Galingi ir universalūs rankiniai dulkių siurbliai „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“

Dvi svarbios savybės, dvi skirtingos koncepcijos

Rankinių dulkių siurblių, kurie kartais vadinami dulkių siurbliais–šluotomis ar belaidžiais dulkių siurbliais, pasirinkimas labai didelis – pasiklysti nesunku ne tik tarp modelių, bet ir konstrukcijos koncepcijų. Tokie siurbliai labai populiarūs, nes jie – greitojo reagavimo pajėgos. Nepaisant, kad jūsų namie dirba dulkių–siurblys robotas, visada bus situacijų kai pravers rankinis dulkių siurblys (kai staiga reikia išvalyti nedidelį plotą, išsiurbti sofą, fotelius, po žemais baldais, kur nepalenda robotas, siauras nišas, lentynas ir t.t.). Todėl labai dažnai žmonės įsigyja ir dulkių siurblį–robotą, kuris nuolat pluša siurbdamas ir plaudamas grindis, ir rankinį dulkių siurblį, kuris nuolat prijungtas prie kroviklio, stovi kur nors kampe kaip sargybinis ir budėdamas laukia kada jo prireiks.

Esu išbandęs gana daug rankinių siurblių ir turiu pasakyti, kad yra dvi svarbiausios rankinių siurblių savybės:

siurbimo galia (ne tiek paskaliai ar vatai techninių duomenų aprašyme, kiek realus gebėjimas siurbti);

universalumas (įvairiausi priedai praplečiantys siurblių panaudojimo galimybes).

Žinoma, svarbu baterijos talpa, nes nuo to priklauso siurblio veikimo laikas, t.y. kiek darbo vienu metu galėsite atlikti, dulkių surinkimo rezervuaro talpa.

Labai svarbus universalumą nusakantis pasirinkimo akcentas – dulkių siurblio konstrukcijos koncepcija, nuo kurios priklauso ar siurblys yra pastatomas ar pakabinamas ant prie sienos pritvirtinto laikiklio. Pastatomi rankiniai belaidžiai dulkių siurbliai patogūs dviem aspektais: lengva rasti vietos kur pastatyti, valymo metu galima sustoti ir palikti dulkių siurblį kambario viduryje stačią, be to, jų kitoks masės balansas, todėl valymo metu ranka patiria mažesnę apkrovą (šių siurblių mechanizmai ir dulkių ertmės yra apatinėje masyvios rankenos dalyje). Kita koncepcija (jos atstovai – šiame straipsnyje aprašomi „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ dulkių siurbliai) – rankiniai dulkių siurbliai su kotu, kai siurbimo mechanizmas ir dulkių ertmė yra viršutinėje rankenos dalyje. Tokia konstrukcija suteikia daugiau universalumo, lankstumo, praktiškai tai modeliai „du viename“, apjungiantys pastatomą ir kompaktišką rankinį dulkių siurblį. Didelis jų privalumas – galimybė be pastangų dulkes siurbti visais lygiais, sunkiai pasiekiamose vietose (nuo lubų, sienų, lentynų ir pan.), automobiliuose. Šios koncepcijos universalumas ženkliai didesnis. Trūkumai: siurbliai dažniausiai tvirtinami prie laikiklių sienoje, tad bet kurioje vietoje nepaliksi, ranka patiria kiek didesnę apkrovą.

Siurbimo galia, priedai ir kitos savybės

Dulkių siurbliai „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ pasižymi didele siurbimo galia, kuri šių siurblių aprašyme nurodoma oro vatais (AW) ir paskaliais (Pa). Oro vatai parodo centrinio siurblio siurbimo galią, kuri apskaičiuojama imant santykį tarp oro srauto ir vakuumo. Paskaliai paprastai apibūdina maksimalų siurblio sukuriamą vakuumą, kurį galima pasiekti tik idealiomis sąlygomis, tad oro vatai yra praktiškesnis, realiau situaciją apibūdinantis vienetas. Na, o kai gamintojas pateikia abu vienetus – palyginti ką iš tiesų gali siurblys yra lengviau.

Apie 200 eurų kainuojančio rankinio siurblio „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ siurbimo galia – 150 AW (maksimalus įsiurbimas 25 000 Pa). Jis turi talpų 0,6 l dulkių surinkimo indą ir talpią 3 000 mAh bateriją. Komplekte yra grindis apšviečiantis didysis besisukantis šepetys, antgalis plyšiams, antgalis su šluotele (dulkėms nuo sudėtingų paviršių nusiurbti), labai dideliu greičiu besisukantis mažasis šepetys minkštiems baldams. Šio siurblio korpusas yra baltos spalvos.

Apie 300 eurų kainuojančio rankinio siurblio „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ siurbimo galia – 180 AW (maksimalus įsiurbimas 25 000 Pa). Tai galingiausias „Xiaomi“ dulkių siurblys.

