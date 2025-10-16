Atsakė, ar Lietuvoje kartu su turtu paveldėsite ir skolas: kiti mano neteisingai

Į pagrindinius skaitytojų užduodamus klausimus apie paveldėjimus sutiko atsakyti advokatų kontoros „NOOR“ patarėja, advokatė Eglė Aleksiejeva.
Ką galima paveldėti?
Pirmiausia advokatė aptarė, kokius turtus po artimojo netekties galima paveldėti. Pasak jos, dauguma įsivaizduoja, kad paveldimas turtas tik materialus, tačiau tai – netiesa.
E. Aleksiejeva tikino, kad paveldėti taip pat galima nematerialinius dalykus, turtines reikalavimo teises bei turtines prievoles.
„Paveldėti galima tiek materialius dalykus (nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus), tiek nematerialius dalykus (vertybinius popierius, patentus, prekių ženklus ir kt.), taip pat palikėjo (mirusiojo) turtines reikalavimo teises bei turtines prievoles“, – teigė ji.
Įdomu ir tai, kad tam tikrais įstatymų numatytais atvejais įpėdiniai gali paveldėti intelektinę nuosavybę. Pavyzdžiui, autorių turtines teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutines turtines teises bei teises į pramoninę nuosavybę.
Vis tik yra tam tikrų teisių, kurios nėra paveldimos. E. Aleksiejeva nurodė tokius pavyzdžius:
„Tokios asmeninės teisės, kaip teisė į garbę ir orumą, autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą ir atlikimo neliečiamybę, teisė į alimentus yra nepaveldimas „turtas“.“
Ar su turtu galima paveldėti ir skolas?
Ne vienam taip pat smalsu sužinoti apie tai, ar paveldėtojams kartu su turtu atitenka ir skolos. Advokatė patvirtino, kad tikrai taip.
Pasak E. Aleksiejevos, paveldėtojui nėra leidžiama rinktis, ką gali paveldėti, o ko ne. Vis tik viena sąlyga yra.
„Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, pavyzdžiui, nepriimti skolų, o turtą priimti.
Įpėdinis gali arba priimti visą jam tenkančio palikimo dalį (t. y. tiek turtą, tiek skolas), arba atsisakyti priimti palikimą“, – teigė ji.
Vis tik advokatė siūlė atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų niuansą. Anot jos, pagal bendrąją taisyklę, įpėdinis, priėmęs palikimą, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu.
O tais atvejais, kai palikimą priėmė ne vienas įpėdinis, tuomet visi už palikėjo skolas atsako visu savo turtu.
„Vadinasi, prieš priimant palikimą labai svarbu jį įvertinti ir susirinkti informaciją apie palikėjo skolas. Jei tampa žinoma apie palikėjo skolas, tokiu atveju siūlytina palikimą priimti pagal turto apyrašą arba kreiptis į teismą dėl palikimo administravimo.
Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.
Tais atvejais, kai paveldima individuali įmonė, ūkininko ūkis arba palikėjo skolos gali viršyti palikimo vertę, įpėdinis, priėmęs palikimą, gali kreiptis į teismą, prašydamas paskirti palikimo administratorių. Tokiu atveju palikėjo skolos padengiamos tik iš palikimo“, – niuansą įvardijo ji.
Paveldėjimo priėmimui – 3 mėnesiai laiko
Pasiteiravus advokatės, per kiek laiko reikėtų priimti paveldėjimą, ji tikino, kad per tris mėnesius nuo palikėjo mirties.
Tiesa, ji pridūrė, kad per tris mėnesius nuo mirties paveldėjimo atvyksta susitvarkyti ne visi. Praleidus terminą jau ima galioti kita tvarka:
„Net ir praleidus šį terminą, galima kreiptis į teismą ir prašyti jį atnaujinti, tačiau teismui turės būti įrodytos svarbios priežastys, kodėl nesikreipta į notarą laiku.“
Na, o tiems, kuriems smalsu, kaip turtas dalijamas, jeigu mirusysis nepaliko savo valią išreiškiančio testamento, E. Aleksiejeva pateikė savo atsakymą.
Pasak jos, tuomet yra vadovaujamasi paveldėjimo tvarka pagal įstatymą:
„Įstatyme yra nustatytos net šešios įpėdinių eilės, į kurias patenka vaikai, tėvai, seneliai, anūkai, broliai, seserys, proseneliai, sūnėnai, dukterėčios ir t. t.
Be to, palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi kartu su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą.
Na, o jeigu palikėjas tikrai neturi nei sutuoktinio, nei įpėdinių pagal įstatymą, nei įpėdinių pagal testamentą, arba jei visi įpėdiniai atsisakė priimti palikimą, tokiu atveju jo palikimas paveldėjimo teisė pereina valstybei.“
