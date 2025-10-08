Į skalbimo mašiną įpilkite šio skysčio: skalbiniai kvepės kaip niekada anksčiau

Augant pragyvenimo išlaidoms, daugelis atsisako naudoti automatinę skalbinių džiovyklę, nes ji sunaudoja nemažai elektros. Todėl drabužiai džiūsta daug ilgiau, rašo mirror.co.uk.
Nors tai yra ekonomiškesnis pasirinkimas, tačiau dėl ilgesnio džiūvimo drabužiai dažnai įgauna nemalonų kvapą.
Laimei, valymo gudrybių karalienė ponia Hinch turi daugybę ištikimų gerbėjų, kurie pasiūlė genialų sprendimą, kaip iš drabužių pašalinti nemalonų kvapą.
Gera žinia ta, kad jums nė nereikės leisti pinigų brangioms skalbimo priemonėms. Vietoj to, tereikia pasirinkti tinkamą skalbimo programą.
Įpila baltojo acto
Viena moteris „Facebook“ grupėje „Ponios Hinch valymo patarimai ir gudrybės“ parašė: „Mano rankšluosčiai smirda, kai išėjus iš dušo nusišluostome ir jie sudrėksta. Manau, kad dėl to gali būti kaltos bakterijos.“
Ji tęsė: „Visus skalbinius skalbiu 32 laipsnių temperatūros vandenyje. Kaip manote, ar padėtų skalbimas aukštoje temperatūroje? Išbandžiau antibakterinį skalbimo skystį, bet jokio pokyčio nepastebėjau. Į minkštiklio skyrelį įpilu baltojo acto, o į būgną įberiu porą šaukštų sodos.“
Moteris nė nežinojo, kad problema slypi ne naudojamose priemonėse, o pasirenkamoje skalbimo programoje. Daugelis komentatorių suskubo pasidalinti šiuo atradimu.
Vienas komentavo: „Rankšluosčius visada skalbiu 60 laipsnių temperatūroje. Taip pat skalbimo metu įpilu baltojo acto ir įberiu sodos.“
„Jūsų pasirinkta skalbimo temperatūra nėra pakankamai aukšta, kad sunaikintų bakterijas. Iškaitinkite juos, skalbkite aukštoje temperatūroje“, – pritarė kitas.
Trečiasis teigė: „Visus rankšluosčius ir patalynę reikia skalbti 60 laipsnių temperatūroje, kitaip jie net po skalbimo nebus švarūs.“
Daugelis rašė, kad bakterijos sunaikinamos tik skalbiant aukštesnėje temperatūroje. Daugelis teigė, kad kuo aukštesnė skalbimo temperatūra, tuo veiksmingiau pašalinami kosmetikos, riebalų likučiai ir bakterijos.
Kiti patarimai, kuriuos rekomenduojama išbandyti: skalbiant aukštoje temperatūroje įberti sodos ir niekada nedėti skalbinių į spintą, kol jie nėra pilnai išdžiūvę.
