Optinės iliuzijos sukurtos tam, kad suglumintų žmones ir priverstų juos pasukti galvą ir pamąstyti, o šioje iliuzijoje turite surasti paveikslėlyje pasislėpusį gyvūną. Užduotį apsunkina tai, kad jam pastebėti turite tik aštuonių sekundžių laiko limitą.

Kuo daugiau praktikuojatės su optinėmis iliuzijomis, tuo geriau sekasi greitai rasti atsakymus, be to, tai puiki treniruotė jūsų smegenims, tad kodėl nepabandžius išspręsti šią užduotį ir pažiūrėti, per kiek laiko pavyks ją įveikti?

Smegenims teks nemenkai padirbėti, kad pastebėtų optinėje iliuzijoje pasislėpusį gyvūną, ypač dėl to, kad jis pasislėpęs protui sunkiai suvokiamame zigzago rašte, rašo mirror.co.uk. Tad ar sugebėsite jį rasti?

Ar matote gyvūną? Pastebėti pavyksta vos 2 proc. žmonių

Turite tik aštuonias sekundes, kas pastebėtumėte paveikslėlyje pasislėpusį gyvūną. Ar manote, kad pavyks įveikti šią užduotį? Iliuzijos kūrėjų teigimu, 98 proc. žmonių ši užduotis buvo sunkiai įveikiama, ir tik du proc., turinčių „ištreniruotas smegenis“, gali ją išspręsti per trumpą laiką.

Jei pavyko rasti paveikslėlyje pasislėpusį gyvūną, tai gali reikšti, kad turite išskirtinių vaizdų apdorojimo įgūdžių. Norėdami jį surasti, sutelkite dėmesį į paveikslėlio vidurį, užuot lakstę žvilgsniu po visą vaizdą.

Ar jau pastebėjote gyvūną? Jei ne, didelė tikimybė, kad nustatytas laikas jau ištiksėjo, tačiau galite tęsti toliau, kad išsiaiškintumėte, kiek laiko jums prireiks išspręsti šią užduotį.

Gyvūnas slepiasi visiems puikiai matomoje vietoje, bet jei vis dar jo ieškote, neslinkite žemyn, nes ten bus pateiktas atsakymas. Jūsų ieškomas gyvūnas buvo zebras, kuris puikiai užsimaskavo juodai baltame fone.

Tad ar pavyko rasti pasislėpusį gyvūną? Ar spėjote tai padaryti per aštuonias sekundes? Jei prireikė daugiau laiko, nesijaudinkite, nes kuo dažniau treniruositės, tuo greičiau pavyks išspręsti tokias ir panašaus tipo užduotis bei galvosūkius, be to, kiekvieną kartą spręsdami galvosūkius treniruojate savo smegenis, o tai teikia daug naudos ilgalaikėje perspektyvoje.