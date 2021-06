1 santykių klaida dažnai baigiasi skyrybomis: specialistė pasakė, ką daryti

Pirmiausiai specialistė siūlo įsivaizduoti santykius kaip stalą su keturiomis kojomis. Kiekviena jų simbolizuoja dalykus, kurie sudaro kokybiškų santykių pagrindą.

„Viena stalo koja yra vaikai, kita namai, trečia yra finansai ir ketvirta – seksualiniai santykiai. Toks įsivaizdavimas parodo, kaip svarbu yra subalansuoti visus keturis dalykus. Stalviršį sudaro bendravimas ir kalbėjimas“, – iliustruoja santykius K. Bajorūnienė.

Seksualinį nesuderinamumą paskatina tyla

Geri seksualiniai santykiai daro nemažą įtaką ir sukuriamam ryšiui bei santykių kokybei. Nors tai itin svarbu, dažnai vis dar nepatogu kalbėti lytiškumo temomis, o tai gali vesti prie santykių griūties.

„Seksualiniai santykiai turi labai daug įtakos bendram klimatui poroje. Iš tiesų, individualiame konsultavime, labai dažnai problemos kyla dėl seksualinių santykių. Be klausimų apie tai, ko gero, nei vienos poros terapija neapsieitų ir dažnai būna tokia pati dinamika – kaip seksualiniuose santykiuose, taip yra ir santykiuose bendrai. Apie tai dažnai vengiama, nemokama, nėra įprasta kalbėti, arba yra kažkokie tabu, kurie trukdo komunikuoti“, – aiškino psichologė.

Nesuderinamumas gali būti dvejopas – fiziologinis ir psichologinis. Kalbant apie fiziologinę pusę, atsižvelkite į kiekybę ir kokybę, nes tai du svarbiausi kriterijai sėkmingiems lytiniams santykiams.

„Dažnai šioje vietoje, jeigu pora nutaria apie tai kalbėti, reikia pradėti nuo fiziologijos. Pažiūrėti, ar kiekybiškai mes sutampame, gal vienam dažniau norisi santykių, o kitam rečiau. Tada reikėtų atsižvelgti ir į kokybę. Kad pradžioj būtų lengviau kalbėti, rasti bendrumus, galima, pavyzdžiui, įvertinti dešimtbale sistema“, – pataria specialistė.

Psichologinis aspektas kiek sudėtingesnis. Neretai nemokėjimą kalbėti apie savo norus ir supratimą apie lytiškumą atsinešame iš vaikystės bei paauglystės, o tuo laikotarpiu daug įtakos gali padaryti ir tėvai, ir aplinkiniai.

„Galima pradėti žiūrėti nuo pačios auklėjimo pradžios – koks buvo tėvų požiūris į vaiko lytiškumą, kaip jis vaikui buvo perteikiamas, kaip jie reaguodavo į vaiko natūralų domėjimąsi savimi. Pusantrų, dviejų metų vaikas, kai jau sėdi ant tualeto ar puoduko, jam įdomu pasižiūrėti, kas ten tokio yra, nes jis priima savo kūną kaip vientisą ir natūralų. Tėvai čia gali pradėti formuoti kažkokius tabu, ypač, jei smarkiai sudrausmina vaiką. Tai ateityje gali sąlygoti uždarumą, negebėjimą kalbėti apie pasitenkinimą, lytinius santykius, poreikius, norus, galbūt slopinti juos ar nuslėpti nuo partnerio.“

Psichologė teigia, jog neretai seksualinis nesuderinamumas gali tapti neištikimybės priežastimi, nes esant prastam lytiniam gyvenimui, negauname to, ko tikimės iš santykių ir kartais atsiradusią tuštumą užpildome kito žmogaus glėbyje.

Vyrų ir moterų poreikiai skirtingi

Mylėjimasis – kone vienintelė veikla, kurios metu veikia visi 5 žmogaus pojūčiai: rega, klausa, uoslė, skonis ir lytėjimas. Sugriuvus seksualiniams santykiams, prarandame nemažą dalį sukurto ryšio.

Verta pakalbėti apie skirtingą seksualinių santykių matymą vyro ir moters akimis. Skirtingas supratimas, koks turi būti seksualinis gyvenimas, neretai lemia, kad poroje nėra darnos.

„Esu tikrai susidūrus ne kartą su nuostatomis, kad iš vyro pusės gali būti nuostata, kad kiekvieną kartą sueities metu moteris turi pajausti orgazmą. Jeigu tai yra pradinis taškas, nuo kurio atsispiriama ir einama į seksualinius santykius, pats kontaktas tampa tarsi kažkokiu darbu.

