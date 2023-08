Atskleidė, kokių plastinių operacijų dažniausiai nori vyrai: norintiems pasididinti varpą turi liūdnų žinių

Apie vyrų plastines operacijas „Žinių radijo“ laidoje „Sveikatos laikas“ plačiau papasakojęs rekonstrukcijos chirurgijos gydytojas Mantas Sakalauskas teigė, kad jo praktikoje pacientai vyrai gal nesudaro ir 10 proc.

Tačiau pasaulinė praktika rodo, vyrų, kurie darosi plastines operacijas, daugėja. Jie galėtų sudaryti 15–20 proc. bendro pacientų srauto pas plastikos chirurgus.

„Pagrindinės operacijos vyrams – riebalų nusiurbimas, nosies plastika, viršutinių vokų plastika, antakių pakėlimas. Taip pat – ginekomastijos šalinimo operacija, tai kai vyrams būna išvešėjusios krūties liaukos“, – vardijo gydytojas.

Pasak jo, vyresniems vyrams stimulas pasigražinti paprastai būna moterys, noras greta jų atrodyti gerai, tuo metu jaunesni vyrai patys susigalvoja, kad jiems to reikia.

„Tarp vyresnių pasitaiko, kurie sako, kad štai nebūčiau pats sugalvojęs ateiti, bet žmona patarė, privertė“, – juokėsi chirurgas.

Veido srityje populiarios dvi operacijos

Jis pasakojo, kad veido srityje didžiausią akcentą, kalbant apie plastines operacijas vyrai teikia vokams ir nosiai.

„Dažniausiai nori mažesnės nosies arba kuprelę nuimti. Aišku, dažnai būna potrauminės pasekmės – būna kreiva pertvara, ją koreguojant kartu kažkiek ir formą pakeiti. Bet tokių didelių pokyčių kaip kad moterys moterų gal nedarome. Ženkliai pakeisti nosies vyrui nesinori, nes prie vyriško veido, net jei nosis ir stambesnė yra, paprastai ji nemaišo“, – komentavo M. Sakalauskas.

Tuo metu vokų operacijų vyrams prisireikia ne tik vyresniame amžiuje: „Būna, kad jau ir virš 30 metų vyrui anatomiškai užkritę vokai trukdo regėjimui, krenta ant blakstienų, akys būna apsunkusios. Tada atliekama viršutinių vokų plastika.

Galima atlikti ir apatinių vokų plastiką, bet tas dažniausiai atliekama vyresniame amžiuje, kai yra daugiau perteklinės odos arba jaunesniame, jei yra riebalinės išvaržos apatiniuose vokuose. Tą galima pamatyti, kai apatinis vokas atrodo kaip išsipūtęs.“

Dėl dalies operacijų dažniausiai kreipiasi sportuojantys

Kalbėdamas apie riebalų nusiurbimo operacijas, gydytojas teigė, kad vyrai jas dažniau daro ne dėl sveikatos, bet estetiniais tikslais.

„Dažniausiai tai yra pilvo ir juosmens sritis. Paprastai kreipiasi vyrai, kurie sportuoja, bet to riebaliuko nenumeta. Nereikia pamiršti, kad riebalų nusiurbimo operacija nėra svorio mažinimo operacija. Jei ateitų didesnį antsvorį turintys vyras, daryti tokią operaciją jau būtų kiek nesaugu“, – paaiškino M. Sakalauskas.

Nors paliekant dalį riebalų ląstelių jos atauga, gera žinia ta, kad po riebalų nusiurbimo operacijos tokio paties svorio grįžimo galima nebelaukti.

„Ten, kur yra nusiurbiama, susiformuoja randinis audinys. Jis yra kietesnis ir jei svorio priaugama – 10, 20 kilogramų, tos nusiurbtos vietos vis tiek mažiau pilnesnės, nei tos neliestos vietos. Aišku, riebalinės ląstelės gali ženkliai išaugti, bet vis tiek apvalainumas tose vietose būna mažesnis“, – pasakojo jis.

Chirurgas pasakojo, kad tai pat sportuojantys vyrai dažniausiai kreipiasi ir dėl ginekomastijos operacijų.

„Kas jiems nepatinka, kad speneliai būna putlūs ir dažniausiai skausmingi, nes išvešėjusi krūtinės liauka būna skausminga. Taip gali nutikti dėl genetinių priežasčių ir anabolinių steroidų vartojimo“, – sakė M. Sakalauskas.

Varpą padidina vos 1–2 centimetrais

Itin subtili tema – lytinių organų korekcijos. Gydytojas pasakojo, kad yra atliekamos varpos ilginimo operacijos, tačiau toli gražu ne kiekviena, to norinčiam jos reikia. Be to, ir didelis rezultatas paprastai nėra pasiekiamas.

„Kalbant atvirai, manau, rezultatai vyrų nenudžiugins. Kiek daugiausiai galima pailginti varpą – 1–2 cm ir ne daugiau. Ir erekcija įvyksta, bet varpos pozicija gali būti ne tokia, kokios norėtųsi“, – įspėjo chirurgas.

Paklaustas, ar tokios operacijos vyrai kreipiasi daugiau dėl per mažo lytinio organo problemos, ar dėl psichologinių priežasčių, gydytojas įvardijo antrąjį variantą.

„Vienetai tokių, kurie į konsultaciją ateina turėdami maža varpą. Ateina vyrai su normalaus dydžio varpomis, ir net nežinau priežasties, kodėl nori ją pasididinti. Gal pirtyje pamatė didesnę varpą ir sugalvojo, kad to nori, sunku pasakyti, kodėl taip yra“, – kalbėjo jis ir patikino, kad dėl kažkokių moterų paskatinimų vyrai tokios operacijos kreipiasi retai.

Pašnekovas kartu priminė, kad erekcijos problemos ir varpos dydis yra visiškai skirtingi dalykai, o vyrai kreipiasi būtent dėl dydžio. Tai dažniausiai yra jauni ir vidutinio – 25–45 metų – amžiaus pacientai.

Paprastai bando atkalbėti

Vis tik visiems panorėjusiems pasididinti varpą gydytojas to daryti neskuba ir bando atkalbėti.

„Bet kai sako, kad ji per maža bandau tuomet išaiškinti, kad ji yra normali varpa. (...) Sakau, kad po operacijos bus pjūvis, randas. Erekcija bus, bet varpos pozicija gali būti ne tokia, kokios norėtų – ne horizontali, o net labiau vertikalesnė. Taip pat sakau, kad ir ilgis labai nedaug padidės, taigi rezultato nematysite, o randą turėsite. Iš esmės dažniausiai pavyksta atkalbėti“, – šyptelėjo M. Sakalauskas.

Paklaustas, kaip atliekama varpos ilginimo operacija, gydytojas sakė, kad iš esmės lytinis organas padidinamas vizualiai:

„Pagrindinė užduotis – atkirsti raiščius nuo gaktos kaulo, kurie laiko varpą, tai iš esmės turime vizualų pailgėjimą, bet organas iš esmės lieka tokio paties dydžio. Nebent riebalų įšvirkšti, gali būti storesnė, tačiau irgi ne per daug.“

Tačiau kartu operuojant svarbu visų raiščių „neatkabinti“, nes su amžiumi gali kilti problemų ir pabloginti lytinio gyvenimo kokybę.

„Yra buvę tokių pacientų, kurie prašė padaryti taip, kaip buvo, bet to padaryti jau neįmanoma. Nes erekcija nėra sutrikdyta, tik varpos pozicija pakeista. Dėl to dažniausiai nuo tokios operacijos stengiuosi atkalbėti“, – kalbėjo chirurgas.