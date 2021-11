Atsisakykite 1 gėrimo: jis gali skatinti atminties praradimą

Numatoma, kad per ateinančius 30 metų demencijos atvejų stipriai daugės, tačiau galima daug nuveikti, kad taip neatsitiktų. Ši būklė yra neuronų, kurie praranda gebėjimą bendrauti vienas su kitu, pasekmė.

Juos vartojant daugiau nei du kartus per dieną, smegenys pasensta vienuolika metų

Daugėja įrodymų, kad tam tikri maisto produktai ir gėrimai gali sukelti šią žalą. Tyrėjai perspėjo, kad cukrumi saldinti gėrimai ypač kenkia smegenims, todėl, juos vartojant daugiau nei du kartus per dieną, smegenys pasensta vienuolika metų.

Rafinuotas cukrus turi prastą reputaciją dėl savo sąsajų su nutukimu ir širdies ligomis. Taip yra todėl, kad jis didina kraujospūdį ir sukelia lėtinius uždegimus, kurie yra pirmieji šios sveikatos būklės simptomai, rašo express.co.uk.

Neurologinės sveikatos tyrimai atskleidė galimą cukraus žalą smegenims

Pridėtinis cukrus konkrečiai reiškia kalorijų turinčius priedus, pagamintus iš angliavandenių. Puikus to pavyzdys yra cukrumi saldinti gėrimai, greitai numalšinantys alkį. Tai gali daryti pražūtingą poveikį smegenims, todėl laikui bėgant prefrontalinė žievė susitraukia.

Taip pat yra įrodymų, kad saldūs gėrimai gali pagreitinti smegenų senėjimą. Kai kurie tyrimai patvirtina šiuos teiginius, rodančius, kad saldūs gėrimai gali sumažinti smegenų tūrį ir pabloginti atmintį.

Viename Bostono universiteto medicinos mokyklos tyrime buvo stebima 4200 žmonių grupė, kurioje periodiškai buvo atliekami pažinimo ir atminties testai. Dalyvių buvo paprašyta pateikti informaciją apie saldžių gėrimų suvartojimą, kurią komanda naudojo įvertindama padaromą žalą.

Tyrimo išvados buvo reikšmingos

Tyrėjai apskaičiavo, kad vienas ar du saldūs gėrimai per dieną buvo siejami su smegenų senėjimu 1,6 metais. Tačiau vertinant senėjimą pagal atmintį, rezultatai buvo ryškesni. Vienas ar du saldūs gėrimai per dieną ir daugiau nei du saldūs gėrimai per dieną buvo susiję su smegenų senėjimu atitinkamai 5,8 ir 11 metų.

Tyrėjai pastebėjo, kad dalyvių, vartojusių cukrumi saldintus gėrimus, buvo prastesnė atmintis ir sumažėjęs smegenų tūris, lyginant su tais, kurie jų nevartojo. Sudha Seshadri, Bostono universiteto medicinos mokyklos neurologijos profesorius, sakė: „Šie tyrimai suteikė tvirtus duomenys ir labai daug minčių apmąstymams“.

Atrodo, kad saldžių gėrimų vartojimas nėra labai naudingas, o pakeitus cukrų dirbtiniais saldikliais, rezultatai nepagerėja. Tyrimo autorius Matthew Pase paaiškino, kodėl saldūs gėrimai buvo naudojami bendram cukraus suvartojimui tirti.

„Sunku išmatuoti bendrą cukraus suvartojimą dietoje, todėl mes naudojome cukraus turinčius gėrimus kaip pavyzdį“, – pažymėjo jis.

Tyrimo išvados, paskelbtos žurnale „Alzheimer's & Dementia“, rodo ryšį, bet ne priežasties ir pasekmės ryšį.