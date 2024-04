Automobilių gamintojams siekiant patenkinti vis griežtėjančius Europos Sąjungos emisijų reikalavimus, daugelio markių gamose atsirado hibridinę arba elektrinę pavarą turinčios transporto priemonės, kurios, teoriškai, yra visa galva pranašesnės už senamadiškus, bet laiko patikrintus pasirinkimus.

Atsižvelgiant į rinkoje esamą padėtį, laikas atsakyti į daugeliui vairuotojų aktualų klausimą – Hibridinis ar elektrinis automobilis? Kurį pasirinkti?

Elektromobilis – madingas pasirinkimas?

Elektromobiliai – šiandien labai dažnai aptariamas automobilio tipas, kuris vairuotojus padalina į dvi stovyklas. Vieni stengiasi įrodyti elektromobilių pranašumus, kiti – gina vidaus degimo variklį. Vis dėlto, į elektromobilius tiesiog pasižiūrėkime realistiškai.

Didžiausias elektromobilių pranašumas – mažesni eksploatacijos kaštai. Planinių aptarnavimų metu, blogiausiu atveju, turėsite pakeisti stabdžių kaladėles, aušinimo skystį ir oro filtrą, tad vien šioje srityje kasmet sugebėsite sutaupyti bent po kelis šimtus eurų.

Sutaupyti taip pat padės galimybė elektromobilį įkrauti namuose įrengtoje įkrovimo stotelėje. Kaip ir su elektromobilio įsigijimu, pirminė investicija į asmeninę įkrovimo stotelę kainuos nuo maždaug 600 eurų, tačiau tuomet nebūsite priklausomi nuo viešų įkrovimo stotelių, kuriose vienas elektromobilio įkrovimas, priklausomai nuo baterijos talpos ir kWh kainos, gali svyruoti nuo 15 iki 30 eurų, ar daugiau.

Elektromobiliai turi ženklų pranašumą komforto ir dinamikos srityse. Nesvarbu, ar tai būtų mažytis „Fiat 500e“ ar prabangus ir didingas „Mercedes-Benz EQS“ – elektromobiliai važiuos tyliau ir užtikrinčiau, bet ar šių argumentų jums užteks, jog sugebėtumėte į šalį mesti tradicinio automobilio raktelius? Ko gero, kad ne.

Žvelgiant per praktinę automobilio eksploatacijos prizmę, elektromobiliai turi du esminius trūkumus: ne visiems priimtiną baterijos įkrovimo trukmę ir lūkesčių nepateisinantį nuvažiuojamą atstumą, kurį labai stipriai veikia oro temperatūrų svyravimai. Ypač žiemą.

Oro temperatūrai nukritus žemiau nulio ar pasiekus -10 ar -15, elektromobilio nuvažiuojamas atstumas vidutiniškai krenta iki 50 proc. Žemesnėje oro temperatūroje taip pat sulėtėja baterijos įkrovimo sparta, todėl tikėtina, jog net ir idealiausiomis sąlygomis nesugebėsite pasiekti vasarą matomo baterijos įkrovimo piko.

Atsižvelgus į visas elektromobilio eksploatacijos ypatybes, neskubėkite rinktis elektromobilio su pačia didžiausia baterijos talpa tikėdamiesi sumažinti sustojimų įkrovimo stotelėse vizitų skaičių. Rinkdamiesi elektromobilį būtinai atsižvelkite į bendrą jo efektyvumą. Palyginkite dviejų ar bent trijų labiausiai dominančių modelių baterijos talpą, nuvažiuojamą atstumą, energijos sąnaudas ir žinoma – įkrovimo spartą.

Tik įvertinę šiuos veiksnius skirkite dėmesį konkrečioms elektromobilio savybėms: komfortui, praktiškumui, technologijų veikimui, gamintojo garantijai, lizingo įmokai ir kitoms charakteristikoms.

Privalumai

Tolygi ir užtikrinta akceleracija

Minimalios išlaidos eksploatacijai

Komfortas

Trūkumai

Įsigijimo kaina

Ilgas baterijų įkrovimo laikas

Išliekamoji vertė

„Mild-Hybrid“ – lengvasis hibridas

Automobilių gamintojai, vis dažniau, savo modelių gamas plečia su daugelį vairuotojų klaidinančia hibridine pavara – „Mild-Hybrid“.

