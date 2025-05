Atskleidė, kiek sekso reikia, kad žmogus jaustųsi laimingas

Tačiau kai kalbama apie tai, kaip dažnai žmonės iš tiesų mylisi, atsiranda aiškesni faktai. 2017 m. Seksualinio elgesio archyve publikuotas tyrimas parodė, kad vidutinis suaugęs žmogus per metus seksu užsiima 54 kartus – tai maždaug kartą per savaitę.

Seksualinį dažnį suskirstė pagal amžių

Įdomių įžvalgų pateikė ir 2015 m. atliktas tyrimas, nagrinėjęs sekso dažnumo poveikį santykių kokybei. Paaiškėjo, kad partneriai, kurie mylisi bent kartą per savaitę, yra labiau patenkinti savo santykiais nei tie, kuriems intymumo pasitaiko rečiau.

Antrame tyrime taip pat nustatyta, kad seksas vieną ar kelis kartus per savaitę jūsų savijautai daugiau įtakos neturi.

„Tiesa yra ta, kad viskas, kas patogu jums ir jūsų partneriui, yra normalu. Jums nereikia turėti daugiau ar mažiau lytinių santykių, nei norite“, – „Health“ pasakoja Raffi Bilekas, porų patarėjas ir Baltimorės terapijos centro direktorius.

Nustoję sutelkti dėmesį į skaičius suprantame, kad seksualinei norai dažnai susideda iš daugybės veiksnių, sako daktaras Brianas Jory, profesorius ir šeimos tyrimų direktorius Berry koledže Džordžijoje: jūsų amžius, vertybės, gyvenimo būdas, įgimtas lytinis potraukis, sveikata ir, svarbiausia, jūsų santykių kokybė.

Trečiajame tyrime, seksualinis dažnis buvo suskirstytas pagal amžių. Jaunesni nei 30 metų žmonės turi lytinių santykių vidutiniškai 112 kartų per metus (daugiau nei du kartus per savaitę), tačiau 30–39 metų amžiaus žmonėms šis skaičius sumažėja iki 86 kartų per metus, 69–40 kartų per metus tarp 40–49 metų amžiaus ir maždaug 52 kartų per metus 50 metų ir vyresnėms poroms, rodo Kinsey institute Indianoje atlikti tyrimai.

Deja, gali atsitikti, kad jūs ir jūsų partneriai nesutariate sekso dažnio atžvilgiu. „Jūs ne vieninteliai. Kalbėjimas apie tai, galbūt padedant profesionaliam konsultantui, yra svarbu norint patekti į tą patį puslapį šiuo klausimu. Galėsite pasilyginti save su statistika, – nurodo profesorius Bilekas.

Tačiau atsiminkite: santykių tikslas yra laimė, o ne seksas. „Seksas yra svarbus tiek, kiek tai daro porą laimingą“, – sako Jory. „Ir tyrėjai sutiktų, kad laimingi santykiai lemia geresnį seksą, o ne atvirkščiai“.