Atsakė į amžiną klausimą: kiek kartų per savaitę dažniausiai mylisi poros?

Dažniausiai sakoma, kad žmonės vidutiniškai mylisi 2,5 kartų per savaitę, tačiau praeitais metais atlikta apklausa atskleidė, kad vidutinis britas per mėnesį mylisi mažiau nei tris kartus. Nepaisant to, kad žmonių libido mažėja, iš 1000 apklaustųjų savo lytiniu gyvenimu patenkinti yra 2/3.

Iš 35 proc. žmonių, kurie sakė, kad nėra patenkinti savo lytiniu gyvenimu, net 84 proc. skundėsi ne sekso kokybe, o sekso trūkumu.

Daugiau nei 70 proc. moterų sakė, kad yra laimingos ir džiaugiasi savo lytiniu gyvenimu, tačiau vyrų, patenkintų lytiniu gyvenimu, buvo vos 58 proc. Nors šis skaičius mažesnis už patenkintų moterų, vis tik tai daugiau nei pusė, rašo mirror.co.uk.

Labiausiai patenkinti seksu virš 55 metų asmenys

Jus gali nustebinti faktas, kad labiausiai lytiniu gyvenimu patenkinti žmonės, kuriems virš 55 metų. Daugiau nei 70 proc. šios amžiaus grupės žmonių yra patenkinti savo lytiniu gyvenimu.

Beveik pusė visų apklaustųjų teigė, kad norėtų mylėtis dažniau, tačiau dažniausiai nuo sekso sustabdo nuovargis bei vaikai. Įdomu, kad 40 proc. moterų norėtų mylėtis dažniau, o net 60 proc. vyrų teigia, jog sekso jiems trūksta.

2015 metais pasirodęs 40 metų trukęs tyrimas atskleidė, kad poros, kurios mylėdavosi kartą per savaitę, buvo laimingiausios, o tai nustebino daugumą. Pagrindinė tyrimo autorė Amy Muise sakė, kad „Mūsų tyrimas atskleidžia, kad svarbu palaikyti intymų ryšį su partneriu, tačiau nereikia mylėtis kiekvieną dieną, kol tas ryšys egzistuoja.“

Tyrėja taip pat pridūrė, kad nesvarbu, kaip dažnai mylitės, svarbiausia, kad partneriai kalbėtųsi, išsakytų savo seksualinius poreikius ir rastų kompromisą. „Svarbu palaikyti intymų ryšį, tačiau negalima spausti partnerio mylėtis kuo dažniau“, – sakė A. Muise.

Svarbu prisiminti, kad nėra tokio dalyko, kaip „normalus sekso kiekis“, o dauguma lytinį gyvenimą apipynusių stereotipų yra nerealūs, ypač įtemptame šiandieniame pasaulyje.