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Priscilė - vardo reikšmė ir vardadienis

Vardo Priscilė reikšmė:

Iš lotynų priscus [= senovinis, antikinis].

Vardadieniai: 01-18

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