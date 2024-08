Iš emigracijos į Lietuvą grįžusi tinklaraštininkė nustebino visus: atskleidė, kas paskatino

Būtent čia ji atrado galimybę suderinti savo mėgstamą veiklą su šeimos gyvenimu, čia gimė jos maisto tinklaraštis „Valgė spalvė“, galiausiai moteris susikūrė sau darbo vietą ir teikia neįprastas paslaugas – moko žmones planuoti valgiaraštį ir taip taupyti savo laiką, energiją ir pinigus.

Tinklaraštis – karantino vaisius

Živilės veiklos istorija – karantininis vaisius.

„Prasidėjus karantinui, likau su trimis vaikais namuose. Visiems buvo daug streso, tačiau labiausiai vaikus nuramindavo skanus naminis maistas.

Tada pradėjau dažniau gaminti, daugiau dėmesio skirti tam, ką mes valgome. Į maisto gaminimo veiklą aktyviai įsitraukė ir mano mažoji darželinukė.

Mes labai smagiai leidome laiką kartu, o man dar patiko viską fotografuoti. Taip pamažu mūsų įamžintų veiklų turinį pradėjau viešinti socialiniame tinkle, kol galiausiai viskas išsivystė į tinklaraštį. Aš tuo tiesiog mėgavausi“, – pasakojo Živilė.

Gyvenimas Alytaus rajone – be dvejonių

Moteris su šeima kurį laiką gyveno Kaune, vėliau persikraustė į Estiją ir mažiausioji atžala jau gimė Taline. Kai atėjo laikas apsispręsti, kur grįžti gyventi, mintys abu su vyru nuvedė į savą Alytaus kraštą.

„Pamačius gyvenimo, sukaupus patirties ir pagyvenus tarptautinėje aplinkoje, aplankė suvokimas, kad dirbti galime bet kuriame pasaulio krašte, tačiau gyventi norėtųsi ten, kur širdis. Kaip tik tai mus paskatino gyvenimą kurti Alytaus rajone.

Čia patogu auginti vaikus, gyventi, turėti savo kiemą, užsiauginti savo daržovių. Jau nekalbu apie lengvą ir paprastą susisiekimą – viskas pasiekiama ranka. Didmiestyje viso to tikrai neturėtume“, – tikino moteris.

Konsultacijos – apie laiko, pinigų ir energijos taupymą

Sėkmingai susidėliojusi patogų gyvenimą Alytaus rajone, Živilė pasinėrė į savo mėgstamą veiklą. Dabar ji konsultuoja žmones, kaip susiplanuoti šeimos valgiaraštį savaitei.

Ypač tai labai aktualu į mokyklas tuoj sugrįšiančių vaikų priešpiečių dėžučių turiniu besirūpinantiems tėvams.

„Kai valgiaraščio planavimas tampa įpročiu, žmonės pamato, kiek daug sutaupo laiko, energijos ir pinigų.

Įdomu tai, kad amerikiečiai savo valgiaraštį planuoja visam mėnesiui. Lietuviui tai sunkiai suvokiama ir dažnai manęs klausia, kaip galima žinoti, ką aš norėsiu valgyti kitos savaitės penktadienį. To tikrai galima išmokti ir net išsiugdyti įprotį.

Tai patogu, nes nereikia švaistyti laiko galvojant, ką šiandien pagaminti valgyti, tada stovėti eilėse prie parduotuvių kasų apsipirkinėjant reikiamų produktų.

Tik įsivaizduokite, kad turite galimybę sutaupyti laiko mažiausiai 8 valandas per savaitę ir jas skirti šeimai, mėgstamoms veikloms. Be to, sutaupytumėte ir pinigų neprisiperkant nebūtinų ir nemėtant nesunaudotų maisto produktų“, – sako tinklaraštininkė.

Sveikai maitintis – tikrai ne brangiau

Moteris pastebi, kad sveika mityba tampa svarbi vis didesnei daliai žmonių, ypač jaunajai kartai. Taip pat ji skuba paneigti dažnai girdimą frazę, esą sveikai maitintis kainuoja kur kas brangiau:

„Tai tikrų tikriausias mitas. Galima maitintis lygiai taip pat, tačiau pakeisti požiūrį į maistą. Tą patį kepsnį galima išsikepti riebaluose keptuvėje arba orkaitėje, kur riebalų nereikia.

Be to, mūsų racione per mažai daržovių, kurias valgant atliepiame sveikos mitybos principus“, – tikina moteris.

Spalvos – net lėkštėje

Beje, Živilė labai mėgsta spalvas. Nuo ryškiaspalvio automobilio – iki įvairiaspalvių vaizdų lėkštėje. O kai spalvas atrado ir mitybos grandinėje, jos tapo neatsiejama veiklos dalimi. Todėl ir tinklaraščio pavadinimas buvo neįsivaizduojamas be spalvų motyvo.

„Aš visur ieškau spalvų, o spalvos lėkštėje – tiesiog privalomos“, – juokiasi moteris, kurios namuose maisto su visa spalvų palete niekada netrūksta.

Živilė tiesiog gyvena tuo, ką dabar daro ir tai veda ją sėkmės keliu. Galbūt todėl moteris jau tapo gerai žinoma, dažnai sulaukia kvietimų dalyvauti televizijos, radijo laidose, interneto portaluose ir tapti spaudos heroje.

„Aš nežinau kodėl ir kaip jie mane suranda, tačiau turbūt tai ženklas, kad kuriu labai aktualų turinį. Ir man patinka dalintis“, – sako tinklaraštininkė.

Svajoja ir jaučia pilnatvę

Beje, Živilė svajoja savo turinį skleisti anglų kalba ir taip patekti į užsienio rinką, tačiau vis pritrūksta laiko.

„Aš ir pati fotografuoju, ir pati rašau, tad vieno recepto įkėlimas yra bent pusdienio darbas. Reikėtų suburti komandą ir tai padaryti, bet kol kas apie tai dar tik kalbu ir niekaip nepradedu“, – svajonėmis dalijasi tinklaraštininkė.

Živilė yra išbandžiusi savo karjerą didelėje tarptautinėje kompanijoje, gyvendama Estijoje, net kūrė papuošalus, kuriais moterys puošdavosi aukštuomenės vakarėliuose, tačiau visuomet žinojo, kad jos pašaukimas – šeima. Atradusi galimybę mėgstamą veiklą derinti su šeimos gyvenimu, ji jaučiasi atradusi gyvenimo pilnatvę.