Inkstus suskausta jau kritiniais atvejais – gydytojas vardija, ką reikia žinoti kiekvienam

Apie tai kaip pasitikrinti, ar jūsų inkstai normaliai funkcionuoja, kodėl svarbu gerti skysčius sportuojant ir kaip gydomos inkstų ligos, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja Santaros klinikų nefrologas, Vilniaus universiteto docentas Laurynas Rimševičius.

Įdomu tai, kad pirmiausia inkstų ligos yra sukeliamos įvairių infekcijų, vis tik Lietuvoje, dėl palyginti aukšto gyvenimo lygio ir kokybiškos medicinos, komplikacijos inkstų ligomis yra retesnės nei skurdžiau gyvenančiose pasaulio šalyse.

„Dar ir dabar, kur infekcijos labiau plinta vandeniu, kur nėra kanalizacijos, tose šalyse ar Afrikoje, ar Azijoje, ten ir vyrauja tie inkstų pakenkimai, kurie susiję su infekcijomis. Gi Amerikoje, Europoje prieš keliasdešimt metų įvyko konversija, kad pagrindinės ligos yra kraujospūdis ir cukraligė“, – sako gydytojas.

Vis tik L. Rimševičius atkreipia dėmesį, kad žmonės turėtų pasirūpinti savo sveikata ir patys. Kai sergame virusinėmis, peršalimo ligomis, svarbu gerti pakankamai skysčių, kad toksinės medžiagos būtų pašalintos iš organizmo, o kai sportuojame – gerti pakankamai, kad kūnas nedihidratuotų, nes dehidratavimas kenkia inkstams.

Be to, pašnekovas sako, kad inkstams, kaip ir kitiems organams, kenkia per dideli cukraus, druskos, taip pat ir alkoholio kiekiai, o pasitikrinti, ar jūsų inkstų funkcija normali ypatingai daug pastangų nereikia, nes kelis paprastus ir pigius tyrimus periodiškai gali paskirti šeimos gydytojas.

Vis tik, kas daroma, kai inkstų veikla nėra pakankama, kada reikalingos hemodializės, kas yra peritoninė dializė ir kaip vyksta transplantacijos, kviečiame sužinoti žiūrint tv3.lt „Sveikatos DNR“.

„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.