atsinešite į ateinančius metus. O, be sėkmės, į šventinę vakarienę dar ir įtrauksite daugybę skaidulų, vitaminų ir antioksidantų.

Žuvis. Įvairiausios rūšis žuvis simbolizuoja gausą, o žvynai – sidabro simbolis, todėl šis ingredientas taip pat laikomas laimingu Naujųjų metų maistu. Vokietijoje kai kurie žmonės, tikėdamiesi sėkmės, tądien netgi į piniginę deda žuvies žvynų. Japonai valgo žuvį tam, kad klestėtų, o krevetes – kad ilgai gyventų. Kai kuriose šalyse ant Naujųjų metų stalo patiekiama visa žuvis, simbolizuojanti vienų metų pabaigą ir kitų pradžią.

Grūdai ir kruopos. Grūdai, tokie kaip ryžiai, avižos, miežiai ar bolivinė balanda, taip pat simbolizuoja gausą, nes verdant išsipučia. Indijos mitologijoje ryžiai naudojami daugumoje religinių ceremonijų, nes manoma, kad jie sugeria neigiamą energiją ir blogus ženklus. Per Naujuosius žmonės Švedijoje ir Suomijoje valgo ryžių pudingą manydami, kad šis desertas jiems atneš laimę, o daugelis Lotynų šalių gyventojų Naujųjų metų proga skanauja ryžius ir pupeles.