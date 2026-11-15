Begemotas staiga 2-metį prarijo ir išspjovė atgal: parodė, kaip atrodo vaikas

Ugandoje prieš kelerius metus netoli namų begemotas dalinai prarijo dvejų metų berniuką. Gyvūnas buvo prarijęs pusę jo kūno, tačiau vėliau vaiką išspjovė, rašo trtworld.com.
Begemotas prarijo ir išspjovė netoli namų žaidusį 2-metį
Berniukas, vardu Iga Paul, žaidė Edvardo ežero pakrantėje, maždaug už 800 metrų nuo savo namų, kai jį užpuolė begemotas.
Policija pranešė, kad gyvūnas sugriebė mažametį ir dalinai jį prarijo. Toks išpuolis sausumoje šioje vietovėje buvo itin neįprastas.
Įvykį pamatęs praeivis įsikišo ir pradėjo mėtyti į begemotą akmenis, bandydamas sustabdyti ataką. Galiausiai gyvūnas buvo išgąsdintas, išspjovė berniuką ir pasitraukė atgal į ežerą.
„Netoliese buvusio Chrispaso Bagonzos drąsa padėjo išgelbėti auką. Jis apmėtė begemotą akmenimis ir jį išgąsdino, todėl gyvūnas paleido vaiką iš nasrų“, – teigiama policijos pranešime.
„Tai pirmasis toks atvejis, kai begemotas paliko Edvardo ežerą ir užpuolė mažą vaiką“, – pridedama pranešime.
Begemotai kasmet pražudo šimtus
Mažylis buvo nugabentas į Bwera Hospital Vakarų Ugandoje, kur jam suteikta pagalba dėl patirtų sužalojimų. Taip pat profilaktiškai buvo paskiepyta nuo pasiutligės.
„Nors begemotas buvo nuvytas atgal į ežerą, visi gyventojai, gyvenantys šalia laukinės gamtos teritorijų ir gyvūnų buveinių, turėtų žinoti, kad laukiniai gyvūnai yra labai pavojingi.
Instinktyviai jie žmones laiko grėsme, todėl bet koks kontaktas gali paskatinti juos elgtis neįprastai arba agresyviai“, – įspėjo policija.
Pasak žurnalo „National Geographic“, begemotai Afrikoje kasmet pražudo apie 500 žmonių ir yra laikomi vienais pavojingiausių žinduolių pasaulyje. Skaičiuojama, kad jie nusineša maždaug du kartus daugiau gyvybių nei liūtai.
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