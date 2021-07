Atrado neįtikėtiną aspirino naudą: tinka ne tik galvos skausmui gydyti

Be to, jų tyrimo rezultatai parodė, kad aspirinas mažina vėžio plitimą visame kūne. Sistemiškai apžvelgęs 118 studijų prof. P. Elwoodas pastebėjo, kad yra nemažai įrodymų, kad aspirinas gali padėti milijonams žmonių. „Cancer Research UK“ duomenimis, Didžiojoje Britanijoje per gyvenimą vėžiu suserga vienas žmogus iš dviejų. „Taigi, apie aspiriną verta gerai pagalvoti, tai galėtų būti papildomas gydymas.“ – sako prof. P. Elwoodas. – „Vėžiu sergantys pacientai ir jais besirūpinantys žmonės turėtų gauti šią informaciją.“

P. Elwoodo tyrime dalyvavo 18 pacientų, sergančių įvairių formų vėžiu. Jo rezultatai parodė, kad aspirinas gali padėti valdyti jas visas.

„Dabar jau turime nemažai įrodymų, kad mirties tikimybė aspiriną vartojantiems pacientams yra ženkliai mažesnė. Aspirino nauda neapsiriboja viena ar dviem vėžio rūšimis.“ – pabrėžia jis.

P. Elwoodas su savo komanda išsiaiškino, kad 250 000 pacientų, gėrusių aspiriną, mirties tikimybė buvo maždaug 20 procentų mažesnė, lyginant su tais, kurie aspirino negėrė. Žinoma, stebimojo tipo tyrimas negali nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio – tai reiškia, kad šis tyrimas neįrodo, kad aspirinas tiesiogiai užkerta kelią vėžio plitimui. Visgi, tyrimas pateisina aspirino naudojimą kaip „įvairių vėžio formų papildomą gydymą“.

„Taip pat turime pabrėžti, kad aspirinas nėra kitų vėžio gydymo būdų alternatyva.“ – įspėja profesorius.

Aspirino rizika

Vienas iš aspirino šalutinių poveikių yra žarnyno sistemos vidinio kraujavimo rizika. Todėl šio tyrimo publikacijos redaktoriai paprašė autorių daugiau informacijos apie šalutinį poveikį aspiriną vartojantiems pacientams. Kaip ir tikėtasi, kraujavimo atvejų buvo daugiau aspiriną vartojusių pacientų grupėje. Visgi, „mirtinas kraujavimas buvo labai retas ir nė vienas autorius nerašė apie ženklų mirtiną kraujavimą, siejamą su aspirinu.“

REKLAMA

P. Elwoodas norėtų šioje srityje atlikti daugiau tyrimų ir išsamiau nagrinėti aspirino ir vėžio sąryšį. Jis sako, kad tai „būtų labai vertinga, o naujų tyrimų labai trūksta.“ Šiuo metu vykdomi atsitiktine tvarka atliekami kontroliniai tyrimai apie aspirino vartojimą ir žarnyno, krūties bei prostatos vėžio atvejus.

Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba informuoja, kad tris savaites ar ilgiau nepraeinantis kosulys gali būti vėžio požymis. Jei pastebite kokių nors naujų, neįprastų ir nepraeinančių simptomų, kad ir kas tai bebūtų, kreipkitės į medikus.