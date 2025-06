Iš tiesų oficialiai pora susituokė Lietuvoje, metrikacijos skyriuje, tačiau švęsti išvyko tik dviese – į svajonių salą Tenerifę. Be svečių, be įtampos ir be privalomų tradicijų – tik jie du ir jų meilė. Erika sako, kad tokia šventė buvo geriausias jų priimtas sprendimas.

38-erių Erika atvirai išklojo, apie vestuves užsienyje ir išlaidas: tokios sumos nesitikėjo (15 nuotr.) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) +11 Vestuvinis tortas (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Vestuvinis rėmelis (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Vestuviniai žiedai (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo) Erikos ir jos vyro vestuvės Tenerifėje (nuotr. asm. archyvo)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. 38-erių Erika atvirai išklojo, apie vestuves užsienyje ir išlaidas: tokios sumos nesitikėjo

Vestuvės pranoko visus lūkesčius

Moteris prisimena, kad pradėjo ieškoti informacijos „Facebook“, ar kas nors organizuoja vestuves užsienyje. Būtent taip ji rado vestuvių planuotoją Inetą, kuri pasirūpino viskuo nuo A iki Z – suplanuota šventė Tenerifėje pranoko visus lūkesčius.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes turėjome nusimatę biudžetą, į kurį norėjome įtilpti. Kaip Ineta suorganizavo vestuves, buvo virš mūsų lūkesčių – viskas įėjo: jachtos, automobiliai, viešbučiai, tortai, fotografai. Mes buvome maloniai nustebę, šoke“, – prisimena pašnekovė.

REKLAMA

Erikos teigimu, pirmąją vestuvių dieną viskas prasidėjo lyg iš filmo – į viešbučio kambarį atvyko vizažistė, kuri padarė makiažą, šukuoseną, o kartu pristatė ir gėlių puokštę, kurią Erika buvo išsirinkusi iš anksto. Tuo metu jos vyras buvo išvestas iš kambario.

„Tuomet atvyko raudonas kabrioletas, mes vykome į gražiausias Tenerifės vietas fotografuotis. Vaizdo operatorius filmavo su dronais, motociklininkas taip pat buvo su kamera, kuris filmavo. Buvo daug nuotraukų, vaizdo įrašų“, – pasakoja ji.

REKLAMA

REKLAMA

Grįžę į viešbutį po įspūdingos fotosesijos, sutuoktiniai pavalgė, o Erika persirengė kita suknele – ši, jau skirta ceremonijai, skyrėsi nuo ankstesnės, ryškiai raudonos, kurią vilkėjo fotosesijų metu.

„Viešbučio teritorijoje buvo padaryta ceremonijos vieta. Ten atėjome, buvo viskas gražiai papuošta, gėles taip pat patys išsirinkome. Muzika grojo. Aplinka buvo maloni. Be to, vakarienėje muzikantas grojo smuiku“, – sako moteris.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po ceremonijos netoli viešbučio esančiame restorane pora mėgavosi vestuviniu tortu ir vakariene. Pasak Erikos, meniu buvo galima pasirinkti pagal savo norus, be jokių ribojimų.

„Kadangi norėjome fotosesijos ir jachtoje, antrą vestuvių dieną, ryte po pusryčių, susiruošėme, komanda mus paėmė ir nuvežė į prieplauką.

REKLAMA

Ten plaukėme jachta – buvo šampano, užkandžių, su mumis vyko fotografė, kuri darė nuotraukas. Įspūdžių – labai daug“, – džiaugiasi pašnekovė.

Ji priduria, kad už visą šią šventę Tenerifėje sumokėti pinigai tikrai atsipirko su kaupu – patirtis ir atsiminimai viršijo visus jų lūkesčius.

Vestuvės Tenerifėje: kiek kainavo ir kodėl verta?

Paklausta, kiek finansiškai atsiėjo vestuvės Tenerifėje, Erika teigia, kad bendra suma su viskuo – lėktuvo bilietais, 5 žvaigždučių viešbučiu ir automobiliu – sudarė 3200 eurų.

REKLAMA

„Kokį aptarnavimą suteikė, atrodo, filmuose tik galima tokį pastebėti. <...> Dabar kainos galbūt padidėjusios, nes vis dėlto viskas brangsta, bet tuo metu mes buvome maloniai nustebinti, kad, palyginus, ne tokia didelė suma pinigų, bet įspūdžiai ir kita, ką mums pateikė, buvo tiesiog vau“, – pažymi pašnekovė.

Pasak jos, Lietuvoje vestuvių, fotografų kainos yra „kosminės“, todėl Tenerifėje, Erikos teigimu, viskas gaunasi daug pigiau. Be to, Tenerifės sala žavi gražia, neįprasta gamta ir puikiu oru.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kai šventi vestuves kitur, tai labiau įsimintina. Žinoma, Lietuvoje yra daug gražių vietų ir galima padaryti gražias vestuves, atsižvelgiant į biudžetą. Tačiau jei atsukčiau laiką, vestuves Tenerifėje aš kartočiau“, – sako pašnekovė.

Erika atskleidžia, kad penktųjų vestuvių metinių proga su vyru vėl planuoja simbolinę ceremoniją, o vestuvių planuotoją Inetą ji rekomendavo visiems savo draugams.

REKLAMA

Be to, artimieji, anot Erikos, visiškai palaikė sprendimą švęsti tik dviese – neišreiškė jokio susirūpinimo ar nusivylimo.

„Kai buvome metrikacijos skyriuje, buvo susirašymas, nuėjome į restoraną su tėvais, pašnekėjome, pavalgėme, jie pasveikino, o būtent šventę darėme tik sau“, – užbaigė pokalbį moteris.