Tai – nėra pilnavertis hibridas. Tai – gerokai paprastesnė hibridinė pavara, kurios pagrindinė užduotis – sumažinti CO2 emisijas, sumažinti degalų sąnaudas, bei palengvinti vidaus degimo variklio darbą, kiekvieną kartą, kai paspaudžiate akceleratorių.

Automobiliai, turintys „Mild-Hybrid“ pavarą, variklio skyriuje turi papildomą starterį-generatorių, kuris tiekia elektros energiją, kai pagrindinis vidaus degimo (benzininis arba dyzelinis) variklis yra išjungtas, kartu padeda greitai jį užvesti sustojus prie sankryžos.

Kaip ir minėjome anksčiau – „Mild-Hybrid“ pavara nesuteikia galimybės važiuoti ar įsibėgėti naudojant vien elektros energiją. Galimybė tai padaryti būna labai trumpa, pavyzdžiui, riedant nuo kalno arba labai lengvai minint akceleratoriaus pedalą, tiesioje it styga kelio atkarpoje.

Priklausomai nuo važiavimo sąlygų ir vairavimo stiliaus, automobilis turintis „Mild-Hybrid“ pavarą gali 100 kilometrų nuvažiuoti suvartodamas nuo 1 iki 5 litrų mažiau degalų. Kita vertus, papildomas kompleksiškumas ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti finansine našta.

Automobiliuose su „Mild–Hybrid“ pavara papildomai montuojamas ličio jonų akumuliatorius, kuris nėra pigus. Naudoto akumuliatoriaus kaina gali prasidėti nuo maždaug 300 eurų, o naujo – nuo 1 000 eurų ir daugiau. Be to, norint pakeisti akumuliatorių, tai turėsite padaryti oficialioje atstovybėje. Kompiuterinės diagnostikos metu akumuliatorius yra pririšamas prie automobilio.

Privalumai

Sugeba padidinti vidaus degimo variklio efektyvumą

Prisideda prie geresnės dinamikos

Juntama pagalba taupant kurą

Trūkumai

CO2 emisijos išlieka beveik identiškos

Papildomi agregatai sufleruoja, jog ateityje eksploatacijai reikės išleisti daugiau

Neleidžia važiuoti naudojant tik elektros energiją

Hibridas – optimaliausias pasirinkimas?

Nemaža dalis gamintojų mano, jog visų problemų sprendimo būdas yra tradicinė ir laiko patikrinta hibridinė pavara. Bent jau dabar – hibridinė pavara atrodo kaip idealus kompromisas tarp senamadiškų vidaus degimo variklių ir tylių bei našių elektromobilių.

„Toyota“ ir „Lexus“ šioje srityje turi daugiausiai patirties, todėl nenuostabu, jog hibridinė pavara šios markės mašinose veikia sklandžiausiai, o ir įvairios patikimumo ataskaitos rodo, jog „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliuose pritaikyti inžineriniai sprendimai neturėtų kelti didelių problemų.

Universalumas – didžiausia ir pati patraukliausia hibridų savybė. Mieste, kur gatvėse vyrauja nedideli greičiai, hibridai gali tam tikrą atstumą įveikti naudojant tik elektros energiją. Net ir važiuojant užmiestyje, elektros variklis ir elektros energija esanti baterija nuolatos stengiasi sumažinti krūvį, tenkantį vidaus degimo varikliui, o tai, galiausiai, transformuojasi į mažesnes degalų sąnaudas.

Tik nesuklyskite pagalvoję, jog hibridai gali visapusiškai pakeisti aukštus efektyvumo rodiklius demonstruojančius dyzelius. Užmiestyje ir greitkelyje, automobiliai su dyzeliniais varikliais visada bus pranašesni, tačiau hibridai gali būti labai patraukli alternatyva tarp automobilių, turinčių tik benzininį variklį ir jūsų asmeninių lūkesčių nepateisinančių elektromobilių.

