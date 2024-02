Apleistą Kėdainių aerodromą sieks paversti automobilių sporto kompleksu: nori jau pavasarį rengti varžybas

Kėdainių aerodromas nėra nauja vieta automobilių sporto gerbėjams. Čia dar prieš keletą metų aktyviai buvo organizuojamos drago, drifto treniruotės, automobilių klubų sezono atidarymo ir uždarymo renginiai, tačiau pastaruosius porą metų Kėdainių aerodrome buvo girdimas tik medžių ošimas.

Kita vertus, jeigu drifto entuziasto ir iniciatyvos atgaivinti Kėdainių aerodromą autoriaus P. Petraičio planai realizuosis – čia gali atsirasti automobilių sporto kompleksas, apie kurį jau daugelį metų svajoja ne tik automobilių sporto bendruomenė.

Vis dėlto, šiandien P. Petraitis turi išspręsti pirmąjį ir patį sudėtingiausią rebusą – surinkti reikalingą sumą trasos nuomai. Pašnekovo teigimu, gerus santykius su teritorijos savininku palaikantis P. Petraitis už trasos nuomą vieneriems metams turi surinkti 20 tūkst. eurų.

Siekia padengti visą sumą iš karto

20 000 eurų – tai nėra ta suma, kurią iniciatyvos autorius galėtų sumokėti čia ir dabar. Vietoje to, P. Petraitis į pagalbą pasitelkė bendraminčius. Bendromis jėgomis jie pradėjo rinkti reikalingas lėšas, kurios padėtų padengti trasos nuomą visiems metams. Iškart.

P. Petraitis tvirtina, jog surinkus visą sumą, jis iškart galėtų koncentruotis į sekantį etapą, kuriame yra: trasos tvarkymo darbai, bendravimas su potencialiais rėmėjais, renginių organizatoriais. Nors teritorijos savininkas nereikalauja visą sumą sumokėti iškart, tačiau pašnekovas nori iš anksto apsidrausti ir nerizikuoti.

„Esant poreikiui, galima šią sumą sumokėti dalimis, tačiau tuomet atsiranda rizika, jog, pavyzdžiui, po pusės metų, likusią sumą turėsiu dengti iš savo kišenės. Kadangi turiu išlaikyti šeimą, mokėti paskolą, toks finansinis įsipareigojimas man būtų per didelis. Be to, sumokėję visą sumą iš karto, vėliau galėsime skirti dėmesį trasos tvarkymui ir paruošimui varžyboms“, – sakė P. Petraitis.

Lėšas renka siūlydami įsigyti abonementą

Surinkti reikalingą sumą galima įvairiais būdais, tačiau P. Petraitis automobilių sporto bendruomenės narius skatina įsigyti vieną iš trijų abonementų, kurie suteiktų tam tikras privilegijas bei akivaizdžiai prisidėtų prie reikalingos trasos atidarymo.

Pavyzdžiui, 1 200 eurų vertės abonementas suteiktų neribotą apsilankymų trasoje galimybę ištisus metus. Šiek tiek pigesnis – 600 eurų – vertės abonementas leistų trasa naudotis 12 dienų, o pats pigiausias – 100 eurų – suteiktų galimybę trasa naudotis 2 dienas.

Vienu metu išspręstų keletą problemų

Atgaivinti sumanęs P. Petraitis tvirtina, jog ši didžiulė teritorija galėtų būti tinkama ne tik automobilių sporto bendruomenei, kuriai ir taip trūksta vietų, kuriose galėtų treniruotis ir tarpusavyje varžytis. P. Petraitis yra įsitikinęs, jog ši vieta būtų tinkama ir paprastiems vairuotojams, kurie nori patobulinti vairavimo įgūdžius ar išbandyti savo automobilio galimybes, nekeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams bendro naudojimo keliuose.

„100 kilometrų spinduliu nėra nei vienos vietos, kur žmonės galėtų bet kada važinėtis ar treniruotis. Vietose, kur galima tai daryti, reikia iš anksto registruotis ir laukti. Čia – to nebūtų“, – sako pašnekovas.

Tokį veiklos modelį P. Petraitis sako taikęs ir anksčiau, kuomet rūpinosi šios trasos priežiūra. Kadangi vyras pats gyvena Kėdainiuose, norintiems pasivažinėti vartus būtų galima tą patį vakarą, kuomet, pavyzdžiui, kelius padengia sniegas, nelaukiant po savaitės ar dviejų įvyksiančio renginio.