Į kavą įberkite šių miltelių: padės deginti riebalus

Kiekvieną dieną žmogaus organizmas įvairius gėrimus ir maistą paverčia energija, kuria gyvename kiekvieną dieną. Šis procesas yra vadinamas metabolizmu.

Tačiau ne visų žmonių medžiagų apykaita yra vienoda. Iš tiesų, daug kas priklauso nuo įvairiausių veiksnių. Gydytoja Tax Bhatia teigia, kad norint pagerinti savo medžiagų apykaitą, kad per dieną sudegintumėte daugiau kalorijų, reikia pasirūpinti pirmiausiai tuo, ką valgote.

Gydytoja T. Bhatia aiškina, kad tam tikri maisto produktai gali turėti įtakos jūsų bazinei medžiagų apykaitai, taip pat kitų maisto produktų naudojimui organizme – termogeniniui poveikiui.

Anot jos, keli produktai gali padėti „sudeginti daugiau kalorijų ramybės būsenoje ir padėti numesti svorio“. Taigi, kokius maisto produktus ji rekomenduoja valgyti dažniau, kad šie pagerintų jūsų įprastą medžiagų apykaitos būklę?

Gydytoja sako, kad į įprastą rytinį gėrimą, nesvarbu ar tai būtų kava, arbata, vanduo, reikėtų įdėti kelias papildomas maisto medžiagas, kurie pagerins virškinimo veiklą, energijos teikimą ląstelėms ir hormonų lygį.

Cinamonas

Gydytoja teigia, kad pirmasis produktas, kuriuo reikėtų praturtinti gėrimus – cinamonas. Tyrimai parodė, kad cinamonas gali padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje, paskatinti riebalų deginimą ir sulėtinti organizmo uždegiminius procesus.

Viename tyrime buvo tiriama, kaip cinamone esanti cheminė medžiaga, suteikianti jam kvapą, reaguoja į žmogaus riebalų ląsteles. Gautas rezultatas iš tiesų nustebino tyrėjus, rašoma express.co.uk.

Nustatyta, kad riebalų ląstelės, esančios organizme, pradėjo gaminti fermentus, kurie paskatino riebalų skaidymą.

Kokosų aliejus

Be to, anot gydytojos, į kavą ar arbatą naudinga yra įberti ne tik cinamono, tačiau ir įmaišyti kokosų aliejaus. Pasirodo, kad kokosų aliejus yra dar viena maistinė medžiaga, kurioje yra mažų cheminių medžiagų, susijusių su riebalų deginimu.

Visų pirma, jame yra daug vidutinės grandinės riebalų rūgščių, kurios, kaip parodė tyrimai, pagerina medžiagų apykaitą. Visgi, piktnaudžiauti kokosų aliejumi – pavojinga sveikatai, nes jame yra maždaug trečdaliu daugiau sočiųjų riebalų nei svieste, anot „British Heart Foundation“ specialistų.

Organizacijos specialistai teigia: „Buvo manoma, kad kai kurie kokosų aliejuje esantys sotieji riebalai gali būti geresni už kitus sočiuosius riebalus, tačiau kol kas tai nėra patvirtinta, kad tai būtų galima tai konstatuoti. Būtent todėl rekomenduojame kokosų aliejų vartoti atsakingai.“

Be to, gydytoja primena, kad per dažnas kavos gėrimas ilgainiui gali pakenkti kai kurių žmonių medžiagų apykaitai. Kava padidina streso hormono – kortizolio kiekį organizme. Šie pokyčiai kiekvienam žmogui gali skirtis, kadangi teigiama, jog padidėjęs kortizolio kiekis gali padėti pagreitinti medžiagų apykaitą arba jją sulėtinti.