Privalumai

Laiko išbandyta technologija

Mieste arba mažu greičiu galima važiuoti naudojant tik elektros energiją

Turint nesunkią dešinę koją – taupus

Trūkumai

Degalų sąnaudos važiuojant didesniu greičiu

Dėl automobilyje sumontuotų baterijų nukenčia bagažinės talpa

Papildomos išlaidos svarbių komponentų priežiūrai

Iš tinklo įkraunamas hibridas – brangus pasirinkimas

Šį hibridinį automobilių tipą yra labiausiai pamėgę gamintojai iš senojo žemyno, mat ši komponuotė padeda efektyviausiai sumažinti vidutinę CO2 emisiją, o Vakarų Europoje – tai labai svarbu.

Šiandien naujų ir naudotų automobilių rinkoje galima sutikti iš tinklo įkraunamų (Plug-In) hibridų, galinčių vien elektra nuvažiuoti nuo 50 iki 100 kilometrų, o išsikrovus baterijai toliau galli važiuoti naudodami vidaus degimo variklį. Atrodo labai praktiška ir patogu – juk daugelio žmonių darbo dienos rida neviršija pusšimčio kilometrų, o ilgesnėms kelionėms naudojamas benzininis ar dyzelinis agregatas.

Tačiau įkraunami hibridai kainuoja gerokai daugiau nei tik tradicinį variklį turintys automobiliai – neretai tas kainų skirtumas yra 30–50 proc., tad tokios technologijos finansine prasme gali pasirodyti nenaudingos.

Be to, iš tinklo įkraunamus hibridus reikia įkrauti – per kelias valandas tai galima padaryti iš bet kuriuose namuose esančio paprasto elektros lizdo arba sustojus viešoje įkrovimo stotelėje. Neįkrautas modelis veiks tik kaip paprastas hibridinis automobilis – važiuoti tik elektra pavyks, tačiau labai neilgai.

Privalumai

Galimybė mieste važiuoti naudojant tik elektros energiją

Užtruksite, kol išnaudosite vieną degalų baką

Nereikia jaudintis, jog išsikrovus baterijoms turėsite sustoti

Trūkumai

Įsigijo kaina

Pernelyg maža tokio tipo automobilių pasiūla

Eksploatacijos kaštai

Vandenilis – potencialo turinti technologija

Daugelis automobilių pramonės ekspertų mano, jog vandenilis – ateities technologija, kuri ilgainiui pakeis vidaus degimo variklius bei šiuo metu naudojamus elektromobilius. O ir atrodo, jog priežasčių taip manyti yra ne viena ir ne dvi.

Vandenilis yra vienas iš labiausiai paplitusių cheminių elementų. Būtent dėl šios priežasties vis daugiau žmonių nori jį paversti naudingu. Didžiausia bėda yra ta, jog norint jį naudoti, iš pradžių reikia jį pagaminti. Įprastai vandenilis išgaunamas cheminiu būdu iš iškastinio kuro arba iš gamtinių dujų. Vandenilį taip pat galima išgauti iš vandens biologinių procesų, tačiau dabar šie metodai laikomi pernelyg brangiais ir neekonomiškais.

Nepaisant to, anksčiau ar vėliau, vandenilio gavyba pasieks kritinį tašką, kuris leis jį išgauti neteršiant gamtos arba gamtai darant minimalią žalą, o tada mūsų visų laukia spartus vandeniliu varomų automobilių progresas.

Šiuo metu Vokietijoje galima surasti 50 vandenilio degalinių. Ilgalaikėje perspektyvoje degalinių tinklą planuojama praplėsti iki 90, tačiau kaip ir visos naujos technologijos, taip ir ši dar yra labai ankstyvoje stadijoje.

Kaip ir minėjome anksčiau, vandeniliu varomi automobiliai turi šviesią ateitį, bet visiems vairuotojams dar reikia palaukti, kol pasieksime visiems priimtiną tašką.

Privalumai

Galimybė nuvažiuoti ilgus atstumus

Greitas ir neskausmingas degalų bako papildymas

Automobilio „wheel-to-wheel“ emisijos – nulinės

Trūkumai