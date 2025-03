Brolis nepritaria naujai sesers santuokai ir iškėlė ultimatumą: „Jis nori mane valdyti“

Gabrielė nusivylė savo artmiausiu žmogumi. Vienintelis jos brolis vietoj to, kad padėtų, gadina jos gyvenimą. Gabrielė su savo vyru gyvena nuomojame bute vietoj to, kad gyventų legaliai jaunai moteriai priklausančiame name. Taip yra dėl to, nes namas priklauso tiek Gabrielei, tiek Ignui – abiem po kambarį.

„Į mano namo pusę manęs neįleidžia. Brolis sakė, kad nebent viena pareičiau gyventi. Jis nori mane valdyti, mano pinigus“, – tikina Gabrielė.

Kai brolis sužinojo, kad mergina susituokė, jis esą visiškai pašėlo. Gabrielė susituokusi yra jau keletą mėnesių, su vyru laukia šeimos pagausėjimo.

„Savo name gyventi būtų paprasčiau nei nuomotis. Vis tiek pinigėlių reikia mažyliui“, – sako Gabrielės sutuoktinis.

Paveldėtas namas yra visiškai nedidelis – jame tėra du kambariai, virtuvė ir vonios kambarys.

„Jis yra pasakęs, kad nesidalins nei virtuve, nei tualetu“, – pasakoja Gabrielė.

Kartą broliui ir sesei yra pasisekę prieiti prie derybų – brolis pasisiūlė nupirkti sesers dalį, tačiau derybos nutrūko.

„Jei tu parduodi savo namo dalį, duodu 3 tūkstančius eurų, perrašom pas notarą ir nebesirodai mano gyvenime, – brolio žinutę cituoja Gabrielė. – O jei aš iš jo perku, tada tūkstantį už namą, 2,5 tūkst. už remontus ir tūkstantį už šilumos siurblį“, – teigia sesuo.

Sužinotos naujos detalės keičia įvykių eigą

„TV Pagalbos“ gelbėtojai nuvykus apžiūrėti giminaičių namą, ji lengvai sutriko – namas ir kambariai yra itin maži, dėl to name gyventi ir broliui, ir seseriai su vyru bei naujagimiu vaiku, būtų labai nepatogu. Nors iš pradžių T. Arcišauskaitė-Lukošienė jaunai šeimai siūlė bandyti iš brolio išpirkti likusią namo dalį, pamačiusi namuką ji visgi pasiūlė pasiderėti su broliu ir už tenkinančią sumą savo namo dalį parduoti.

Praėjo pora savaičių – per šį laiką šis tas pasikeitė. Viską matantys ir stebintys kaimynai pranešė broliui, kad kieme lankėsi „TV Pagalbos“ komanda, tada brolis pats iškart susisiekė su seserimi

„Jis pradėjo siūlyti didesnę kainą. Pasitikrino tikrąją namo erdvę ir pradėjo siūlyti pusę namo kainos – 5 tūkstančius eurų“, – pasakoja jauna moteris.

„Taigi bandysime kraustytis į kitą miestą, kad būtų patogiau tiek Gabrielei, tiek man. Aišku, viską iš naujo reikės pradėti“, – prideda Gabrielės sutuoktinis.

Gabrielė, jos vyras ir gelbėtoja Toma susitiko su Ignu. Šis pasakė ne vieną svarbų dalyką, vienas jų – esą Gabrielei teisės į namą parūpo tik tada, kai Ignas padarė remontą.

Kokia yra Igno istorijos pusė bei kokį sutarimą priėmė Gabrielė, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

