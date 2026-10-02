1 lietuvių mylimas produktas gali sutrikdyti virškinimą: ragina pasisaugoti

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Rudeniui įsibėgėjus Lietuvos miškuose netrūksta grybautojų, o iš miško parsinešti krepšiai vis dažniau virsta keptų, troškintų, marinuotų ar kitaip paruoštų grybų patiekalais. Tačiau gausus laimikis gali paskatinti ir persistengti.

Pilvo skausmas (nuotr. Pexels/123rf)
GALERIJA (28)

Rudeniui įsibėgėjus Lietuvos miškuose netrūksta grybautojų, o iš miško parsinešti krepšiai vis dažniau virsta keptų, troškintų, marinuotų ar kitaip paruoštų grybų patiekalais. Tačiau gausus laimikis gali paskatinti ir persistengti.

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„Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė primena, kad net ir gerai pažįstami valgomi grybai nėra lengvas maistas – netinkamai juos paruošus ar suvalgius per daug gali sutrikti virškinimas.

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FOTOGALERIJA. Miškas ir grybai

Vertingi, tačiau virškinimo sistemai – nemenkas darbas

Grybai vertinami ne vien dėl skonio. Jų sudėtyje yra daug vandens, ląstelienos, baltymų, fermentų, B grupės vitaminų, antioksidantų ir įvairių mineralinių medžiagų. Vis dėlto maistinė vertė nereiškia, kad grybų galima valgyti neribotai.

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Pasak V. Bečelytės, patyrę grybautojai dažniausiai gerai pažįsta renkamas rūšis, žino, kaip jas tinkamai paruošti, ir į mišką vyksta ne pirmą sezoną. Tačiau rudenį grybauti susiruošia ir tie, kuriems tai – labiau savaitgalio pramoga, galimybė pabūti gamtoje ir kartu parsivežti miško gėrybių.

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„Viena dažniausių klaidų – pamiršti, kad grybai yra gana sunkiai virškinamas maistas. Problemų gali kilti ir tuomet, kai jie nepakankamai kruopščiai nuvalomi ar paruošiami, o prie stalo prarandamas saikas. Tuomet žmonės gali jausti pilvo pūtimą, tempimą ar sunkumą skrandyje, rėmenį, pykinimą, raugėjimą. Sunkesniais atvejais gali prasidėti šleikštulys ar vėmimas“, – sako vaistininkė.

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Kodėl po grybų vakarienės gali apsunkti skrandis?

Viena priežasčių, kodėl net valgomi grybai kai kuriems žmonėms tampa tikru išbandymu, – jų sudėtyje esantis chitinas. Ši medžiaga padeda grybams iš- laikyti struktūrą, tačiau žmogaus organizmui ją suvirškinti nėra paprasta. Virškinimą gali apsunkinti ir grybuose esančios skaidulos bei baltymai.

Dar didesnis krūvis virškinimo sistemai tenka tada, kai grybai ruošiami su gausiu kiekiu riebių priedų.

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„Grybai neretai valgomi su grietine, spirgučiais, riebiais ar majonezo pagrindo padažais. Tokie deriniai virškinimo sistemai gali būti gerokai sunkesni. Jei kartu vartojamas alkoholis, krūvis dar padidėja. Todėl net ir pačiame grybavimo sezono įkarštyje, kai norisi išbandyti kuo daugiau patiekalų, svarbu nepamiršti saiko, gerti pakankamai vandens, kartu rinktis daržovių ir po valgio šiek tiek pajudėti“, – pataria V. Bečelytė.

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Grybų patiekalus taip pat rekomenduojama riboti žmonėms, sergantiems inkstų, kepenų ar virškinimo sistemos ligomis, besilaukiančioms moterims ir vaikams.

Pilnas krepšys – dar ne vakarienė: svarbu tinkamai paruošti

Rudenį parsinešus gausesnį grybų laimikį, nereikėtų skubėti kuo greičiau jo sudėti į keptuvę. Pirmiausia grybus būtina kruopščiai perrinkti, nuvalyti ir apžiūrėti. Reikėtų įsitikinti, kad jie nėra supeliję, sukirmiję ar pažeisti vabzdžių.

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Nuvalytus grybus galima nuplauti ir pamirkyti pasūdytame vandenyje, prireikus šį procesą pakartoti. Vis dėlto vien kruopštaus plovimo nepakanka.

„Tai, kad grybas atrodo švarus, dar nereiškia, jog jį saugu valgyti termiškai neapdorotą. Ant grybų gali būti įvairių mikroorganizmų, be to, tam tikrų medžiagų yra ir pačiuose grybuose. Todėl labai svarbus tinkamas terminis apdorojimas – virimas, kepimas ar troškinimas“, – pabrėžia vaistininkė.

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Aukšta temperatūra padeda grybus ne tik paruošti saugiau, bet ir palengvina kai kurių juose esančių medžiagų pasisavinimą. Dalį rudens laimikio galima iš- saugoti ir ilgesniam laikui – grybus džiovinti, rauginti ar sūdyti.

Ką daryti, jei po grybų vaišių pasijutote prastai?

Jeigu po grybų patiekalo atsiranda sunkumo jausmas, pilvo pūtimas ar kiti nestiprūs virškinimo sutrikimai, pirmiausia svarbu nepamiršti skysčių. Galima gerti vandens, ramunėlių, pipirmėčių, imbiero ar kmynų arbatos, o savijautai leidžiant – lengvai pajudėti.

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Jei virškinimo sutrikimai nepraeina, vaistininkė rekomenduoja dėl tinkamiausių priemonių pasitarti su vaistininku ar kitu sveikatos priežiūros specialistu. Svarbu atskirti paprastą persivalgymą nuo galimo apsinuodijimo grybais – ypač jei savijauta ryškiai blogėja, atsiranda stiprus pykinimas, vėmimas ar kiti neįprasti simptomai.

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Grybavimo sezono įkarštis – puikus metas mėgautis miško gėrybėmis, tačiau gausus derlius neturėtų reikšti gausių porcijų. Kruopštus grybų atrinkimas, tinkamas jų paruošimas ir saikas prie stalo gali padėti išvengti situacijos, kai malonus pasivaikščiojimas miške baigiasi nemaloniais virškinimo sutrikimais.

Teksto autorė: Goda Ivaškevičiūtė

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