5 žingsniai, kaip susikurti nepriekaištingai atrodantį natūralų makiažą

Jei kada nors pažvelgėte į super modelį ir pagalvojote: „ji visai nepasidažiusi ir vis dėlto atrodo pribloškiamai“, veikiausiai apsirikote, nepastebėdamos kokybiškai sukurto natūralaus makiažo įvaizdžio. Visgi, natūralaus makiažo įspūdį sukurti nėra taip sunku, tereikia žinoti kelias gudrybes.

Žingsniai, kaip susikurti natūralų makiažą

Išskiriame TOP 5 patarimus, kaip susikurti natūralų įvaizdį, pasitelkus kelias kosmetikos priemones:

1. Kruopščiai pasirūpinkite veido oda. Švytinti, prižiūrėta oda atrodo sveikai ir puošniai, todėl labai svarbu neužmiršti jos tinkamai drėkinti. Būtent natūraliam makiažo įvaizdžiui sukurti puikiai tiks makiažo pagrindas, kuris vienu metu tiek drėkins odą, tiek paslėps jos trūkumus.

Viena iš tokių tinkamų pasirinkimų – Golden Rose Nude Look drėkinamoji priemonė Tinted, kuri suteiks odai gaivų natūralų efektą. Be to, prisiminkite, jog natūralios ir lygios odos efektui sukurti pakanka kokybiško bei tolygiai padengto makiažo pagrindo, išvengiant papildomų pudros sluoksnių, maskuoklių ir kitų priemonių.

2. Venkite storo makiažo sluoksnio. Kuriant natūralų makiažą, labai svarbu apsiriboti minimaliu makiažo pagrindo, kreminės pudros ar kitų priemonių kiekiu. Tam, kad tolygiai paskirstytumėte, bet neperkrautumėte veido odos kosmetika, naudokite specialią kempinėlę, kuri padės pasiekti švytinčio, natūraliai žvilgaus makiažo efekto.

3. Švelniai perbraukite blakstienas tušu. Siekiant natūralumo, pakanka blakstienas perbraukti tušu vieną kartą ir jas lengvai pašukuoti, kad atrodytų ilgos, bet kuo natūralesnės. Svarstote, kokį kokybišką tušą pasirinkti? Golden Rose siūlo Nude Look blakstienų tušą Full Volume, kurio tekstūra ypač pigmentuota, tad vieno blakstienų perbraukimo tikrai pakaks.

4. Subtiliai paryškinkite lūpas. Rinkitės šiek tiek tamsesnius, nei natūralios lūpų spalvos blizgesį ar dažus, kurie lūpoms suteiks natūralų, tuo pačiu drėkinantį ir ilgai išliekantį atspalvį, pavyzdžiui, Golden Rose Nude Look lūpų dažus Creamy.

5. Antakiams paryškinti rinkitės natūralias spalvas. Antakiai yra vienas svarbiausių natūralaus makiažo akcentų, suteikiančių veidui išraiškingumo, todėl norint išlaikyti šviežumo, lengvumo įvaizdį – svarbu pastarųjų neperkrauti tamsiomis spalvomis. Natūraliam makiažui antakius pakanka sušukuoti ir patepti bespalviu antakių geliu, o jei antakiai itin šviesūs, galima naudoti vienu ar dviem tonais tamsesnį antakių gelį, kuris paryškins šviesius plaukelius.

Kaip atrasti tinkamą makiažo priemonių kokybės ir kainos santykį?

Pasaulinio lygio, jau ne vieną dešimtmetį Lietuvoje puikiai žinomas ir mėgiamas, turkiškas dekoratyvinės kosmetikos prekės ženklas Golden Rose siūlo gausų makiažo priemonių asortimentą, kuriuo susikursite bet kokį norimą ir, žinoma, pritrenkiantį makiažo įvaizdį.

Nuo pat 1983 m. Golden Rose įkūrimo pradžios – tai viena iš svarbiausių kosmetikos sektoriaus korporacijų, kuriai keliami itin aukštos kokybės gamybos ir prieinamų kainų principai. Būtent dėl šio savo išskirtinumo – aukštos kosmetikos kokybės bei prieinamos kainos kiekvienam, Golden Rose asortimentas eksportuojamas į daugiau nei 90 šalių 5 žemynuose, yra puikiai vertinamas vartotojų, o Golden Rose nagų lakas pripažintas vienas iš 5 geriausių pasaulyje.

Stambule kuriama Golden Rose kosmetika gaminama naudojant naujausias technologijas ir taikant šiuolaikišką požiūrį į gamybos procesą, tuo pačiu remiantis ir prieinamų kainų principu. Būtent taip sėkmingai, pasitelkdama 37 metų patirtį Golden Rose tęsia savo kelionę grožio pasaulyje, siekia dar aukštesnės kokybės, nuolatinio augimo bei ragina moteris puoselėti savo grožį ir nebijoti eksperimentuoti su makiažo priemonėmis!

Daugiau apie Golden Rose kosmetikos gamyklą galite pamatyti čia.