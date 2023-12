Atsikratykite pilvo riebalų: štai, kas jums padės

Riebalai organizme kaupiami trijų pagrindinių skirtingų tipų – pagrindiniai, poodiniai ir visceraliniai riebalai, kurie visi atlieka skirtingas funkcijas.

Pagrindiniai riebalai yra būtini. Jų yra smegenyse, kaulų čiulpuose ir nervuose, be to, jie atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant hormonų veiklą.

Poodiniai riebalai, kurių labiausiai netenkama laikantis dietos, yra po oda esantys riebalai, sudarantys didžiąją dalį mūsų kūno riebalų. Turėti tam tikrą kiekį poodinių riebalų yra normalu ir sveika, tačiau per didelis jų kiekis gali sukelti komplikacijų, pavyzdžiui, hormonų pusiausvyros sutrikimų.

Visceraliniai riebalai yra vadinamieji pilvo riebalai, kurių dauguma žmonių siekia atsikratyti laikantis dietos. Jie kaupiasi aplink pagrindinius organus, įskaitant širdį, kepenis ir inkstus, taip pat pilvo srityje. Dėl didelio visceralinių riebalų kiekio gali padidėti tikimybė susirgti rimtomis ligomis, pavyzdžiui, širdies ligomis, diabetu, ir kai kuriais vėžiniais susirgimais.

Šios Kalėdos – pats tinkamiausias metas pradėti kovą su visceraliniais riebalais, todėl Harvardo sveikatos leidykla, priklausanti Harvardo medicinos mokyklai, pasidalijo patarimais, kaip numesti (ir išvengti) visceralinių, arba pilvo, riebalų.

Itin padės judėjimas

Ne paslaptis, kad mankšta yra svarbi sveikos gyvensenos dalis. Patariama daugelį dienų užsiimti bent 30 minučių vidutinio intensyvumo ar intensyvaus fizinio aktyvumo veikla, pavyzdžiui, važiuoti dviračiu neskubant arba sparčiai vaikščioti, praneša express.co.uk.

Tarp žmonių vyrauja klaidinga nuomonė, kad mankšta – tai vien tik geležies pumpavimas sporto salėje arba maratonų bėgimas, o tai itin baugina naujokus. Tačiau į įprastus darbus galite įtraukti papildomų pratimų.

Vienas iš patarimų yra visuomet lipti laiptais arba pastatyti automobilį toliau nuo kelionės tikslo ir likusią kelio dalį eiti pėsčiomis. Bet koks papildomas fizinis krūvis yra geras dalykas ir puiki svorio metimo kelio pradžia.

Tyrimai parodė, kad tiek aerobinė veikla, pavyzdžiui, greitasis ėjimas, tiek jėgos treniruotės, naudojant svorius, gali padėti sumažinti visceralinius riebalus arba užkirsti kelią jų augimui. Pratimai taip pat gali padėti neleisti riebalams sugrįžti.

Svarbu teisingai maitintis

Visiems žinoma, kad mankšta ir subalansuota mityba gali padėti pasiekti ir išlaikyti sveiką svorį. Tad svarbu nepamiršti sveikos mitybos.

Vienas iš patarimų yra vengti produktų, kurie didina pilvo riebalų kiekį. Vienas iš šių produktų yra paprastieji cukrūs, pavyzdžiui, fruktoze saldinti maisto produktai ir gėrimai.

Rekomenduojama nerūkyti

Vienas iš žalingų įpročių, kurie tikrai nepadės metant svorį – rūkymas. Rekomendacijoje atskleista, kaip rūkymas veikia svorio priaugimą.

Rūkymas gali sukelti keletą neigiamų padarinių jūsų bendrai sveikatai, o kuo daugiau rūkote, tuo didesnė tikimybė, kad riebalai kaupsis pilvo srityje (visceralinėje), o ne ant klubų ir šlaunų (poodinėje). Tad, iš esmės, rūkymas keičia riebalų pasiskirstymą organizme.

Padės tinkamas poilsis

Daugumai suaugusiųjų rekomenduojama miegoti ne mažiau kaip septynias valandas kiekvieną naktį. Per mažas miego kiekis gali pabloginti svorio metimo procesą.

Penkerius metus trukusio tyrimo metu nustatyta, kad jaunesni nei 40 metų amžiaus suaugusieji, kurie kiekvieną naktį miegodavo po penkias valandas ar mažiau, sukaupė gerokai daugiau visceralinių riebalų nei tie, kurie miegojo pakankamai.

Tačiau per ilgas miegas taip pat nėra gerai visceraliniams riebalams – jauni suaugusieji, miegoję daugiau nei aštuonias valandas, taip pat priaugo visceralinių riebalų.

Svarbus dalykas, kurį reikia prisiminti laikantis dietos per Kalėdas, – nebūti per griežtam sau. Retkarčiais paslysti yra gerai ir neturėtumėte dėl to jaustis kalti. Tiesiog galvokite apie ilgalaikį tikslą ir stenkitės iš visų jėgų. Bet kokie sveiki gyvenimo būdo pokyčiai bus vienaip ar kitaip naudingi.