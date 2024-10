„Antėja“ atveria naujos kartos laboratoriją: viena pažangiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje

REKLAMA

„30 000 mėginių per dieną apdorojimas – tai jau nebe pasaka, o šiandieninė „Antėja“ realybė. Mūsų vizija visada buvo sujungti pažangiausias technologijas ir atsidavusių specialistų žinias, kad būtų galima atlikti greitesnę, tikslesnę ir išsamesnę diagnostiką. Ši laboratorija yra šio įsipareigojimo įrodymas“, – naujosios laboratorijos atidaryme sakė V. Gedutis.

Įmonės direktoriaus teigimu, ši 14 milijonų eurų siekianti investicija yra viena novatoriškiausių Baltijos regione, išsiskirianti kaip viena pirmųjų visiškai robotizuotų medicininių tyrimų laboratorijų Baltijos šalyse. Tai 2-oji tokio tipo (didelio našumo High Throughput – ang. Didelio našumo) automatizacijos linija Skandinavijos ir Baltijos šalių regione (pirmoji – Osle, Norvegijoje) bei pirmoji pasaulyje, kurią įdiegė pasaulinės „Siemens Healthineers“ projektų valdymo ir įdiegimo komandos, be kitų šalių įsikišimo.

Šis modernus tyrimų centras sukurtas taip, kad jame būtų teikiamos aukščiausios kokybės diagnostikos paslaugos, kurias lemia įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti griežtus standartus. Laboratorijoje įdiegtos pažangios automatizavimo technologijos užtikrina visišką mėginių atsekamumą ir vientisą integraciją tarp įvairių darbo su klientais lygmenų, didindamos diagnostinių tyrimų tikslumą ir efektyvumą.

Pasak „Antėja“ Kauno laboratorijos vedėjos, laboratorinės medicinos gydytojos Rasmos Gatautienės, šiuo metu visiškai automatizuotos sistemos supaprastina procesą nuo mėginio paėmimo iki rezultatų, garantuodamos vienodą ir kokybišką tyrimų atlikimą visame „Antėja“ laboratorijų tinkle.

„Drąsiai galima teigti, kad stipriai išaugome visomis prasmėmis: laboratorija atnaujinta pačia moderniausia ir našiausia įranga, pilnai automatizuotomis pažangiausiomis sistemomis, sukurtomis erdviomis, saugiomis ir patogiomis darbo bei poilsio zonomis, atitinkančiomis visus aukščiausius standartus ir dirbančio personalo poreikius“, – teigė R. Gatautienė.

Vienas iš pagrindinių naujosios laboratorijos projekto kuratorių, „Siemens Healthineers“ Laboratorinės Diagnostikos verslo vadovas Švedijai, Suomijai ir Baltijos šalims Kęstutis Paulius pabrėžia, kad dabartinė sistema laboratorijoje sukurta taip, kad laikui bėgant galėtų būti pritaikoma prie besikeičiančių standartų ar atliekamų tyrimų kiekio.

„Toks lankstumas yra labai svarbus siekiant valdyti didėjančius greitų ir tikslių diagnostikos rezultatų reikalavimus, kartu išlaikant geriausią produktyvumo ir kokybės lygį. Be to, sistemos gebėjimas dirbti su mėginiais autonomiškai, be žmogaus įsikišimo, mažina žmogiškųjų klaidų tikimybę, didina laboratorijos darbuotojų saugumą bei užtikrina aukščiausią pacientų tyrimų rezultatų kokybę“, – atidaryme išskyrė K. Paulius.

„Visa tai nebūtų įmanoma be nenuilstamų mūsų komandos pastangų, kurių profesionalumas ir atsidavimas kasdien skatina mus judėti į priekį. Esu dėkingas visiems, kurie įveikė didžiausius sunkumus, kad ši laboratorija šiandien atvertų duris“, – kalbėjo įmonės direktorius V. Gedutis. „Kartu mes kuriame ne tik geresnę sveikatos priežiūros sistemą, bet ir sveikesnį Lietuvos rytojų.“