Retai kas kalba apie tai, kad moterys dažniau orientuojasi į patį procesą, o vyrai – į rezultatą. Vyrams statistiškai svarbiau pasiekti orgazmą nei moterims. Seksualinį kontaktą moteris ir nepasiekusi orgazmo galėtų įvertinti kaip gerą, kad jai patiko. Vyras, ko gero, tokio santykio nelaikys geru, nes nebuvo pabaigos, kulminacijos“, – skirtumus dėstė K. Bajorūnienė.

Jei jaučiate, kad jūsų poreikiai skiriasi, niekada per prievartą netenkinkite partnerio. Vyraujantis stereotipas, kad tai – žmonos ar vyro pareiga, yra klaidingas ir galiausiai gali privesti prie skyrybų.

„Kuo ilgesnį laiką mes save stumsim, kad turim patenkinti partnerį, tuo didesnė žalos tikimybė ir patiems santykiams. Tai nepadeda atidėti skyrybų, bet jas skatina. Reikia atsižvelgti į partnerio poreikius, priimant, kad tai nėra ant tavęs užkraunama atsakomybė“, – pataria psichologė.

Specialistė pataria nesistengti būti aiškiaregiais ir kalbėtis. Bandymas nuspėti, ko nori partneris, tikrai neprisideda prie kokybiško seksualinio gyvenimo. Nors sueities metu kalbėti yra neįprasta ir nemalonu, tai gali padėti pajusti malonumą, o po akto negraužti savęs.

„Ką žmonės daro, jie per seksualinius santykius bando įžvelgti, partneriui patiko ar ne. Dažniausiai vengiama klausti, ko norėtum, kaip jautiesi, ar viskas patinka, o galbūt kažko trūksta ar yra per daug. Vietoj to yra bandoma nuspėti, perskaityti mintis iš kažkokio tai elgesio.“

Paįvairinkite seksualinį gyvenimą

Poroje nepavykstant kalbėtis, psichologė rekomenduoja žaidimo forma įsivesti vertinimo sistemą, pavyzdžiui, jau minėtą dešimtbalę sistemą bei praturtinti savo žodyną.

„Problema dažnai ta, kad žmonės nežino, kaip atrasti kalbą, kokia kalbėti santykių metu. Čia nekalbama apie lietuvių, anglų ar prancūzų kalbas, bet kaip pavadinti kūno dalis, nes kartais juos tariant jaučiamės nemaloniai. Galima sugalvoti savo žodžius, kuriuos žinos tik pora“, – pataria specialistė.

Jaučiant, kad poroje nėra seksualinio suderinamumo, vien kalbų gali nepakakti. Lovoje stenkitės eksperimentuoti, išbandyti kažką naujo – tai teigiamai atsilieps jūsų lytiniam gyvenimui.

„Šioje vietoje reiktų paįvairinti seksualinius santykius, juos paaudrinti, kad netaptų monotoniškais ir buitiniais. Šiais laikais yra daug įvairų būdų – nuo tos pačios pornografijos žiūrėjimo kartu iki vaidmenų žaidimų, pagalbinių žaislų įsigijimo. Tai nereiškia, kad tai turi būti naudojama kiekvieno akto metu, bet tai gali būti kaip paįvairinimas.“

Neturėkite nuostatos, kad abu partneriai privalo vienodai norėti sueities. Tai neturi tapti jūsų pareiga, o antrąją pusę patenkinti galite ir kitais būdais, išvengiant lytinio akto.

„Reikia nuimti reikalavimą sau, kad iš abiejų pusių turi būti didelė trauka ir pasiektas didžiausias malonumas. Galime patenkinti partnerį be savo įsitraukimo, tai neprivalo baigtis mano orgazmu. Tame nėra nieko blogo“, – patarimus dalija K. Bajorūnienė.

Vis dėlto, geriausias būdas – kalbėtis. Aptarkite, kiek turėtų trukti preliudija ir pats aktas bei papasakokite, kaip jums maloniausia praleisti kelias minutes po akto.

„Kartais vyrai galvoja, kad preliudija turėtų trukti vos ne valandą, o moteris jau tarsi pradeda nuobodžiauti. Taip pat, kiek turėtų trukti pats aktas – vyrai dažnai mano, kad jis turi būti kuo ilgesnis, tada moteris patirs didesnį malonumą, bet praktikoje kartais būna netgi priešingai. Po seksualinės sueities, kuri vainikuoja aktą, gali būti skirtingi poreikiai. Vienam norisi pagulėti apsikabinus ir pabūti tame, o kitas gali atsistoti iš lovos ir imtis kitos veiklos. Jei partneris nori pagulėti apsikabinęs, jis kitus veiksmus gali priimti kaip atstūmimą, o tai gali daryti įtaką ir kitai sueičiai“, – paaiškino psichologė.