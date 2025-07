Atidaręs maišą morgo darbuotojas ėmė klykti: to matęs dar nebuvo

74 metų C. Glantz, gyvenusi slaugos namuose netoli valstijos sostinės Linkolno, buvo klaidingai paskelbta mirusia, rašoma bbc.com.

Morgo darbuotojai bandė gelbėti moterį

Vietos laidojimo namų, į kuriuos ji buvo atvežta, darbuotojai maždaug po dviejų valandų pastebėjo, kad ji vis dar kvėpuoja. Jie greitai atliko moteriai dirbtinį kvėpavimą.

C. Glantz po gaivinimo buvo greitai nuvežta į ligoninę, tačiau pareigūnai teigė, kad netrukus ji mirė ir buvo oficialiai pripažinta mirusia.

Policija tiria šį incidentą, tačiau teigė, kad nėra jokių slaugos namų nusikalstamų veikų įrodymų.

„Tai labai neįprastas atvejis, – per spaudos konferenciją sakė Lankasterio apygardos šerifo biuro vyriausiasis pavaduotojas Benas Houchinas. – Dirbu jau 31 metus ir nieko panašaus iki šiol nesu matęs, taip dar nebuvo nutikę.“

Po to, kai slaugos namai paskelbė C. Glantz mirusia, teismo medicinos ekspertas nebuvo nusiųstas į slaugos namus, nes C. Glantz buvo apgyvendinta hospise, o šios aplinkybės nereikalavo teismo medicinos eksperto, žurnalistams sakė B. Houchinas.

Kaip vėliau paaiškėjo, „vėliau ją apžiūrėjo gydytojas, kuris turėjo pasirašyti mirties liudijimą ir apžiūros metu neįžvelgė nieko neįprasto“.

Sekančią dieną ji buvo antrą kartą paskelbta mirusia, vėliau žurnalistams sakė B. Houchinas. Jis pridūrė, kad iškart po mirties buvo numatyta atlikti pomirtinę ekspertizę, kurios rezultatus turėtų gauti per 12 savaičių.

„Laidojimo namų morgo darbuotojai nepadarė visiškai nieko blogo, – pridūrė B. Houchinas. – Tai jie nustatė, kad ji vis dar gyva.“

Susisiekė su laidojimo namais

Morgas (nuotr. Shutterstock.com)

B. Houchinas neįvardijo skandalo centre atsidūrusių slaugos namų, tačiau BBC paprašė vietos žiniasklaidos įvardytų slaugos namų komentarų.

BBC taip pat susisiekė su vietos žiniasklaidoje įvardytais laidojimo namais – „Butherus, Maser and Love Funeral Home“, kurie pareiškime teigė:

„Mes didžiuojamės, kad mūsų darbuotojai tinkamai ir rūpestingai susitvarkė su neseniai įvykusiu incidentu.“

C. Glantz nėra vienintelis asmuo, kuri buvo paskelbta mirusia, o vėliau paaiškėjo, kad ji tebegyva.

Praėjusių metų birželį 76 metų Bella Montoya Ekvadore po įtariamo insulto buvo paskelbta mirusia, paguldyta į karstą ir nuvežta į laidojimo namus.

Po penkių valandų, atidarius karstą, kad ją galėtų perrengti, paaiškėjo, kad ji gyva. Vis tik praėjus kelioms dienoms ji mirė.

2018 m. Pietų Afrikos moteris, kuri iš pradžių buvo paskelbta mirusia po eismo įvykio, buvo rasta gyva morgo šaldytuve.

Tokie atvejai – reti

Dr. Stephenas Hughesas, Anglia Ruskin universiteto Čelmsfordo medicinos mokyklos vyresnysis medicinos dėstytojas, teigė, kad tokie atvejai yra reti.

„Kartais kas nors gali atrodyti miręs, tai gali būti ne visiška tiesa, – po incidento Ekvadore BBC sakė daktaras Hughesas. – Būtina kruopščiai tai ištirti.“

Dr. S. Hughesas pridūrė, kad gydytojai, prieš paskelbdami žmogų mirusiu, dažnai bent minutę dar bando aptikti širdies dūžių ar kvėpavimo ženklų, nes kai kurie vaistai taip pat gali sulėtinti organizmo procesus, dėl kurių gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad žmogus mirė.