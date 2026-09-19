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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Lietuvos kartingo čempionui atsivėrė netikėta galimybė: kovos dėl kelialapio į pasaulines pirmenybes

2026-09-19 11:41 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-19 11:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos kartingo čempiono titulą MINI klasėje iškovojusiam Gordey Dulev sezonas dar nesibaigė. Jau šį savaitgalį jaunojo sportininko laukia dar viena svarbi kova – Kandavos kartodrome Latvijoje vyksiantis finalinis „ROTAX“ sezono etapas, kuriame spręsis ir kelialapių į pasaulinį „ROTAX Grand Finals“ finalą likimas.

Gordey Dulev (nuotr. komandos archyvo)

Lietuvos kartingo čempiono titulą MINI klasėje iškovojusiam Gordey Dulev sezonas dar nesibaigė. Jau šį savaitgalį jaunojo sportininko laukia dar viena svarbi kova – Kandavos kartodrome Latvijoje vyksiantis finalinis „ROTAX“ sezono etapas, kuriame spręsis ir kelialapių į pasaulinį „ROTAX Grand Finals“ finalą likimas.

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Lietuvos kartingo čempionatas praėjusį savaitgalį baigėsi Anykščiuose. MINI klasėje kova dėl titulo tęsėsi iki pat paskutinio etapo, o sezono nugalėtoju galiausiai tapo G. Dulev. Lietuvos kartingo federacija skelbia, kad lyderiai paskutinėse varžybose keitėsi ne kartą, tačiau finale geriausiai pasirodęs G. Dulev užsitikrino ir šalies čempiono titulą.

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Ilgai švęsti pergalės sportininkui nėra kada. Rugsėjo 18–19 dienomis Kandavos kartodrome vyks paskutinis „ROTAX“ sezono etapas, kuriame susitiks Lietuvos, Latvijos ir Estijos sportininkai.

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Būtent po šių varžybų paaiškės, kurie Baltijos šalių lenktynininkai iškovos kelialapius į svarbiausias metų „ROTAX“ varžybas. G. Dulev prieš finalinį etapą išlieka tarp dėl tokios galimybės kovojančių sportininkų.

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Kelialapis atvertų duris į pasaulio finalą

„ROTAX Grand Finals“ laikomas svarbiausiu šios kartingo serijos metų renginiu. Į jį nepatenkama vien užsiregistravus – vietas finale sportininkai turi iškovoti nacionaliniuose, regioniniuose ar tarptautiniuose „ROTAX“ čempionatuose.

Šiemet finalas lapkričio 7–14 dienomis vyks Portugalijoje, Portimauno „Kartódromo Internacional do Algarve“ trasoje. Organizatoriai skelbia, kad varžybose laukiama 432 sportininkų iš daugiau kaip 60 valstybių.

Vienas iš jų gali būti ir G. Dulev. Po Lietuvos čempiono titulo Kandavoje jo laukia paskutinis šio sezono išbandymas – kova dėl galimybės Lietuvai atstovauti pasauliniame „ROTAX Grand Finals“ finale.

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