Jis turi talpų 0,6 l dulkių surinkimo indą ir talpią 3 000 mAh bateriją. Komplekte yra grindis apšviečiantis didysis elektrinis besisukantis šepetys, antgalis plyšiams, antgalis su šluotele dulkėms nuo sudėtingų paviršių nusiurbti, labai greitai besisukantis mažasis elektrinis šepetys minkštiems baldams, antgalis augintinių plaukams šukuoti, lanksti žarna leidžianti pasiekti nepasiekiamas ar aukščiau esančias vietas. Šio siurblio korpusas yra pilkos ir grafito spalvų, bet to jis turi ekraną, kuris rodo baterijos įkrovą, pasirinktą siurbimo režimą.

Taigi „Max“ versija yra galingesnė ir „turtingesnė“ savo priedais.

Abu dulkių siurbliai gali būti pakabinami ant prie sienos tvirtinamo laikiklio (yra komplekte), kuriame numatytos vietos ir siurblio priedams.

Žemiau pateikiu lentelę, kad galėtumėte įvertinti dulkių siurblių „G20“ ir „G20 Max“ skirtumus:

Kaip darbuojasi „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“?

Kasdienio naudojimo metu „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ pasirodė gerai. Grindis apšviečianti LED šviestuvų eilė yra labai praktiškas, modernaus dulkių siurblio požymis ir padeda kai tenka siurbti tamsesnes vietas (po baldais ir pan.). Gerai siurbia kilimus, net ir ilgo plauko. Dideliu greičiu (1 500 aps./min.) besisukantis mažasis elektrinis šepetėlis surinko tiek daug dulkių nuo iš pažiūros švarios sofos, kad tampa akivaizdu, jog tokį minkštų baldų valymą reikia atlikti gerokai dažniau, nes tai dulkių kaupykla. Abiejų siurblių baterijos talpos pakanka gana dideliems plotams valyti, siurbdami gana kruopščiai skirtingais režimais, išvalysite apie 100 m2 plotą.

Pirmiausia išbandžiau, kiek laiko visiškai įkrautas dulkių siurblys gali veikti minimaliu režimu: kankinau jį tol, kol dulkių siurblys išsijungė. Siurblio darbo trukmė šiuo rėžimu priklauso nuo pasirinkto priedo, nes besisukantys elektriniai šepečiai taip pat naudoja energiją: pasirinkus besisukantį pagrindinį grindų valymo šepetį, siurblys išsikrovė po 45 min., pasirinkus mažąjį dideliu greičiu besisukantį šepetį, išsikrovė po 50 min, o pasirinkus kitus priedus, siurblys dirbo valandą. Praktiškai, lygiai tiek pat, kiek nurodyta aprašyme.

Be minimalaus, energiją taupančio darbo režimo yra dar du: standartinis, kurį pasirinkus abu siurbliai dirba apie 25 minutes; maksimalus režimas, kurį pasitrinkus baterija senka kur kas greičiau – „G20“ dirba apie 7 minutes (aprašyme nurodytas trumpesnis – 5 min. laikas), o galingesnis „G20 Max“ – tiek, kiek nurodyta aprašyme – 5 min. Maksimalus rėžimas paprastai naudojamas labai trumpai, sudėtingoms vietoms, kuriose reikia maksimalios siurbimo galios, išvalyti. Išsikrovusios abiejų siurblių baterijos įkraunamos per 2 valandas ir 30 minučių.

Reikia pažymėti, kad „Xiaomi“ idėja padidinti siurbimo galią, pasiteisino: dulkių siurbliai „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ gerai susitvarko valant įvairius paviršius be to nepaisant didelės variklio galios, baterijos pakanka nemažam plotui išvalyti. Reali siurbimo galia, kuri dažnai netenkina naujų dulkių siurblių pirkėjų, šiuo atveju yra pagirtina.

„Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ dulkių atskyrimas

Rankiniai dulkių siurbliai „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ turi efektyvią filtravimo sistemą: 5 pakopų preciziško filtravimo sistemos efektyvumas siekia 99,9 proc., filtrai veiksmingai sulaiko net 0,3 μm dydžio dalelės, todėl dulkių siurblys sugrąžina švarų orą. Dvylikos kūginių sekcijų dulkių atskyrimo technologija sukuria didelę išcentrinę jėgą, tad bet kokios dulkės labai greitai atsiskiria nuo oro, neužsikemša filtras, kas užtikrina pastovią siurbimo galią. Jums patiks didelio 0,6 l dulkių rezervuaro konstrukcija – atidaromas vieno mygtuko paspaudimu, lengvai ištuštinamas ir taip pat lengvai gali būti išplaunamas – paprasti, bet labai patogūs sprendimai.

Vertinimas

Didelė galia ir gana nedidelė kaina. Gerai siurbia dulkes. Aukštas universalumo lygis (ypač „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ modelio, galinčio viską, ko tik pareikalausime iš dulkių siurblio – net šukuoti augintinio plaukus). Patvari konstrukcija. Nedidelis (3,7 kg) svoris – mažiau vargina. Surenka naminių gyvūnų plaukus nuo kilimų, voratinklius nuo lubų, palindęs po lova šviečia ir parodo viską, kas ten užkrito, išsiurbia automobilio saloną, minkštus baldus, ankštus plyšius. Jei reikia galios ir universalumo, be to nenorite už tai mokėti brangiai, „Xiaomi Vacuum Cleaner G20“ ir „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max“ – geras pasirinkimas.

Apžvalgos autorius R. Kažimėkas