Gavote siuntimą pas gydytoją? Turi jums svarbią žinią

Primenama, kad per numatytą siuntimo galiojimo laikotarpį būtina ne apsilankyti pas gydytoją specialistą, o užsiregistruoti konsultacijai.
Kiek laiko galioja gydytojo siuntimas?
Priklausomai nuo siuntimo rūšies, registracijai skiriama nuo 60 iki 180 kalendorinių dienų, todėl vera nedelsti ir konsultaciją susiplanuoti kuo anksčiau.
„Gavote gydytojo siuntimą, tačiau nerimaujate, ar spėsite užsiregistruoti konsultacijai? Primename svarbiausią informaciją!
Siuntimų galiojimo terminai:
- Gydytojo specialisto konsultacijai – iki 180 kalendorinių dienų.
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai – iki 60 kalendorinių dienų.
Svarbu! Per siuntimo galiojimo laikotarpį būtina ne apsilankyti pas specialistą, o užsiregistruoti konsultacijai. Pats vizitas gali įvykti ir vėliau“, – „Facebook“ skelbė Kėdainių ligoninė.
Pasidalintame vizuale pateikiama ir dar daugiau aktualios informacijos, ką reikia žinoti apie siuntimus pas gydytojus specialistus:
„Gavote siuntimą pas gydytoją specialistą ir nerimaujate, kad iki jo galiojimo pabaigos nespėsite patekti į konsultaciją?
Svarbu žinoti: per siuntimo galiojimo laiką reikia ne apsilankyti pas gydytoją, o užsiregistruoti konsultacijai.
- Siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai galioja iki 180 kalendorinių dienų.
- Siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai – iki 60 kalendorinių dienų.
Jeigu per šį laikotarpį užsiregistravote, tačiau gydymo įstaiga gali pasiūlyti tik vėlesnę vizito datą, naujo siuntimo vien dėl to gauti nereikia. Svarbiausia, kad registracija būtų atlikta siuntimui dar galiojant. Jei laisvų laikų nėra, pacientas gali būti įrašytas į laukiančiųjų sąrašą.
Ar privalote vykti į gydymo įstaigą, kurią nurodė siuntimą išrašęs gydytojas?
Ne. Pacientas gali pats pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje nori gauti siuntime nurodytą paslaugą. Svarbu, kad pasirinkta įstaiga dėl šios paslaugos teikimo turėtų sutartį su ligonių kasa.
Todėl, jeigu vienoje gydymo įstaigoje konsultacijos tenka laukti ilgai, verta pasidomėti galimybe ją gauti kitoje įstaigoje.
Turite siuntimą?
Patikrinkite jo išrašymo datą ir neatidėkite registracijos. VšĮ Kėdainių ligoninės Konsultacijų poliklinikoje konsultuoja įvairių sričių gydytojai specialistai.“
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