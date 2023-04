1 produktą vadina aukso gysla organizmui: gali sumažinti net aukštą cholesterolį

Sumažinti cholesterolio kiekį galima keliais skirtingais būdais. Laimei, atrodo, kad graikiniai riešutai yra visapusiškai naudingi, paaiškino dietologė. Be to, šis užkandis gali sumažinti cholesterolio kiekį vos per kelias savaites.

Riešutai yra daugiau nei universalus užkandis, tinkantis tiek pikantiškiems, tiek saldiems patiekalams – nuo kedro riešutų pesto iki graikinių riešutų morkų pyrage. Įvairių spalvų, formų ir dydžių smulkūs maisto produktai yra kupini gerųjų riebalų, skaidulų ir baltymų, rašo express.co.uk.

Pakanka vos saujos per dieną

Kalbant apie cholesterolį, svarbiausias dalykas yra suvartojamų riebalų kiekis. Riešutuose gausu nesočiųjų ir mažai sočiųjų riebalų – tai mišinys, kuris gali padėti kontroliuoti cholesterolio kiekį kraujyje, aiškina „Heart UK“.

„Sočiųjų riebalų šaltinius pakeitus maistu, kuriame yra polinesočiųjų riebalų (PUFA), pavyzdžiui, graikiniais riešutais, gali labai sumažėti bendras ir blogojo cholesterolio kiekis“, – sakė dietologė Sian Porter.

Dieta, kurioje gausu PUFA, padeda pagerinti riebalų apykaitą ir mažina trigliceridų bei cholesterolio kiekį.

Kitas naudingas ingredientas, slypintis graikiniuose riešutuose, yra skaidulos, kurios gali padėti blokuoti cholesterolio įsisavinimą į kraują.

Pasak S. Porter, be šių dviejų svarbių savybių, graikiniai riešutai yra vieninteliai riešutai, kuriuose yra didelis kiekis augalinės kilmės nepakeičiamųjų omega-3, žinomų kaip alfa-linoleno rūgštis arba trumpiau ALA.

Dietologė paaiškino, kad maždaug 30 gramų graikinių riešutų yra maždaug 2,7 gramo ALA.

„Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pripažino šio produkto naudą sveikatai bei patvirtino, kad ALA padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje“, – sakė ji.

Žurnale „Nutrition Reviews“ paskelbtuose tyrimuose taip pat patvirtinta, kad graikiniuose riešutuose esanti alfa-linoleno rūgštis (ALA), sumažina cholesterolio kiekį.

Be to, dietologės teigimu, 30 gramų arba vienos saujos graikinių riešutų per dieną turėtų pakakti, kad pajustumėte jų teikiamą naudą.

„Cholesterolio mažinimo sėkmę lemia daugelis faktorių, o dėl daugelio gyvenimo būdo veiksnių ji gali kiekvienam žmogui būti skirtinga“, – sakė S. Porter.

Kadangi didelis cholesterolio kiekis yra įvairių sveikatos problemų, įskaitant širdies ligas ir insultą, rizikos veiksnys, graikiniai riešutai taip pat gali padėti išvengti ir šių ligų.

„Predimed“ tyrimas parodė, kad Viduržemio jūros dieta, į kurią įtraukiami ir graikiniai riešutai, yra siejama su 30 procentų mažesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika ir 46 procentais mažesne insulto rizika, lyginant su mažai riebalų turinčia dieta“, – pridūrė ekspertė.