Sekmadienį Vilkyčių trasoje – paskutinės šiemet tarptautinės ralio kroso varžybos su 80 dalyvių

Itin daug intrigos žada klasės „Super 1600“ dalyvių sąrašas. Jame – net aštuoni dalyviai. Po keturis lenktynininkus į Vilkyčius deleguoja Lietuva ir Estija. Mūsų šalies spalvas čia gins ir dėl asmeninės įskaitos taškų kovos tautiečiai Valdas Mikužis, Audrius Kragas, Rytis Gurklys ir Kęstutis Skiezgilas.

„Lada RX“ įskaitoje tradiciškai varžysis Latvijos atstovai. Jie čia pateikė šešias paraiškas. Gana solidžiai šįkart atrodys ir vienintelė bagių klasė ralio kroso varžybose – „Extreme“. Tarp aštuonių šios kategorijos sportininkų galima rasti ir Lietuvos vėliavą. Ją ant savo „Hornet R1“ bagio vešis ir dėl pozicijų kovos Matas Zavarskis.

REKLAMA

REKLAMA

Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (50 nuotr.) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) +46 Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių) Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse (nuotr. Organizatorių)

(50 nuotr.) FOTOGALERIJA. Autokroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse

„Dabar kaip tik esu garaže prie bagio, vyksta paskutinieji darbai. Bagis ore, be ratų. Viskas išplauta, peržiūrėta, perveržta, nudažyta. Manau, kad esu pasiruošęs. Bus tikrai įdomios varžybose. Sezone kovoju dėl čempiono vardo. Iki Janio Baumanio man trūksta devynių taškų. Žiūrėsime, kaip seksis Vilkyčiuose. Bus varžovų ir iš Estijos, tai tikrai laukia įdomios varžybos, nebūsime trise. Be to, laukia nauja konfigūracija. Reikės priprasti, nes tos vietos kroso trasoje nesu važiavęs. Tačiau tam yra treniruotės. Manau, kad viskas bus gerai“, - sakė Matas Zavarskis.

REKLAMA

Į Vilkyčius atvyksta ir gausios BMW RX 3000 klasės pajėgos. Čia registruota net 17 dalyvių. Šios klasės gretose žiūrovai galės palaikyti ir vieną savo tautietį. Tarp gausaus būrio latvių ir vieno esto čia startuos ir lietuvis Lukas Sidabras.

„Super 2000“ klasėje intrigos irgi netrūks. Paraiškas startuoti Vilkyčiuose jau pateikė devyni dalyviai. Mūsų šaliai čia atstovaus Gintautas Norkus, Rokas Jakubauskas bei Mindaugas ir Mantas Sidabrai. „Super Cars“ kategorijoje išvysime penkis dalyvius, tarp kurių ir Lietuvos ralio kroso pažiba – Paulius Pleskovas.

REKLAMA

REKLAMA

Pati gausiausia klasė Vilkyčiuose bus „Yaris 1000“. Joje startuos ir šeši lietuviai – Darvidas Šarkūnas, Paulius Danilevičius, Martynas Mickus, Germantas Geležinis, Radvilas Zaltauskas bei Kernius Šulinskas. Pastarasis yra sezono lyderis, tad Vilkyčiuose tikisi dar labiau padidinti savo turimą septynių taškų pranašumą prieš artimiausią persekiotoją ir kitus oponentus.

„Pasiruošimas jau į pabaigą. Praėjusiame etape nieko nesulaužėme, buvo tik kosmetiniai kėbulo darbai. Vilkyčiuose bus tikrai įdomu, nes sezone laikausi pirmoje vietoje. Reikia likusius du etapus suvažiuoti „all-in“ ir be klaidų. Nauja konfigūracija tikrai negąsdina, reikės tik priprasti per treniruotes“, - kalbėjo Kernius Šulinskas.

„Yaris 1300“ įskaitoje startuos keturi dalyviai, kurių gretose bus ir lietuvis, ASK „Vilkyčiai“ atstovas Nikita Iljin. Kol kas trys dalyviai registruoti „Touring BRX“ klasėje. Visi jie į Vilkyčius atvyks iš Estijos.