„Ring Challenge“ varžybų dalyviai žiūroovus stebino artima ir agresyvia kova

Nauja klasė įnešė daugiau intrigos

Į priešpaskutinį Lietuvos žiedinių lenktynių B ir C lygų etapą Nemuno žiede susirinkę žiūrovai po varžybų išpūtę akis ir linksėdami galvomis stebėjosi, kad senai nematė tiek veiksmo trasoje. Drąsūs lenkimai starto finišo tiesėje įrengtuose greičio mažinimo vingiuose, ties ąžuolo, ir net šakių posūkiais, intensyvios gaudynės, artimos dvikovos, ir žinoma, kontaktai „Ring Challenge powered by PRO BRO“ antrąjį etapą pavertė įsimintinais.

Tikėtina, kad prie to daugiausiai prisidėjo visiškai nauja, dalyvių inicijuota „Turbo Trophy“ klasė, kurioje visi varžosi panašaus pajėgumo 2 litrų turbininius variklius turinčiais automobiliais. Tai – vos antrosios šios kategorijos lenktynės, kurios surinko 5-is dalyvius į šią klasę. Įdomu tai, kad greičiu nebrangūs turbininiai hečbekai buvo panašūs į „BMW 325 Cup“ automobilius, taigi kova dėl pozicijų vyko ir tarp skirtingų klasių dalyvių.

REKLAMA

REKLAMA

Sprinto varžybų dalyviai šeštadienį turėjo du važiavimus po 12 ratų. „Turbo Trophy“ įskaitoje greičiausių trejetukai maišėsi nuolat, ir galiausiai, etapo nugalėtoju tapo stabiliai, abu kartus antroje vietoje finišavęs Ovidijus Latoža su „Seat Leon“. Antroje vietoje liko pirmąjį važiavimą laimėjęs, tačiau antrame prieš pat finišą ratą sudaužęs ir trečioje vietoje iki languotos vėliavos išsilaikęs Donatas Janulevičius su „Volkswagen Golf GTI“, o trečiąją vietą pelnė antrose lenktynėse varžovų klaidomis pasinaudojęs ir nugalėjęs Martynas Kudakas, taip pat su „Volkswagen Golf“.

REKLAMA

Ne ką mažiau intensyvi kova vyko ir RB3000 kategorijoje, kurioje visi dalyviai važiavo su BMW automobiliais. Čia nepavejamas buvo naują bolidą išsitraukęs Dovydas Najus, tačiau dėl antros ir trečios vietos virė itin intensyvi kova tarp Tado Kaušakio ir Arnoldo Pūkio. Vienas greitesnis posūkiuose, kito automobilis galingesnis tiesiojoje, tad pirmame važiavime sulipę priekiniu ir galiniu bamperiais jie žaidė katės ir pelės gaudynes, antrame mainėsi pozicijomis, o jiems į atlapus kabinosi ir Aurimas Kairys. Susumavus rezultatus Arnoldas iškovojo antrą vietą, o Tadas – trečiąją.

REKLAMA

REKLAMA

„Turbo Trophy“ įskaitos fronto linijoje kovėsi ir „BMW 325 Cup“ automobiliais važiavę sportininkai. Pirmajame važiavime gerą rezultatą parodė Vytis Kulikauskas, o Algirdas Plečkaitis sprogus padangai priešpaskutiniame rate įspūdingai susisuko, ir nors baigė lenktynes nepasiekęs finišo vėliavos, jis buvo įveikęs pakankamai ratų, kad būtų užskaitytas rezultatas. Antrajame važiavime anksti pasitraukė Vytis Kulikauskas, o Algirdas finišavo, ir tapo klasės laimėtoju.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Deja, važiavimuose nepasirodė perspektyvus 15-metis Orestas Burgaila, galėjęs būti vienu iš greičiausių. Prieš pat startą neužsivedė jo „Honda Civic“ variklis. Tuo tarpu be didesnės intrigos lenktynes bendroje įskaitoje laimėjo vienintelis GT klasėje su „Audi S4“ važiavęs Karolis Blėdis.

„Ring Challenge“ čempionato antras etapas (78 nuotr.) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) +74 „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio) „Ring Challenge“ čempionato antras etapas (nuotr. Egidijaus Babelio)

(78 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Ring Challenge“ čempionato antras etapas

„Time Attack“ greičiausieji

Tarp sprinto važiavimų tiek žiūrovai, tiek dalyviai turėjo progą susipažinti su „Liqui Moly“ ir „Sonax“ produkcija, ir žinoma, stebėti „Time Attack“ sesijas, kuriose taip pat vyko artima kova. Į lenktynes laikui susirinko beveik 60 tiek mėgėjų, tiek profesionalų, sekundžių dalimis kovojusių dėl pozicijų, kurios konvertuojasi į taškus, metų gale nulemsiančius čempionus.

REKLAMA

PRO įskaitoje, ir absoliučiai tą dieną greičiausias buvo vėlgi, Karolis Blėdis su „Audi S4“, ratą apvažiavęs per 1:14.881 min. Antras – tuo pačiu automobiliu lėkęs komandos draugas Tomas Isiūnas buvo puse sekundės lėtesnis. Trečias – PRO2000 įskaitos atstovas, patyręs vilkas Andrius Keblys, su „Honda Civic“, davęs malkų ir galingesniais automobiliais važiavusiems varžovams. Jis Nemuno žiedą apvažiavo per 1:16.277 min. PRO3000 greičiausias buvo Laurynas Savickas, su BMW123D ratą apvažiavęs per 1:21.471 min, o „BMW 325 Cup“ klasėje – Algirdas Plečkaitis, parodęs 1:22.165 laiką.

REKLAMA

„STOCK“ ir „Semi PRO“ įskaitų, kuriose galima važiuoti ir su standartiniais automobiliais, dalyviai važiavo lėtesnę trasos konfigūraciją su dviem papildomomis greičio mažinimo zonomis prieš pavojingiausias trasos vietas. Natūralu, kad jų laikai bus prastesni, nei PRO įskaitų, tačiau kai kurie dalyviai demonstravo tokį tempą, lyg papildomų kliūčių ir nebūtų buvę.

Grečiausias tarp standartinių arba modifikuotų automobilių tą dieną buvo Simonas Balčiūnas, ratą su BMW E36 įveikęs per 1:19.637 min. Jis nugalėjo OC4 klasėje. OC3 kategorijoje greičiausias buvo Jordanas Kubilius su BMW 323, ratą apvažiavęs per 1:21.074. OC2 kategorijoje laimėjo svečias iš Latvijos Edvins Vansovis su „Honda Civic“. Jo rezultatas - 1:26.063. Istorinių automobilių įskaitoje greičiausias buvo Edvinas Maslauskas su „Honda Civic“, ratą apvažiavęs per 1:26.605.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tarp standartinių automobilių, kurie važiuoja SGC klasėse greičiausias buvo Karolis Vainalavičius su „Porsche 911“, ratą įveikęs per 1:22.347, ir nugalėjęs SGC4 kategorijoje. SGC3 laimėtojas – Gitaras Čepulis su BMW E46, apskriejęs Nemuno žiedą per 1:23.869. 1:25.798 min rato įveikimo laiko užteko Orestui Burgailai, kad jis pasiektų pergalę SGC2 klasėje su „Honda Civic“.

Paskutinis „Ring Challenge powered by PRO BRO“ etapas Kačerginės Nemuno žiede vyks rugsėjo 28 dieną.