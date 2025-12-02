 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Antradienio horoskopas Zodiako ženklams: kai kuriems reikėtų nepamiršti 1 dalyko

2025-12-02 08:05 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 08:05

Ši diena kviečia pradėti ryžtingai, tačiau kartu ragina nepamesti aiškaus tikslo, kad energija nebūtų iššvaistyta smulkmenoms. Diena suteikia impulso imtis veiksmų, todėl verta skirti laiko užduotims, kurios reikalauja greito sprendimo arba drąsesnio žingsnio. Svarbu neskubėti, nes emocijos gali viršyti realius poreikius ir sukelti perdegimo jausmą. Pasaulyje gali matytis daug spontaniškų reakcijų, tačiau būtent todėl verta būti tais, kurie įneša ramybės ir atsakingo žvilgsnio.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Ši diena kviečia pradėti ryžtingai, tačiau kartu ragina nepamesti aiškaus tikslo, kad energija nebūtų iššvaistyta smulkmenoms. Diena suteikia impulso imtis veiksmų, todėl verta skirti laiko užduotims, kurios reikalauja greito sprendimo arba drąsesnio žingsnio. Svarbu neskubėti, nes emocijos gali viršyti realius poreikius ir sukelti perdegimo jausmą. Pasaulyje gali matytis daug spontaniškų reakcijų, tačiau būtent todėl verta būti tais, kurie įneša ramybės ir atsakingo žvilgsnio.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien verta sutelkti dėmesį į asmeninius tikslus, nes vidinė ugnis leis greitai pajudėti pirmyn. Skirkite laiko sprendimams, kurie reikalauja drąsos, nes intuicija ves teisinga kryptimi. Naudinga išbandyti ką nors naujo, kas įkvėps tolesniems žingsniams.

REKLAMA
REKLAMA

JAUTIS. Palanku skirti laiko vidiniam apsivalymui, nes tylos akimirkos padės susidėlioti svarbius klausimus. Rami aplinka leis pastebėti idėjas, kurios anksčiau praslydo pro akis. Vakaras tinkamas lengviems ritualams, susijusiems su atsipalaidavimu.

REKLAMA

DVYNIAI. Energiją naudinga nukreipti į bendrų tikslų stiprinimą, nes šiandien gali rastis naujų įkvėpimų. Bendravimas suteiks aiškumo, todėl verta pasidalinti savo mintimis su tais, kuriais pasitikit. Maži planavimo veiksmai padės apibrėžti ateities kryptį.

VĖŽYS. Diena tinkama profesiniams žingsniams, nes gebėsite aiškiai matyti galimybes. Palanku užbaigti užduotis, kurios reikalavo ryžto arba tvirtesnio požiūrio. Vakaras tinka įvertinti pasiektus rezultatus ir numatyti naują veiklos ritmą.

REKLAMA
REKLAMA

LIŪTAS. Šiandien verta plėsti akiratį, nes įkvėpimas gali rastis iš netikėtos informacijos ar pokalbio. Kelios naujos įžvalgos pažadins norą kurti platesnius planus. Skirkite laiko veikloms, kurios skatina augimą ir žadina smalsumą.

MERGELĖ. Palanku sutelkti jėgas į temas, reikalaujančias gilesnio supratimo, nes ši diena padės aiškiau išgryninti prioritetus. Naudinga peržvelgti santykių ribas ir pasvarstyti, kas gali pagerinti tarpusavio ryšius. Vakare tinka užsiimti ramesnėmis veiklomis, kurios grąžina vidinę ramybę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SVARSTYKLĖS. Energija palanki bendravimui, ypač kai reikia rasti bendrą kryptį ar sustiprinti partnerystę. Atviras dialogas leis lengviau suprasti kitų poreikius ir suderinti skirtingas nuomones. Vakaras tinkamas lengvam pasilepinimui, kuris atgaivins nuotaiką. 

SKORPIONAS. Šiandien verta pasirūpinti kasdieniais reikalais, nes tvarkos palaikymas suteiks aiškumo ir stabilumo. Nedideli pokyčiai rutinoje įneš šviežios energijos. Naudinga rasti laiko kūnui, kad pagerėtų savijauta ir susikaupimas.

REKLAMA

ŠAULYS. Diena palanki kūrybiškumui, nes idėjos atsiras natūraliai ir įkvėps naujiems sumanymams. Skirkite dėmesį veikloms, kurios suteikia džiaugsmo, nes jos atvers kelią naujam entuziazmui. Šiandien gali gimti mintis, į kurią vėliau norėsi gilintis.

OŽIARAGIS. Energiją naudinga nukreipti į namų reikalus, nes maži pokyčiai sustiprins vidinį stabilumą. Palanku apmąstyti ilgalaikius planus, kuriems reikalinga tvirta atrama. Diena tinka ramesniam laikui su artimaisiais, kuris suteiks šilumos.

REKLAMA

VANDENIS. Šiandien verta daugiau bendrauti, nes pokalbiai atneš naujų minčių ir padės rasti sprendimus. Trumpa kelionė ar pasivaikščiojimas gali suteikti aiškumo. Skirkite laiko idėjoms užrašyti, nes jos gali virsti vertingais planais.

ŽUVYS. Diena palanki praktiniams sprendimams, kurie stiprina saugumo pojūtį. Naudinga įvertinti, kokie žingsniai gali pagerinti kasdienę gerovę. Vakaras tinkamas ramiam apmąstymui, kuris padės išlaikyti vidinę darną.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų