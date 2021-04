„Gijos Klinikų“ gydytojas urologas Saulius Stirbys sako, kad erekcijos sutrikimus gali sukelti įvairūs fiziniai ir psichologiniai veiksniai: vyresnis amžius, nutukimas, fizinio krūvio trūkumas, rūkymas, miego sutrikimai, taip pat ligos – cukrinis diabetas, dislipidemija, hipertenzija, širdies ir kraujagyslių, autoimuninės ligos, depresija, antidepresantų ar kitų psichotropinių preparatų naudojimas, išsėtinė sklerozė, Parkinsono liga, polineuropatijos, dubens organų spindulinė terapija ir kt.

Erekcijos sutrikimai jaunėja

Prieš 5-10 metų erekcijos sutrikimais dažniau skųsdavosi vyresni vyrai, o pastaraisiais metais labai padaugėjo jaunesnių, iki 45 metų amžiaus pacientų. Pasak gydytojo S. Stirbio, tam įtakos turėjo ir pandemija bei karantino sąlygos.

„Jaunus vyrus impotencija dažniau ištinka dėl priežasčių, kurias dažniau patiriame per karantiną: sumažėjusio fizinio aktyvumo, sutrikusio darbo ir poilsio režimo, didelio ilgalaikio streso, psichologinės įtampos, sutrikusio miego, taip pat dėl žalingų įpročių – cigarečių rūkymo, alkoholio, psichotropinių preparatų“, sako gydytojas urologas S. Stirbys. Jis spėja, kad dėl sumažėjusio fizinio aktyvumo, mažiau laiko gryname ore, netinkamos mitybos ir sutrikusios dubens organų kraujotakos pastaruoju metu dažniau nustatomas ir testosterono kiekio kraujyje sumažėjimas.

Vyresniems vyrams erekcijos sutrikimai dažniau diagnozuojami dėl kraujagyslių problemų, tačiau įtakos turi ir urologinės ligos, tokios kaip gerybinė prostatos hiperplazija, lėtinis prostatos uždegimas, pooperacinės būklės po prostatos vėžios operacijos ar spindulinio gydymo.

REKLAMA

Įspėja apie kitas ligas

„Moksliniais tyrimais įrodyta, kad erekcijos sutrikimai padidina širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką ateityje, įskaitant miokardo infarktą ir mirtį dėl smegenų kraujotakos sutrikimų. Todėl erekcijos sutrikimas turėtų būti vertinamas ne tik kaip gyvenimo kokybės problema, bet ir kaip galimas širdies ir kraujagyslių ligų įspėjamasis ženklas“, – kalba S. Stirbys. Pasak jo, dėl impotencijos galima įtarti ir cukrinio diabeto ar kitų neuroendokrininių ligų riziką.

Svarbu ir surūkomų cigarečių skaičius

Dažnas pacientas, besiskundžiantis erekcijos sutrikimais, rūko. Pasak gydytojo urologo, rizika, kad vyrai, per dieną surūkantys daugiau nei 20 cigarečių, turės problemų su erekcija, yra 60 proc. didesnė, palyginti su nerūkančiais vyrais. Be to, mažiau rūkantys vyrai erekcijos sutrikimų turi rečiau nei daugiau rūkantys, tačiau, palyginti su nerūkančiais, pavojus išlieka.

„Erekcija atsiranda, kai varpos arterijos išsiplečia ir užsipildo krauju, gavusios varpos nervų, reaguojančių į smegenų seksualinį susijaudinimą, signalus. Cigarečių dūmuose esančios cheminės medžiagos pažeidžia kraujagyslių gleivinę ir daro įtaką jos vientisumui, todėl net jei nervų sistema veikia gerai, erekcija gali būti fiziškai nepakankama ar neįmanoma“, – sako „Gijos Klinikų“ gydytojas urologas.

Pataria, kaip mesti rūkyti

„Jei bandėte mesti rūkyti ir jums nesisekė, nemanykite, kad mesti rūkyti neįmanoma. Šį kartą laikykitės naujo požiūrio, – sako S. Stirbys. – Surašykite priežastis, dėl kurių norite mesti, ir kodėl ankstesni bandymai mesti buvo nesėkmingi. Atkreipkite dėmesį, kada rūkote, pavyzdžiui, gerdami alkoholį ar kavą, ar artimųjų bei draugų rate. Svarbu šeimos ir draugų palaikymas. Gerai sau pripažinti, kad jums reikia pagalbos įveikiant stiprią priklausomybę.

Pasitarkite su savo gydytoju apie receptinius ir nereceptinius vaistus, skirtus padėti mesti rūkyti. Jei vaistas atrodo geras pasirinkimas, vykdykite nurodymus.“ Alternatyvūs bedūmiai gaminiai, įskaitant ir kaitinamo tabako įtaisus, kai kuriose šalyse laikomi saugesne alternatyva ir viena iš priemonių, padedančių mesti rūkyti, vis dėlto, S. Stirbio manymu, apie tikslų elektroninių cigarečių ir kitų bedūmių produktų poveikį sveikatai dar mažai žinoma.

REKLAMA

S. Stirbys pataria rasti naujų alternatyvų rūkymui ir veiklai, galinčiai atitraukti dėmesį nuo potraukio cigaretėms, pavyzdžiui, mankštos ar pomėgių, kurie užims rankas ir protą. „Būkite pasirengę nesėkmėms. Tai, kad paslydote ir užsidegėte cigaretę, dar nereiškia, kad negalite grįžti atgal į savo sveikatos atstatymo vėžes ir būti sėkmingi bei sveiki“, – sako jis.

Fiziniai pratimai gali padidinti testosterono kiekį

Vidutinis ir stiprus fizinis krūvis, pavyzdžiui, bėgimas, plaukimas, aktyvus ėjimas, yra naudingas ne tik bendrajai sveikatai, bet ir gali suaktyvinti kraujotaką, koreguoti erekcijos sutrikimą. Aerobiniai pratimai taip pat turi teigiamą poveikį gydant erekcijos sutrikimus. 160 minučių trukmės savaitinės mankštos per 6 mėnesius gali sumažinti erekcijos problemas.

„Kasdienis fizinis aktyvumas pagerina visų organų kraujotaką, širdies susitraukimo dažnį, gerina testosterono sintezę, mažina antsvorį, padeda gydyti depresiją. Taigi fiziniai pratimai gali padidinti testosterono kiekį ir sumažinti kūno riebalų kiekį. Tačiau, prieš pradedant naują mankštos planą, visada rekomenduojama jį aptarti su savo gydytoju. Tai ypač svarbu, sergant širdies ir kraujagyslių ligomis“, – pranešime spaudai pabrėžia gydytojas S. Stirbys.

Jis pataria, patiriant nuolatinį stresą ir sutrikus miegui, gerti mažiau kavos ir pagal galimybes kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, stengtis patirti kuo mažiau neigiamų ir kuo daugiau teigiamų emocijų, rūpintis partnerės emocine ir fizine sveikata bei sutvarkyti darbo ir poilsio režimą santykiu (8/8/8): 8 – valandos darbui, 8 valandos poilsiui, laisvalaikiui, fizinei veiklai ir 8 valandos miegui.