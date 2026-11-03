Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į „Lyderės“ valdybą išrinktos Milda Jasaitė, Lina Koriznienė, Vaineta Barevičiūtė-Kryževičienė ir Iveta Pigagienė

2026-11-03 14:14 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-11-03 14:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aukščiausio lygio vadoves ir vadovus bei įvairių sričių ekspertes vienijanti asociacija „Lyderė“ atnaujino valdybą.

Į „Lyderės“ valdybą išrinktos Milda Jasaitė, Lina Koriznienė, Vaineta Barevičiūtė-Kryževičienė ir Iveta Pigagienė (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (8)

Aukščiausio lygio vadoves ir vadovus bei įvairių sričių ekspertes vienijanti asociacija „Lyderė“ atnaujino valdybą.

REKLAMA
0

Penktadienį, spalio 16 d., visuotinis narių susirinkimas į ją patvirtino keturias naujas nares: „Vinted“ korporatyvinės plėtros viceprezidentę Mildą Jasaitę, Vilniaus miesto savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovę, valdybų narę Liną Koriznienę, advokatų profesinės bendrijos „TEGOS“ administracijos vadovę Vainetą Barevičiūtę-Kryževičienę ir „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo vadovę Ivetą Pigagienę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Asociacijos „Lyderė“ valdybos narės

Asociacijos „Lyderė“ valdyboje – naujos narės

Naujosios narės į valdybą ateina iš technologijų, viešojo, teisės ir finansų sektorių. M. Jasaitė „Vinted“ atsakinga už korporatyvinę plėtrą, L. Koriznienė Vilniaus miesto savivaldybėje vadovauja organizacijos vystymo grupei ir yra valdybų narė, V. Barevičiūtė-Kryževičienė yra „TEGOS“ administracijos vadovė, o I. Pigagienė vadovauja gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės filialui Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Jos pakeitė valdyboje dirbusius narius: „OP Corporate Bank“ Lietuvoje vadovę Ledą Iržikevičienę, „TMD partners“ valdantįjį partnerį Deividą Rafanavičių, Inovacijų agentūros vadovę Moniką Paulę ir „BIOK laboratorijos“ savininkę bei verslo plėtros vadovę Romualdą Stragienę.

REKLAMA

Asociacijos valdybos pirmininkė, TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė sako, kad naujoji valdyba suburia skirtingų sektorių ir profesijų lyderes, kurių patirtis leis plačiau pažvelgti į lyčių lygybės iššūkius ir aktyviau prisidėti prie jų sprendimo.

„Šiandien lyčių lygybė yra ne tik moterų atstovavimas vadovaujančiose pareigose ar vienodas atlygis. Tai ir moterų finansinis saugumas, galimybės investuoti, kurti technologijas ir užimti lyderių pozicijas sparčiai besikeičiančioje ekonomikoje, taip pat šeimos ir karjeros derinimas, gimstamumas ir visuomenės saugumas.

REKLAMA
REKLAMA

Norime, kad „Lyderė“ aktyviau įsitrauktų į šias diskusijas ir telktų skirtingų sričių ekspertus sprendimų paieškai. Lyčių lygybė nėra vien moterų klausimas, tai visos visuomenės ekonominio potencialo, atsparumo ir ateities klausimas“, – sako L. Blaževičiūtė.

Be naujųjų narių, valdyboje toliau dirba jos pirmininkė, TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, advokatų profesinės bendrijos „WALLESS“ Lietuvos biuro vadovaujančioji partnerė, advokatė Dovilė Burgienė, nepriklausoma valdybų narė, „Vilniaus vandenų“ valdybos pirmininkė Jurgita Petrauskienė ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė Jelena Stankevičienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valdyba tęs asociacijos darbą keturiomis strateginėmis kryptimis

Valdyba tęs asociacijos darbą keturiomis strateginėmis kryptimis: sieks lyčių balanso vadovaujančiose pareigose, vienodo moterų ir vyrų atlygio, geresnių sąlygų derinti šeimą ir karjerą bei lyčių lygybei palankios švietimo sistemos.

Asociacija „Lyderė“ aktyviai palaikė vadinamosios Moterų valdybose direktyvos taikymo išplėtimą, kad lyčių balanso reikalavimai būtų taikomi ne tik biržinėms, bet ir visoms didelėms įmonėms. Ji taip pat pasisakė už tai, kad savanoriškai atlikti karo prievolę galėtų visos to raštu pageidaujančios moterys, nepriklausomai nuo įgyto išsilavinimo.

REKLAMA

Asociacija plėtoja platformą lyderesvaldybose.lt, padedančią įmonėms rasti kandidates į valdybas, vykdo mentorystės programą, kasmet teikia apdovanojimus už nuopelnus skatinant lyčių lygybę ir kuria tinklalaidę.

Naujausiais Europos lyčių lygybės instituto duomenimis, Lietuva lyčių lygybės indekse užima 14 vietą ES ir per penkerius metus pateko tarp trijų didžiausią pažangą padariusių šalių.

REKLAMA

Apie asociaciją

2016 m. veiklios verslo ir visuomenės atstovės įkūrė asociaciją „Lyderė“, kuri vienija daugiau nei 400 aukščiausio lygio vadovių ir vadovų, įvairių sričių eksperčių bei siekia kurti visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalinti moteris lyderystei. Asociacijos vadovė yra Agneta Skardžiuvienė.

Per ekspertų tinklą, mentorystės iniciatyvas ir dialogą su politikos formuotojais asociacija siekia ilgalaikio, tvaraus pokyčio visuomenėje. Prie asociacijos kviečiami prisijungti visi, kurie tiki, kad lyčių lygybė prisideda prie visaverčio visuomenės gyvenimo ir tobulėjimo.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų