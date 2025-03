Gavote sugadintą siuntą? Paaiškino, ką reikia daryti

Tarnyba primena, kad gavus apgadintą siuntą būtina kreiptis į pašto paslaugos teikėją, o kilus ginčui – per vienerius metus galima pateikti skundą RRT.

Turi teisę į žalos atlyginimą

Ryšių reguliavimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat pabrėžia, kad jei dingo grąžinama prekė, pirkėjas turi teisę į žalos atlyginimą, o jei paslaugos teikėjo atsakymas netenkina ar jo negaunama per 14 dienų, galima kreiptis į RRT.

„Pamokos pašto paslaugų naudotojams (iš 2025 m. I ketv. RRT nagrinėtų ginčų):

Jau šiemet ne kartą pasitaikė atvejų, kai gyventojai kreipėsi į RRT su prašymais padėti išspręsti ginčus su siuntas pristatančiomis įmonėmis. Kai kurie atvejai, susiję su netinkamu siuntinio supakavimu, reikia pripažinti, gana kurioziniai:

Popieriniame voke – nenaudojant kartotinės dėžutės, be jokios papildomos apsauginės medžiagos – siunčiamas paveikslas, deja, buvo apgadintas.

Dovanų maišelyje, papildomai nenaudojant jokios transportavimui saugios išorinės pakuotės, siųstas imbierinis namelis taip pat, deja, siuntėjui buvo pristatytas sulaužytas.

Svarbu žinoti:

Jei gavote apgadintą prekę ar siuntą, turite kreiptis į pašto paslaugos teikėją. Be tokio kreipimosi tikėtis žalos atlyginimo negalite.

Jei dingo grąžinama prekė, pirkėjas turi teisę į žalos atlyginimą, todėl jei prekės pardavėjas-siuntėjas nepateikė pretenzijos tarpininkui (pašto paslaugos teikėjui), būtent pašto paslaugos teikėjas privalo atlyginti žalą pirkėjui.

Jei paslaugų teikėjo atsakymas jūsų netenkina arba per 14 kalendorinių dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę dėl to paties ginčo dalyko per vienerius metus kreiptis į RRT adresu [email protected], naudokite šią prašymo formą: https://www.rrt.lt/.../02/Ginco-prasymo-forma_20250214.docx“, – rašoma įraše.