Žvaigždė pasidalijo skaudžia žinia „TikTok“ platformoje, ji įkėlė vaizdo įrašą, kuriame ji užfiksuota ligoninės lovoje. Vaizdo įrašą ji pradėjo sakydama: „Tai jau nebe „TikTok“, tai „SickTok“.

„Vakar man buvo atlikta plaučių vėžio operacija. Tai tikrai keista, nes niekada gyvenime nesu surūkiusi nė vienos cigaretės, todėl, žinote, tai buvo netikėta.

Bet tikriausiai taip jau nutinka, tačiau geriausia žinia yra ta, kad ligą aptiko anksti, pašalino auglį – man viskas gerai“, – pasakojo garsi aktorė.

Aktorei diagnozuotas plaučių vėžys

Ji pridūrė: „Tai buvo šiokia tokia kelionė. Tikriausiai kelias savaites judėsiu lėtai, bet paskui vėl grįšiu į darbus.“

Vaizdo įrašą ji užbaigė iškeldama nykštį į viršų ir pajuokaudama: „Kodėl aš vis dar kalbu? Nes veikia vaistai!“

Pasidalintame vaizdo įraše matyti ir momentai, kaip ji su lašeline, lydima gydytojo, vaikšto ligoninės koridoriais, rašo mirror.co.uk.

Kate vaidino keliuose serialo „Didžiojo sprogimo teorija“ epizoduose. Be vaidmens populiariame seriale, ji pasirodė serialuose „Daktariūkščiai“, „Stivenas Visata“, „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“, „Malkolmas vidurinysis“.

Be to, kad yra aktorė, Kate kartu su kolege komike Riki Lindhome yra muzikinio komedijų dueto „Garfunkel and Oates“ dalis. Po vaizdo įrašu kolegos žvaigždės ir gerbėjai linkėjo Kate sveikatos.

Plaučių vėžio simptomai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad plaučių vėžys – viena iš dažniausiai diagnozuojamų onkologinių ligų. Ligų prevencijos ir kontrolės centras primena, kad sergantiems plaučių vėžiu gali pasireikšti skirtingi simptomai.

Dažniausi plaučių vėžio simptomai yra:

Kosulys, kuris vis stiprėja ir nepraeina;

Skausmas krūtinės srityje;

Dusulys;

Švokštimas;

Atsikosėjimas krauju;

Nuolatinis nuovargis;

Svorio kritimas be aiškios priežasties.

Kiti požymiai, kurie gali atsirasti sergant plaučių vėžiu – pasikartojantys plaučių uždegimai ir padidėję limfmazgiai.

Šie simptomai gali pasireikšti sergant ir kitomis ligomis, todėl jei pajutote kuriuos nors iš minėtų simptomų, kreipkitės į gydytoją.