Lietuvos kartingo čempionui atsivėrė netikėta galimybė: kovos dėl kelialapio į pasaulines pirmenybes

Lietuvos kartingo čempionatas praėjusį savaitgalį baigėsi Anykščiuose. MINI klasėje kova dėl titulo tęsėsi iki pat paskutinio etapo, o sezono nugalėtoju galiausiai tapo G. Dulev. Lietuvos kartingo federacija skelbia, kad lyderiai paskutinėse varžybose keitėsi ne kartą, tačiau finale geriausiai pasirodęs G. Dulev užsitikrino ir šalies čempiono titulą.
Ilgai švęsti pergalės sportininkui nėra kada. Rugsėjo 18–19 dienomis Kandavos kartodrome vyks paskutinis „ROTAX“ sezono etapas, kuriame susitiks Lietuvos, Latvijos ir Estijos sportininkai.
Būtent po šių varžybų paaiškės, kurie Baltijos šalių lenktynininkai iškovos kelialapius į svarbiausias metų „ROTAX“ varžybas. G. Dulev prieš finalinį etapą išlieka tarp dėl tokios galimybės kovojančių sportininkų.
Kelialapis atvertų duris į pasaulio finalą
„ROTAX Grand Finals“ laikomas svarbiausiu šios kartingo serijos metų renginiu. Į jį nepatenkama vien užsiregistravus – vietas finale sportininkai turi iškovoti nacionaliniuose, regioniniuose ar tarptautiniuose „ROTAX“ čempionatuose.
Šiemet finalas lapkričio 7–14 dienomis vyks Portugalijoje, Portimauno „Kartódromo Internacional do Algarve“ trasoje. Organizatoriai skelbia, kad varžybose laukiama 432 sportininkų iš daugiau kaip 60 valstybių.
Vienas iš jų gali būti ir G. Dulev. Po Lietuvos čempiono titulo Kandavoje jo laukia paskutinis šio sezono išbandymas – kova dėl galimybės Lietuvai atstovauti pasauliniame „ROTAX Grand Finals“ finale.
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