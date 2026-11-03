Į „Lyderės“ valdybą išrinktos Milda Jasaitė, Lina Koriznienė, Vaineta Barevičiūtė-Kryževičienė ir Iveta Pigagienė

Penktadienį, spalio 16 d., visuotinis narių susirinkimas į ją patvirtino keturias naujas nares: „Vinted“ korporatyvinės plėtros viceprezidentę Mildą Jasaitę, Vilniaus miesto savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovę, valdybų narę Liną Koriznienę, advokatų profesinės bendrijos „TEGOS“ administracijos vadovę Vainetą Barevičiūtę-Kryževičienę ir „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo vadovę Ivetą Pigagienę.
Asociacijos „Lyderė“ valdyboje – naujos narės
Naujosios narės į valdybą ateina iš technologijų, viešojo, teisės ir finansų sektorių. M. Jasaitė „Vinted“ atsakinga už korporatyvinę plėtrą, L. Koriznienė Vilniaus miesto savivaldybėje vadovauja organizacijos vystymo grupei ir yra valdybų narė, V. Barevičiūtė-Kryževičienė yra „TEGOS“ administracijos vadovė, o I. Pigagienė vadovauja gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės filialui Lietuvoje.
Jos pakeitė valdyboje dirbusius narius: „OP Corporate Bank“ Lietuvoje vadovę Ledą Iržikevičienę, „TMD partners“ valdantįjį partnerį Deividą Rafanavičių, Inovacijų agentūros vadovę Moniką Paulę ir „BIOK laboratorijos“ savininkę bei verslo plėtros vadovę Romualdą Stragienę.
Asociacijos valdybos pirmininkė, TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė sako, kad naujoji valdyba suburia skirtingų sektorių ir profesijų lyderes, kurių patirtis leis plačiau pažvelgti į lyčių lygybės iššūkius ir aktyviau prisidėti prie jų sprendimo.
„Šiandien lyčių lygybė yra ne tik moterų atstovavimas vadovaujančiose pareigose ar vienodas atlygis. Tai ir moterų finansinis saugumas, galimybės investuoti, kurti technologijas ir užimti lyderių pozicijas sparčiai besikeičiančioje ekonomikoje, taip pat šeimos ir karjeros derinimas, gimstamumas ir visuomenės saugumas.
Norime, kad „Lyderė“ aktyviau įsitrauktų į šias diskusijas ir telktų skirtingų sričių ekspertus sprendimų paieškai. Lyčių lygybė nėra vien moterų klausimas, tai visos visuomenės ekonominio potencialo, atsparumo ir ateities klausimas“, – sako L. Blaževičiūtė.
Be naujųjų narių, valdyboje toliau dirba jos pirmininkė, TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, advokatų profesinės bendrijos „WALLESS“ Lietuvos biuro vadovaujančioji partnerė, advokatė Dovilė Burgienė, nepriklausoma valdybų narė, „Vilniaus vandenų“ valdybos pirmininkė Jurgita Petrauskienė ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė Jelena Stankevičienė.
Valdyba tęs asociacijos darbą keturiomis strateginėmis kryptimis
Valdyba tęs asociacijos darbą keturiomis strateginėmis kryptimis: sieks lyčių balanso vadovaujančiose pareigose, vienodo moterų ir vyrų atlygio, geresnių sąlygų derinti šeimą ir karjerą bei lyčių lygybei palankios švietimo sistemos.
Asociacija „Lyderė“ aktyviai palaikė vadinamosios Moterų valdybose direktyvos taikymo išplėtimą, kad lyčių balanso reikalavimai būtų taikomi ne tik biržinėms, bet ir visoms didelėms įmonėms. Ji taip pat pasisakė už tai, kad savanoriškai atlikti karo prievolę galėtų visos to raštu pageidaujančios moterys, nepriklausomai nuo įgyto išsilavinimo.
Asociacija plėtoja platformą lyderesvaldybose.lt, padedančią įmonėms rasti kandidates į valdybas, vykdo mentorystės programą, kasmet teikia apdovanojimus už nuopelnus skatinant lyčių lygybę ir kuria tinklalaidę.
Naujausiais Europos lyčių lygybės instituto duomenimis, Lietuva lyčių lygybės indekse užima 14 vietą ES ir per penkerius metus pateko tarp trijų didžiausią pažangą padariusių šalių.
Apie asociaciją
2016 m. veiklios verslo ir visuomenės atstovės įkūrė asociaciją „Lyderė“, kuri vienija daugiau nei 400 aukščiausio lygio vadovių ir vadovų, įvairių sričių eksperčių bei siekia kurti visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalinti moteris lyderystei. Asociacijos vadovė yra Agneta Skardžiuvienė.
Per ekspertų tinklą, mentorystės iniciatyvas ir dialogą su politikos formuotojais asociacija siekia ilgalaikio, tvaraus pokyčio visuomenėje. Prie asociacijos kviečiami prisijungti visi, kurie tiki, kad lyčių lygybė prisideda prie visaverčio visuomenės gyvenimo ir tobulėjimo.
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