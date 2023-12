„7bet Rally Lazdijai“ organizatoriai sulaukė kalėdinės dovanos – sukirto rankomis su vardo partneriu

Kaip sako organizatoriai „Marimotors Racing“, susitarimas su kompanija „7bet“ buvo didžiausia Kalėdų dovana, kurią jie gavo šiemet. Vienas iš ralio organizatorių Ronaldas Rutkauskas neslėpė, kad bendradarbiavimas su tokiu stipriu vardo partneriu leis šių varžybų kartelę pakylėti į dar aukštesnį lygį bei sukurti nepamirštamą ralio sezono pradžios šventę tiek dalyviams, tiek žiūrovams.

„Iki šiol mūsų varžybos vadinosi „7bet Gravel Fest Rally“. Dabar mes keičiame pavadinimą į „7bet Rally Lazdijai“, tačiau tiek organizatorius, tiek ralio regionas išlieka tas pats. Kokybiniai ir vertybiniai kriterijai tikrai nebus mažesni.

REKLAMA

REKLAMA

Žinoma, viso to nebūtų be tokio stipraus vardo partnerio kaip kompanija „7bet“, kuri tiek į automobilių sportą, tiek bendrai į sportą Lietuvoje deda labai didelį indėlį ir be jų pagalbos surengti aukščiausio lygio ralio renginį bei išpildyti visas mūsų vizijas tikrai būtų labai sunku. „7bet“ ir vėl atliko statymą „all-in“ ir patikėjo mūsų ambicijomis“, - kalbėjo vienas iš „Marimotors Racing“ atstovų Ronaldas Rutkauskas.

REKLAMA

Organizatorius pridūrė, kad planuojant kitų metų darbus stiprią pagalbos ranką jiems vėl ištiesė ir Lazdijų rajono savivaldybė, kuri jau suprato tokio renginio naudą vietos gyventojams, verslui bei regiono įvaizdžiui.

2024-ųjų metų Lietuvos automobilių ralio čempionato kalendoriuje Lazdijai bus pirmasis miestas, priimsiantis A lygos ekipažus. Varžybos čia numatytos gegužės 17-18 dienomis.

„Susikeitėme datomis su „Orlen Lietuva Rally“ varžybų organizatoriais. Jie tradiciškai rengdavo pirmąjį etapą, bet dabar ši garbė, o kartu ir didžiulė atsakomybė atidaryti Lietuvos automobilių ralio čempionatą perleidžiama mums.

REKLAMA

REKLAMA

Tikimės, kad ralio sezono pradžios varžybos sulauks didžiulio susidomėjimo tiek iš lenktynių pasiilgusių dalyvių, tiek iš ralio gerbėjų. Tie žiūrovai, kurie mūsų organizuojamose varžybose Lazdijų apylinkėse jau yra buvę anksčiau puikiai žino, kad čia raliui turime tikrai gerų greičio ruožų“, - kalbėjo Ronaldas Rutkauskas.

Organizatoriai neslepia, kad artėjančioms varžyboms jie ruošia ir daugiau naujienų.

„Turime daugybę idėjų ir tiesioginei transliacijai, ir šventinės dalies išpildymui, ir maršrutinės kortelės eilutėms. Kol kas dirbame su kertiniais reikalais, o kiek vizijų pavyks išpildyti - pamatysime jau gegužės viduryje“, - užuominomis kalbėjo „7bet Rally Lazdijai“ organizatoriai.

Vis daugiau ir daugiau informacijos apie pirmą 2024 m. sezono LARČ etapą organizatoriai skelbs jau artėjant renginiui.