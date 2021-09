Grybavimo čempionas išdavė paslaptį: atsakė, ar miške dar yra grybų

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad grybai yra vertingas raciono paįvairinimas.

„Galima sakyti, kad grybai yra tikrai gurmaniškas produktas. Jais pagardinti tradiciniai patiekalai įgauna ypatingą skonį ir aromatą. Taip pat iš grybų galima paruošti ir ypatingesnių valgių“, – teigia V. Juodkazienė.

Mažiau šilumos – sveikesni grybai

V. Daugudis sako, kad net termometro stulpeliui krintant žemyn miškuose vis dar yra grybų, tad grybavimo nevertėtų atsisakyti.

„Net ir vėsesni ruduo yra tinkamas grybams dygti. Šiuo metu tikrai galima rasti ir voveraičių, baravykų ar raudonikių. Žinoma, gal jų ir nepririnksite itin daug, tačiau pietums ar vakarienei pakaks. Taip pat jau dygsta ir žaliuokės. Tai labai skanus grybas, kuris pastaruoju metu kiek nepelnytai pamirštamas“, – pasakoja grybavimo čempionas.

Lietingi orai grybams taip pat palankūs. Sakoma, kad kai yra vandens, yra ir grybų, nes jiems dygti drėgmė tiesiog būtina. Be to, lietingu ir vėsesniu oru grybai mažiau kirmija. V. Daugudis pasakoja, kad grybavimui nėra svarbus dienos laikas. Tačiau rytais eiti į mišką parankiau, nes grybus per naktį išaugusius grybus lengviau pamatyti.

„Per naktį grybai turi laiko paaugti. Be to, naktinė vėsa ir rasa atidrėkina samanas ir grybams lengviau išlįsti jos, tad grybautojui lengviau juos pamatyti. Žinoma, grybai auga tiek dieną, tiek naktį. Tačiau rytą taip pat didesnė tikimybė rasti sveikų, nesukirmijusių grybų. Dieną temperatūra būna aukštesnė, o šiluma patogi įvairiems grybais mintantiems kenkėjams daugintis, todėl dieną jie greičiau sukirmija“, – įžvalgomis dalijasi grybavimo ekspertas.

Grybauti galima iki pat šalnų

V. Daugudis pasakoja, kad grybai dygsta iki pat pirmojo sniego, tad jis į miškus grybauti eina tol, kol jau nebėra galimybės rasti grybų. Vis dėlto grybams nepalankios ir šalnos. Jeigu po šalnų rasite grybų, jų valgyti nepatartina. Sušalęs ir vėl atšilęs grybas turi tam tikrų nuodingųjų medžiagų.

„Nereikėtų painioti šaldymo šaldiklyje ir natūralaus grybo sušalimo miške. Šaldiklyje šaldyti grybus tikrai populiaru, tačiau juos ištraukus iš šaldiklio iš karto ir gaminame. Tuo tarpu miške grybui atšilus prasideda puvimo procesas ir tokio grybo valgyti negalima“, – pataria V. Daugudis.

Grybų mados

Pasak V. Daugudžio, egzistuoja ir tam tikros grybų mados. Kai kurie sudėtingesnio paruošimo reikalaujantys grybai praranda grybautojų dėmesį, tuo tarpu kiti – priešingai, tampa itin mėgstami. Kaip vieną tokių pašnekovas įvardija žvynabudes.

„Mano vaikystėje šis grybas nebuvo valgomas. Tačiau žvynabudės yra tikrai labai skanios, juolab kad joms nereikia ypatingo paruošimo. Kiekvienas ragautojas randa ir skirtingų šio grybo poskonių. Kai kam keptos žvynabudės primena kiaulieną ar vištieną. Pastaruoju metu jos yra itin mėgstamos, o auga tam tikromis bangomis, tad jeigu tokią praleidote, teks kurį laiką palaukti“, – pranešime spaudai sako grybautojas.

Anksčiau itin populiarūs buvo vėlyvojo rudens grybai žaliuokės. Yra daugybė patiekalų su žaliuokėmis receptų. Tradiciškai jos gali būti valgomos su kopūstais. Galima paruošti specialius žaliuokių ir kopūstų troškinius, kuriais konservuotais stiklainiuose mėgausitės per visą šaltąjį laiką. Taip pat anksčiau populiaru buvo žaliuokes rauginti.

Tačiau šiuo metu jos šiek tiek praradusios susidomėjimą, nes jų paruošimas žiemai užtrunka laiko. Tad, pasak V. Daugudžio, dabar grybautojai dažniau valgo šviežius ar džiovintus grybus, kurių įsigyti galima visus metus. Jeigu po savaitgalio grįšite su pilnomis pintinėmis grybų, siūlome ir kelis paprastus, bet be galo skanius receptus su grybais.

Jautienos kepsnys su voveraičių padažu

Jums reikės: 4 jautienos kepsnių; 400 g voveraičių; 2 svogūnų; 2 skiltelių česnako; 1 šaukšto sviesto; 50 ml daržovių sultinio; 200 g grietinės; Čiobrelių; Šviežių petražolių.

Nuvalykite ir nuplaukite voveraites. Apkepinkite keptuvėje, kol nugaruos skystis. Atidėkite voveraites į šalį. Į keptuvę įdėkite sviestą ir apkepinkite smulkiai pjaustytus svogūnus ir česnakus, kol suminkštės. Supilkite daržovių sultinį, įdėkite voveraites, grietinę, druskos, pipirų ir čiobrelių. Patroškinkite viską ant nedidelės ugnies 10-15 min. Jautienos kepsnius kepkite gerai įkaitintoje keptuvėje 2-3 minutes iš abiejų pusių. Iškepusius išimkite iš keptuvės, apibarstykite druska ir pipirais. Užpilkite voveraičių padažu, pabarstykite smulkintomis petražolėmis ir iš karto patiekite su mėgstamu garnyru.

Žaliuokės su šoninės padažu

Jums reikės: 500 g žaliuokių; 50 g šoninės; 1 svogūno; 200 g grietinės; 6 bulvių.

Žaliuokes kruopščiai nuvalykite, nuplaukite ir apvirkite 10-15 min. Į keptuvę įdėkite šiek tiek sviesto ir užkaitinkite. Sudėkite smulkiai pjaustytą svogūną, šoninę ir pakepkite kelias minutes, kol suminkštės. Sudėkite žaliuokes, grietinę, pagardinkite druska ir pipirais. Kepkite 15 min. Išvirkite bulves, supilkite ant jų žaliuokių padažą ir iš karto patiekite.